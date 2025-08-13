Ft
08. 14.
csütörtök
UEFA-szuperkupa Tottenham Frank Paris Saint-Germian Európai Szuperkupa szuperkupa PSG

„Betelt a pohár!” – súlyos következménnyel járt, a Szuperkupa-döntője bánta az állandó késést

2025. augusztus 13. 23:17

A Tottenham keretéből büntetésből kirakott Yves Bissouma hiányában elképesztő meccsen győzte le a Bajnokok Ligája-címvédő PSG az Európa Liga-győztes Spurst szerda este.

2025. augusztus 13. 23:17
null

Rendre elkésett az edzésekről, ezért büntetésből kikerült a Tottenham Európai Szuperkupa-keretéből Yves Bissouma, aki így elképesztően izgalmas összecsapásról maradt le a Bajnokok Ligája-címvédő PSG ellen szerda este.

Az Európa Liga-győztes londoniak új edzője, a Brentford kispadjáról érkező Thomas Frank a szerdai slágermeccset felvezető sajtótájékoztatóján elárulta, a mali válogatott középpályás az elmúlt időszakban több ízben is késve érkezett meg a Tottenham edzéseire, az utolsó ilyennél pedig betelt a pohár a dán mesternél, aki retorzió gyanánt kirakta a Szuperkupa-keretből renitens játékosát. 

Sok szeretet kell adni a játékosoknak, de elvárásoknak és következményeknek is lenniük kell. Ez most a következmény volt”

 – mondta a szigorú Frank, akinek azért különösebben nem kellett kétségbeesnie, miként találja meg Bissouma pótlását: a mali védekező középpályás helyén immár Európa egyik legjobb labdaszerzője, a Bayern Münchentől frissen kölcsönvett Joao Palhinha játszott. 

A BL-győztes Paris Saint-Germain rettegett támadósora nagyon sokáig nem is igen tudott mit kezdeni a Spurs hátsó alakzatával. 

Noha nemrég még azt számolgattuk, hány trófeával zárhatja történelmi szezonját a párizsi kirakatcsapat, azóta meglepetésre simán kikapott a klubvilágbajnokság döntőjében a Chelsea-től, most pedig hajszálra volt attól, hogy az Európai Szuperkupát is elbukja a legutóbbi Premier League-idény 17.(!) helyén záró londoniakkal szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

A jól játszó és védekező Tottenham ugyanis a 81. percben még 2–0-ra ment két hátvédgóllal: az első félidő végén Micky van de Ven, a második elején az újdonsült Spurs-csapatkapitány Christian Romero talált be. 

Ám ekkor jött a drámai végjáték! 

Előbb a csereként beállt dél-koreai Kang-In Lee a 85. percben szépíteni tudott, majd Goncalo Ramos az utolsó utáni pillanatban, a 94. percben kiegyenlítette a párizsiak hátrányát! A büntetőpárbaj lutrijából aztán már a BL-győztes került ki jobban az újonc kapus, Lucas Chevalier vezérletével – a PSG-től távozó, a klubvezetéssel búcsúzóul csúnyán összevesző sztárkapus, Gianluigi Donnarumma ennek a kupagyőzelemnek már nem volt részese.

(Nyitókép: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

