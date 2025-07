„Nem kell feltétlen az 500 millió forintban gondolkodnunk” – az Újpest és a Mol neve jelentős szorzót hoz magával

Benczédi Balázs, az Újpest ügyvezető igazgatója az M1-en több témát is érintett, köztük az elmúlt időszakban sűrűn előtérbe kerülő magyarszabályt is – számolt be az M4 Sport.

Határozott és tiszta az álláspontunk. Mi azt szeretnénk, hogy minden mérkőzésen a legjobb 11 játékos legyen a pályán, legyen ez magyar vagy külföldi. A magyarok ne azért szerepeljenek, mert pénzt akarunk keresni vagy megkapni akár az MLSZ-től, akár a Módszertani Központtól, hanem azért, mert az adott pozíción ő a legjobb”

– fogalmazott Benczédi az MLSZ ötmagyaros ajánlásával kapcsolatban, melynek az Újpest a Fizz Liga első fordulójában nem felelt meg. Hozzátette: középtávon mindenképp magyar fiatalokra építené a csapatot, és szeretné azt a kontingenst tartani, hogy legalább a keret 50 százaléka magyar legyen.

Ez abszolút cél, csak ugye az Újpest az elmúlt 15 évben nem volt részese az akadémiai támogatásoknak. Ugye van hét NB I-es csapat, amely részese volt, feléjük teljesen jogos az az elvárás, hogy produkálni kéne most már magyar tehetséges játékosokat. Nekünk ebben sajnos az elmúlt 15 évben nem volt részünk, nem kaptunk több tízmilliárdot”

– Benczédi Balázst cikkében az M4 Sport. A szakember a folyatásban az Újpest akadémiai helyzetéről is beszélt.

„Mi most igyekszünk kialakítani a saját kis akadémiánkat, Újpesten kettő volt, ezt tavaly összevontuk, ez volt az első éves cél, hogy legyen meg, a kettő helyett most pedig már egy van. Azt, hogy mi mikor leszünk akadémia, azt nem tudom megmondani” – tette hozzá Benczédi, majd az MLSZ „limitációjáról” is elmondta véleményét.

Az ötmagyaros szabályt mind a 12 NB I-es csapatra vonatkoztatják, tehát arra az ötre is, melynek nem volt 15 év erre felkészülni. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon erős tulajdonossal nem kell feltétlen az 500 millió forintban gondolkodnunk, a másik négy csapat viszont azt gondolom, hogy komoly gondban lehet emiatt, hogy nekik is be kell tartani ezt.”

Az ügyvezető igazgató a témával kapcsolatban végül elmesélte, bármilyen igazolásnál, ha az Újpest és a MOL neve felvetődik, az jelentős szorzót hoz magával, de az új szabályrendszerrel három-négyszeres árakat kérnek a csapatok, volt olyan játékosügynök is, aki saját játékosáról elmondta, nem ér annyit, amennyit klubja kér érte – ezért is gondolja, hogy jelen helyzetben logikus, hogy a magyarszabályt nem tartják be.