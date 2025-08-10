Eddig bírták Újpesten: bődületes kapushiba után győztek a zöld-fehérek (VIDEÓ)

A Magyar Kupa-győztes Paksi FC 2–1-re nyert az Újpest FC otthonában a labdarúgó NB I harmadik fordulójának zárómérkőzésén. A lila-fehérek eddig húzták a veretlen sorozatot: vasárnap este először szenvedtek vereséget az előző idény hajrájában kinevezett Damir Krznar vezetőedző irányításával.

Bognár György, a Paks vezetőedzője nyolc helyen változtatott azon a kezdőcsapatában, amely csütörtökön az ukrán Polisszja Zsitomir vendégeként Eperjesen kifutott a gyepre. A Konferencia-liga selejtezőben elszenvedett 3–0-s vereség után a Szusza Ferenc Stadionban sem kezdtek jól a tolnaiak, az újpestieknek több nagy helyzetük is volt a találkozó elején.