Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Holdampf Gergő DVTK NB I MTK

Kifakadt az arcpirító vereség után a DVTK csapatkapitánya: Miskolcon elfogyott a türelem (Videó)

2025. augusztus 09. 20:56

Nem köntörfalazott Holdampf Gergő az MTK elleni óriási vereség után.

2025. augusztus 09. 20:56
null

Mint ismert, a szezonban eddig nyeretlen MTK szombaton úgy ütötte ki hazai pályán a Diósgyőrt, hogy Molnár Rajmund mesterhármasával már a félidőben 4–0-ra ment.

Ezt is ajánljuk a témában

Az 5–0-val végződő mérkőzés utáni interjújában a DVTK csapatkapitánya, Holdampf Gergő egy pillanatig sem próbálta szépíteni a teljesítményt: 

Gyalázatos volt az első félidő, és a meccs összképe is gyalázatos volt”

– szögezte le a szünetben beálló Holdampf, hozzátéve, megbeszélték, hogy ez volt az utolsó ilyen.

A csapatkapitány ezt követően elmondta, noha ez egy alakuló csapat sok fiatallal, ez nem lehet kifogás és „nyavalygás” tárgya, mert „Miskolcon nincs türelem, és jogosan nincs türelem: hétvégén, a Barcika ellen eredményt kell mutatni!”

Az említett nyilatkozatot itt nézheti vissza:

Jelen állás szerint a tabella két utolsó helyén álló DVTK és Kazincbarcika a következő fordulóban borsodi kiesési rangadót vív majd egymás ellen szombat este Miskolcon. 

(Nyitókép: MTI/Vajda János)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!