Magyarország Schmidt Ádám NB I

Az államtitkár szerint a magyar fiatalok éltek a lehetőséggel

2025. augusztus 12. 16:18

A közösségi oldalán osztott meg egy képet.

2025. augusztus 12. 16:18
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a labdarúgó NB I harmadik fordulója után magyar fiatalok vezetik a kanadai táblázatot.

Három forduló után magyar fiatalok vezetik a Fizz Liga kanadai táblázatát! Jó látni, hogy a fiatal labdarúgóink élnek a lehetőséggel. Csak így tovább!”

– írta Schmidt Ádám a Facebook-oldalán.


Labdarúgó NB I
4. forduló
Pénteken
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
Szombaton
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
17.45: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

 

