„Betelt a pohár!” – súlyos következménnyel járt, a Szuperkupa-döntője bánta az állandó késést

Erre senki sem számított: kiütéses Chelsea-siker a vb-döntőben, nem is bírta elviselni a vereséget a PSG (VIDEÓ)
Lökdösődésbe torkollt a mérkőzés.
A Tottenham keretéből büntetésből kirakott Yves Bissouma hiányában elképesztő meccsen győzte le a Bajnokok Ligája-címvédő PSG az Európa Liga-győztes Spurst szerda este.
Rendre elkésett az edzésekről, ezért büntetésből kikerült a Tottenham Európai Szuperkupa-keretéből Yves Bissouma, aki így elképesztően izgalmas összecsapásról maradt le a Bajnokok Ligája-címvédő PSG ellen szerda este.
Az Európa Liga-győztes londoniak új edzője, a Brentford kispadjáról érkező Thomas Frank a szerdai slágermeccset felvezető sajtótájékoztatóján elárulta, a mali válogatott középpályás az elmúlt időszakban több ízben is késve érkezett meg a Tottenham edzéseire, az utolsó ilyennél pedig betelt a pohár a dán mesternél, aki retorzió gyanánt kirakta a Szuperkupa-keretből renitens játékosát.
Sok szeretet kell adni a játékosoknak, de elvárásoknak és következményeknek is lenniük kell. Ez most a következmény volt”
– mondta a szigorú Frank, akinek azért különösebben nem kellett kétségbeesnie, miként találja meg Bissouma pótlását: a mali védekező középpályás helyén immár Európa egyik legjobb labdaszerzője, a Bayern Münchentől frissen kölcsönvett Joao Palhinha játszott.
A BL-győztes Paris Saint-Germain rettegett támadósora nagyon sokáig nem is igen tudott mit kezdeni a Spurs hátsó alakzatával.
Noha nemrég még azt számolgattuk, hány trófeával zárhatja történelmi szezonját a párizsi kirakatcsapat, azóta meglepetésre simán kikapott a klubvilágbajnokság döntőjében a Chelsea-től, most pedig hajszálra volt attól, hogy az Európai Szuperkupát is elbukja a legutóbbi Premier League-idény 17.(!) helyén záró londoniakkal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Lökdösődésbe torkollt a mérkőzés.
A jól játszó és védekező Tottenham ugyanis a 81. percben még 2–0-ra ment két hátvédgóllal: az első félidő végén Micky van de Ven, a második elején az újdonsült Spurs-csapatkapitány Christian Romero talált be.
Ám ekkor jött a drámai végjáték!
Előbb a csereként beállt dél-koreai Kang-In Lee a 85. percben szépíteni tudott, majd Goncalo Ramos az utolsó utáni pillanatban, a 94. percben kiegyenlítette a párizsiak hátrányát! A büntetőpárbaj lutrijából aztán már a BL-győztes került ki jobban az újonc kapus, Lucas Chevalier vezérletével – a PSG-től távozó, a klubvezetéssel búcsúzóul csúnyán összevesző sztárkapus, Gianluigi Donnarumma ennek a kupagyőzelemnek már nem volt részese.
(Nyitókép: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)