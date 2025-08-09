Kifakadt az arcpirító vereség után a DVTK csapatkapitánya: Miskolcon elfogyott a türelem (Videó)

Gólzápor és mesterhármas – szabályosan ledózerolta az MTK a Disógyőrt
A kilenc magyarral felálló MTK öt hazai góllal hagyta helyben az új szabályok és ajánlások nyomán láthatóan szenvedő miskolciakat.
Nem köntörfalazott Holdampf Gergő az MTK elleni óriási vereség után.
Mint ismert, a szezonban eddig nyeretlen MTK szombaton úgy ütötte ki hazai pályán a Diósgyőrt, hogy Molnár Rajmund mesterhármasával már a félidőben 4–0-ra ment.
Az 5–0-val végződő mérkőzés utáni interjújában a DVTK csapatkapitánya, Holdampf Gergő egy pillanatig sem próbálta szépíteni a teljesítményt:
Gyalázatos volt az első félidő, és a meccs összképe is gyalázatos volt”
– szögezte le a szünetben beálló Holdampf, hozzátéve, megbeszélték, hogy ez volt az utolsó ilyen.
A csapatkapitány ezt követően elmondta, noha ez egy alakuló csapat sok fiatallal, ez nem lehet kifogás és „nyavalygás” tárgya, mert „Miskolcon nincs türelem, és jogosan nincs türelem: hétvégén, a Barcika ellen eredményt kell mutatni!”
Jelen állás szerint a tabella két utolsó helyén álló DVTK és Kazincbarcika a következő fordulóban borsodi kiesési rangadót vív majd egymás ellen szombat este Miskolcon.
