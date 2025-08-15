Újabb bombaüzletet bonyolított le a Ferencváros – most az amerikaiakkal

A bal lábas Raul Gustavo a New York Cityvel kétéves szerződést kötött, amely további két évvel is meghosszabbítható.



„Nagyon izgatott vagyok, hogy a New York City FC-hez igazoltam – idézte a játékost az új csapata. – Ez egy fantasztikus lehetőség a számomra, és hálás vagyok azért, hogy egy ilyen hatalmas ambíciókkal rendelkező klubhoz kerülhettem.”

A Transfermarkt szerint Raul Gustavo 2024 januárjában 180 ezer euróért érkezett a Fradihoz, amely most egymillió euróért adta őt tovább.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA