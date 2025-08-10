Ft
Újpest paks NB I

Eddig bírták Újpesten: bődületes kapushiba után győztek a zöld-fehérek (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 22:16

Lenzsér Bence a hajrában szerezte a három pontot érő gólt!

2025. augusztus 10. 22:16
null

A Magyar Kupa-győztes Paksi FC 2–1-re nyert az Újpest FC otthonában a labdarúgó NB I harmadik fordulójának zárómérkőzésén. A lila-fehérek eddig húzták a veretlen sorozatot: vasárnap este először szenvedtek vereséget az előző idény hajrájában kinevezett Damir Krznar vezetőedző irányításával.

Bognár György, a Paks vezetőedzője nyolc helyen változtatott azon a kezdőcsapatában, amely csütörtökön az ukrán Polisszja Zsitomir vendégeként Eperjesen kifutott a gyepre. A Konferencia-liga selejtezőben elszenvedett 3–0-s vereség után a Szusza Ferenc Stadionban sem kezdtek jól a tolnaiak, az újpestieknek több nagy helyzetük is volt a találkozó elején.

Ezek azonban kimaradtak, a Paks pedig lassacskán rendezte sorait, sőt Horváth Kevin pályafutása első élvonalbeli góljával meg is szerezte a vezetést,

igaz, a hazaiak kapusa nagyot hibázott a távoli lövésnél. Nem sokáig örülhetett azonban Bognár György kupagyőztes csapata, az Újpest ugyanis öt perccel később egyenlített.

A fordulást követően a fővárosiak voltak kezdeményezőbbek, mégis a Paks járt közelebb a gólszerzéshez. Bő negyedórával a vége előtt újra előnybe kerültek a vendégek, Lenzsért hagyták túlságosan szabadon a lila-fehérek egy pontrúgásnál, a védő pedig a hálóba fejelt.

Az Újpest a hajrában hajtott az egyenlítésért, de a Brodic-Kovácsik párharcot kétszer is utóbbi, a Paks kapusa nyerte.

NB I, 3. forduló:
Újpest–Paksi FC 1–2 (1–1)
gólszerzők: Matko (43.) illetve Horváth (38.), Lenzsér (75.)

korábban játszották:
Kisvárda–Puskás Akadémia FC 2–1 (2–1)
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr 1–1 (1–0)

(Mandiner/MTI)

Fotó: Facebook/Paksi FC

