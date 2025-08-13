„Betelt a pohár!” – súlyos következménnyel járt, a Szuperkupa-döntője bánta az állandó késést

Rendre elkésett az edzésekről, ezért büntetésből kikerült a Tottenham Európai Szuperkupa-keretéből Yves Bissouma, aki így elképesztően izgalmas összecsapásról maradt le a Bajnokok Ligája-címvédő PSG ellen szerda este.

Az Európa Liga-győztes londoniak új edzője, a Brentford kispadjáról érkező Thomas Frank a szerdai slágermeccset felvezető sajtótájékoztatóján elárulta, a mali válogatott középpályás az elmúlt időszakban több ízben is késve érkezett meg a Tottenham edzéseire, az utolsó ilyennél pedig betelt a pohár a dán mesternél, aki retorzió gyanánt kirakta a Szuperkupa-keretből renitens játékosát.

Sok szeretet kell adni a játékosoknak, de elvárásoknak és következményeknek is lenniük kell. Ez most a következmény volt”

– mondta a szigorú Frank, akinek azért különösebben nem kellett kétségbeesnie, miként találja meg Bissouma pótlását: a mali védekező középpályás helyén immár Európa egyik legjobb labdaszerzője, a Bayern Münchentől frissen kölcsönvett Joao Palhinha játszott.

"The latest time was just one too many."



A BL-győztes Paris Saint-Germain rettegett támadósora nagyon sokáig nem is igen tudott mit kezdeni a Spurs hátsó alakzatával.