08. 13.
szerda
Qarabag Bajnokok Ligája Ferencváros közmédia RTL FTC

Költöznie kell a Fradinak a Bajnokok Ligája miatt

2025. augusztus 13. 20:42

Az UEFA-val kötött közvetítési megállapodások nyomán a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörét már nem a közmédia, hanem az RTL közvetíti, de a Fradi meccseit szerencsére nem tehetik fizetős felületre.

2025. augusztus 13. 20:42
null

A Ferencváros a kedd esti, Ludogorec elleni magabiztos győzelemmel kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája selejtezősorozatának utolsó körébe, ahol az azeri bajnok Qarabag lesz az ellenfele a főtábláért. 

A szerdai nap során ugyanakkor megerősítést nyert, hogy ezt a párharcot már nem a közmédia sportcsatornáján, vagyis az M4 Sporton láthatjuk majd, hanem az RTL-en – 

az UEFA-val kötött megállapodások értelmében ugyanis a negyedik körben, a playoffban már az RTL a jogtulajdonos, amely nyilván élt is a választás lehetőségével. 

Fontos adalék ugyanakkor, hogy a profithajhász kereskedelmi televízió – amely tavaly példátlan módon kizárólag külön előfizetéses rendszerben volt hajlandó közvetíteni a kiemelt BL-mérkőzéseket – ezúttal ha akarta volna, se tudta volna fizetős felületeire száműzni a Fradi meccseit, lévén 

a nemzeti érintettség miatt szerencsére van egy olyan megkötés, hogy a csatorna nem streamelhet, hanem köteles országos lefedettségű, lineáris, tehát hagyományos tévécsatornán is adni a kulcsfontosságú találkozókat.

Az RTL ezek után külön közleményében kénytelen-kelletlen megerősítette, augusztus 19-én 20:00-tól egy hosszabb felvezetéssel az RTL+-on, majd 20:40-től az RTL főcsatornáján is látható lesz a Ferencváros és az azeri Qarabag Bajnokok Ligája-összecsapása. A visszavágó augusztus 27-én, szerdán 18:15-ös kezdéssel lesz látható, a tét pedig hatalmas: a továbbjutó már a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján folytathatja!

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

