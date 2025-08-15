Bognár György nem hazudtolta meg önmagát: a Paks kiesése után megint szóba hozta a Fradit

A frászt hozták a magyarok az ukránokra – egy furcsa átok is szóba került
Ukrajnában nem gondolták volna, hogy ekkora izgalmak lesznek.
Bognár György vezetőedző szerint Ötvös Bencével és Varga Barnabással a soraiban a Paks továbbjutott volna a Zsitomir ellen a Konferencia-ligában.
A Paks az első meccsen elszenvedett háromgólos vereség után itthon már 2–0-ra is vezetett az ukrán Zsitomir ellen a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján, vagyis egyetlen találatra volt attól, hogy hosszabbításra mentse a párharcot, de végül csak 2–1-es győzelmet aratott, így búcsúzott a harmadik számú európai kupasorozattól, egyúttal a nemzetközi porondtól is.
„Gratulálok a srácoknak, mindent megtettünk a továbbjutásért! – kezdte a mérkőzés utáni értékelését Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak. – Nyílttá is tettük ezt, két óriási helyzetünk volt kettő–nullánál, azt gondolom, ilyen apró nüanszok döntöttek. Esetleg még egy tizenegyes-szituáció volt. Ezt a párharcot akár meg is fordíthattuk volna, sajnálom, hogy nem sikerült, de emelt fővel búcsúzhatunk a Konferencia-ligától. Gratulálok a csapatnak, tényleg megtett mindent. (…) Mindkét félidőre kidolgoztunk egy forgatókönyvet, alapvetően ült a csapatjáték, sajnálom, hogy csak két gólt rúgtunk.”
A szakembertől a hivatalos sajtótájékoztatón megkérdezték, mi hiányzott a továbbjutáshoz a Zsitomir ellen.
Az, hogy Ötvös (Bence) beadja a labdát, Varga (Barnabás) befejelje, de hát ők most a Fradiban vannak
– utalt Bognár a Ferencváros első góljára a Ludogorec ellen, emlékeztetve mindenkit arra, hogy e két játékos az ő kezei alatt korábban Pakson futballozott.
A Tolnai vármegyei együttes számára vasárnap a Zalaegerszeg elleni hazai bajnoki meccsel folytatódik az idény. A Zsitomir a Konferencia-liga playoffkörében a sorozat kétszeres (2023, 2024) döntősével, az olasz bajnokság előző kiírásában hatodik helyen végző Fiorentinával találkozik majd.
Labdarúgó Konferencia-liga
3. selejtezőkör, visszavágó
Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (Szabó J. 39., Tóth B. 48., ill. Goncalves 90+6.)
Továbbjutott: a Zsitomir, 4–2-es összesítéssel
Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás
A Paks–Zsitomir mérkőzés összefoglalója