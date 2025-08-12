Az államtitkár szerint a magyar fiatalok éltek a lehetőséggel

Eddig bírták Újpesten: bődületes kapushiba után győztek a zöld-fehérek (VIDEÓ)
Lenzsér Bence a hajrában szerezte a három pontot érő gólt!
A közösségi oldalán osztott meg egy képet.
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a labdarúgó NB I harmadik fordulója után magyar fiatalok vezetik a kanadai táblázatot.
Három forduló után magyar fiatalok vezetik a Fizz Liga kanadai táblázatát! Jó látni, hogy a fiatal labdarúgóink élnek a lehetőséggel. Csak így tovább!”
– írta Schmidt Ádám a Facebook-oldalán.
Labdarúgó NB I
4. forduló
Pénteken
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
Szombaton
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
17.45: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA