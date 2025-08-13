Költöznie kell a Fradinak a Bajnokok Ligája miatt

A szerdai nap során ugyanakkor megerősítést nyert, hogy ezt a párharcot már nem a közmédia sportcsatornáján, vagyis az M4 Sporton láthatjuk majd, hanem az RTL-en –

az UEFA-val kötött megállapodások értelmében ugyanis a negyedik körben, a playoffban már az RTL a jogtulajdonos, amely nyilván élt is a választás lehetőségével.

Fontos adalék ugyanakkor, hogy a profithajhász kereskedelmi televízió – amely tavaly példátlan módon kizárólag külön előfizetéses rendszerben volt hajlandó közvetíteni a kiemelt BL-mérkőzéseket – ezúttal ha akarta volna, se tudta volna fizetős felületeire száműzni a Fradi meccseit, lévén