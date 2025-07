„Fogalmuk sincs, mit akarnak” – most Robbie Keane-en a sor, ő is beleszállt az MLSZ-be

A miskolciak közleményben tudatták, hogy hiába alakították ki a keretüket a 4+1-es ajánlásra berendezkedve, derült égből villámcsapásként érte őket a héten a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) ad hoc-jellegű módosítása, mely szerint a kiemelt akadémiáknak a támogatás megtartása érdekében még több, egy helyett 2-3 magyar fiatalt kellene pályára küldeni az önkényes játékperc-emelés nyomán.

Ha ez valóban közvetlenül az idényrajt előtt derült ki, jogos a felháborodás, és az érintettek közül egyre többen ki is fejezik nemtetszésüket. Legújabban az FTC vezetőedzője, Robbie Keane is beleállt a dologba: az ír szakember – Kubatov Gáborral ellentétben – eddig nem szólalt meg a témában, de most, a FradiZóna legújabb adásában ő sem fogta vissza magát. Keane egészen pontosan így fogalmazott: „Ha jön egy ilyen szabály, akkor ugyanaz vonatkozzon mindenkire.

Nekünk van akadémiánk, az Újpestnek például nincs. Ha az Újpest, vagy bármelyik csapat nem alkalmazkodik ehhez a szabályhoz, akkor annak legyenek következményei. Legyen egy szabály, ami mindenkire vonatkozik. A Premier League-ben ilyesmi biztosan nem történhetne meg, főleg nem egy-két nappal a rajt előtt.

Ez azt mutatja, nem igazán tudják, mit szeretnének, mert ha tudnák, már hat héttel ezelőtt mindenki számára teljesen tiszta lett volna.”

Hajnal Tamás FTC-sportigazgató hozzátette, noha az intézkedés nagyon nehéz helyzetbe hozza őket, a Fradi így is be fogja tartani az ajánlást, mert számukra a legfontosabb, hogy az akadémiájuk elitstátuszát meg tudjuk tartani.

Az, hogy elveszítsük az utánpótlásunkat, abszolút nem lehetséges, minden eszközzel meg akartuk akadályozni.”

