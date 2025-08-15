Újabb bombaüzletet bonyolított le a Ferencváros – most az amerikaiakkal

Megint változott a Ferencváros BL-kerete – ez a játékos került ki a csapatból
Robbie Keane egy helyen változtatott a Qarabag elleni párharcra.
Kettő plusz két évre írt alá új klubjánál az Üllői útról távozó védő.
A Ferencvárosi TC 26 éves brazil belső védője, Raul Gustavo az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő New York City FC-ben folytatja pályafutását – ezt mindkét klub megerősítette a hivatalos felületein.
„Hivatalossá vált, hogy távozik 36-szoros magyar bajnok férfi labdarúgócsapatunk hátvédje, Raul Gustavo. A 26 éves játékos a Corinthians együttesétől érkezett hozzánk még 2024 nyarán, majd a walesi The New Saints elleni BL-selejtezőn debütált is az FTC-ben” – olvasható a fradi.hu cikkében, amely hozzátette:
Raul Gustavo hamar alapemberévé vált csapatunknak, ám 2024 októberében, a Paks elleni bajnokin kulcscsonttörést szenvedett, így kilenc fordulót kellett kihagynia a bajnokságban, illetve az OGC Nice, a Dinamo Kijev és a Malmö elleni Európa-liga-főtáblás mérkőzésünkön sem számolhatott vele az akkori vezetőedzőnk, Pascal Jansen. A brazil védő végül összesen 31 találkozón lépett pályára a Fradiban, tagja volt a 36. bajnoki címet nyert együttesünknek.”
A bal lábas Raul Gustavo a New York Cityvel kétéves szerződést kötött, amely további két évvel is meghosszabbítható.
„Nagyon izgatott vagyok, hogy a New York City FC-hez igazoltam – idézte a játékost az új csapata. – Ez egy fantasztikus lehetőség a számomra, és hálás vagyok azért, hogy egy ilyen hatalmas ambíciókkal rendelkező klubhoz kerülhettem.”
A Transfermarkt szerint Raul Gustavo 2024 januárjában 180 ezer euróért érkezett a Fradihoz, amely most egymillió euróért adta őt tovább.
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA