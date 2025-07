Villámgól, potya, tizenegyes, piros lap – volt minden a történelmi NB I-es idénynyitón (VIDEÓ)

A lila-fehérek az NB I péntek esti idénynyitóján három hazai labdarúgóval a kezdőben álltak fel a DVTK ellen a Szusza Ferenc Stadionban: Bese Barnabás, Gergényi Bence és Horváth Krisztofer kivételével kizárólag légiósok alkották a kezdő tizenegyet (a miskolciaknál megvolt az öt magyar).

A sors humora, hogy a dobogóra törő újpestiek ennek dacára pont egy magyar góllal szerezték meg a vezetést: a tizenhatosra betörő Horváth nagy erővel lőtte ki a hosszút alig két perc elteltével – villámgyorsan megszületett tehát a 2025–2026-os, immár Fizz Ligának hívott NB I-idény első gólja.

Kisvártatva a fővárosiak portugál bekkje, Joao Nunes megszerezhette volna jó eséllyel az egész idény legszebb gólját: egy oldalról érkező szabadrúgás után sarokkal pördített kapura, de a lécről vágódott le a labda – nem akármilyen találat lett volna egy belső védőtől...

A játékrész hosszabbításában viszont már a kapufa sem mentette meg a rendkívül passzív diósgyőrieket. Horváth megint tükörsimán verte meg Szakos Bencét, aztán lőtt egy potyagólt: Karlo Sentic a földön fekve ügyetlenkedte be a rövidre az éles szögből érkező gyönge belsőzést – egy félidő alatt duplázott az újpesti középpályás.

A fordulás után egy gyors tizenegyesgóllal némileg váratlanul visszajött a mérkőzésbe a Diósgyőr, ám nem sokáig örülhettek a vendégdrukkerek, alig nyolc perccel később a Celjétől igazolt szlovén gólkirály, Aljosa Matko remekül bólintotta be a léc alá a csereként beálló Fiola Attila ívelését. Ha a kétgólos deficit nem lett volna elég, két perccel később emberhátrányba is került a DVTK, miután Sinisa Sanicanin a félpályánál rántotta le a gólhelyzetben kiugró Matkót. A mérkőzés ezen a ponton nagyjából eldőlt, az eredmény végül nem is változott: az Újpest az új igazolásokkal komoly támadópotenciált mutatott, a DVTK-n ellenben nem nagyon látszott, mit is szeretne játszani, hiába a régi-új edző, Vladimir Radenkovics emlékezetes visszatérése.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert