08. 12.
kedd
Újabb áldozatai vannak a „magyarszabálynak” – két játékossal közölték, hogy távozniuk kell

2025. augusztus 12. 13:19

A szlovén Rudi Pozeg Vancas és a bosnyák Sinisa Sanicanin is azért hagyja el az NB I-ben szereplő DVTK labdarúgócsapatát, mert a klubnál az MLSZ és az NSMI új ajánlásaihoz alkalmazkodnak.

2025. augusztus 12. 13:19
null

„Kedd délelőtt személyesen közöltem a két labdarúgóval, hogy az MLSZ és az NSMI új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutnának, ezért nem gördítünk akadályt a távozásuk elé” – idézte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója szavait a diósgyőriek klubhonlapja. Kiemelte: ezzel szeretett volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. „De nem csak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is” – tette hozzá Kovács.

A két említett futballista, a szlovén Rudi Pozeg Vancas és a bosnyák Sinisa Sanicanin.

Pozeg Vancas a feljutást követően érkezett Diósgyőrbe, és azóta 57 bajnoki és 6 Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. A mostani idényben is van már két meccse, mindkétszer kezdőként szerepelt, a második fordulóban ráadásul gólt is szerzett a Zalaegerszeg ellen – írja a Csakfoci. Sanicanin pedig egy éve lett a DVTK játékosa, és 29 bajnoki, valamint 2 kupamérkőzésen szerepelt piros-fehérben. Ebben a kiírásban csak az Újpest elleni vereség alkalmával játszott, a ZTE ellen nem volt a keretben, az MTK elleni ötgólos vereséget pedig a kispadról figyelte – jegyzi meg a Csakfoci.

A miskolci együttes a Fizz Liga első három fordulójában egy pontot szerzett, 3 gólt rúgott, 10-et kapott, amellyel a 11. helyen áll. 

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ajánlása 4+1-es szabályként is ismert. E szerint minden NB I-es csapatban minden meccsen öt magyarnak pályán kell lennie egyszerre, akik közül egy U21-es fiatal (2005. január 1. után születettnek). Aki ezt nem tartja be, az kevesebb éves támogatást kap az MLSZ-től. 

A másik szabály pedig az NSMI-é, amely az NB I hét, kiemelt akadémiát működtető klubjánál – 

  • DVSC, 
  • DVTK, 
  • FTC, 
  • MTK, 
  • Kisvárda, 
  • Puskás Akadémia, 
  • ETO FC Győr 

– a „fiatalpercekhez” köti az állami támogatás egy részét, és ezeknek a játékperceknek emelték meg most a számát 10-15 százalékkal.

Fotó: MTI/Derencsényi István (archív)

hernadvolgyi-2
2025. augusztus 12. 13:42
Gyász van, a fekete zászló felhúztuk. Aranylábú gyerekek, mi f@sz van veletek?
