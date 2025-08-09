Kifakadt az arcpirító vereség után a DVTK csapatkapitánya: Miskolcon elfogyott a türelem (Videó)

Az 5–0-val végződő mérkőzés utáni interjújában a DVTK csapatkapitánya, Holdampf Gergő egy pillanatig sem próbálta szépíteni a teljesítményt:

Gyalázatos volt az első félidő, és a meccs összképe is gyalázatos volt”

– szögezte le a szünetben beálló Holdampf, hozzátéve, megbeszélték, hogy ez volt az utolsó ilyen.

A csapatkapitány ezt követően elmondta, noha ez egy alakuló csapat sok fiatallal, ez nem lehet kifogás és „nyavalygás” tárgya, mert „Miskolcon nincs türelem, és jogosan nincs türelem: hétvégén, a Barcika ellen eredményt kell mutatni!”

Az említett nyilatkozatot itt nézheti vissza:

Jelen állás szerint a tabella két utolsó helyén álló DVTK és Kazincbarcika a következő fordulóban borsodi kiesési rangadót vív majd egymás ellen szombat este Miskolcon.

