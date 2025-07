Kettőt kell cserélnem, hogy lehozzam Varga Barnabást? Ez nevetséges! – Robbie Keane kifakadt a „magyarszabály” miatt

„Nem tartom számon, de így, hogy említette, észben fogom tartani, hogy ha minden jól megy, meglehet a századik is. Ez nagyon komoly szám, örülök neki, hogy akár el is érhetem, ráadásul a Fradival közösen. Az elmúlt években szerencsére még intenzívebben lehetett gyűjtögetni a mérkőzéseket, hiszen főtáblán, csoportkörben szerepeltünk, megértük a tavaszi folytatást is.

Bízom benne, tudom még gyarapítani a mérkőzéseim számát. A legnagyobb cél nyilván az, hogy mindez a Bajnokok Ligájában történjen.”

Arról is beszélt: lehet-e előny a vendégeknek, hogy miközben az FTC a hétvégén az MTK ellen játszott örökrangadót, addig az örmények csak erre a találkozóra készülhettek.