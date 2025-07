Eltört a keze, meg kellett operálni a magyar olimpiai bajnokot – ezért kell kihagynia az Eb-t is

A magyar szövetség kedden jelentette be, hogy a tavalyi, Párizs öttusa olimpiai bajnoka, Gulyás Michelle nem indul a hétvégi világkupadöntőn, valamint a három hét múlva esedékes madridi Európa-bajnokságon, mert egy OCR-edzés (Obstacle Course Racing, a lovaglást váltó akadálypálya) során kisebb sérülést szenvedett és orvosi javaslatra négyhetes pihenőre kényszerül – számolt be róla az MTI.

Gulyás klubja, az UTE csütörtök este a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a sportolónak eltört a keze, ezért megműtötték. Az orvosi beavatkozás remekül sikerült, de a rehabilitáció időtartama csak körülbelül két hét múlva derül ki.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán