Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks Bognár György Paksi FC Ferencváros Konferencia-liga

Bognár György nem hazudtolta meg önmagát: a Paks kiesése után megint szóba hozta a Fradit

2025. augusztus 15. 08:18

Bognár György vezetőedző szerint Ötvös Bencével és Varga Barnabással a soraiban a Paks továbbjutott volna a Zsitomir ellen a Konferencia-ligában.

2025. augusztus 15. 08:18
null

A Paks az első meccsen elszenvedett háromgólos vereség után itthon már 2–0-ra is vezetett az ukrán Zsitomir ellen a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján, vagyis egyetlen találatra volt attól, hogy hosszabbításra mentse a párharcot, de végül csak 2–1-es győzelmet aratott, így búcsúzott a harmadik számú európai kupasorozattól, egyúttal a nemzetközi porondtól is.

„Gratulálok a srácoknak, mindent megtettünk a továbbjutásért! – kezdte a mérkőzés utáni értékelését Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak.Nyílttá is tettük ezt, két óriási helyzetünk volt kettő–nullánál, azt gondolom, ilyen apró nüanszok döntöttek. Esetleg még egy tizenegyes-szituáció volt. Ezt a párharcot akár meg is fordíthattuk volna, sajnálom, hogy nem sikerült, de emelt fővel búcsúzhatunk a Konferencia-ligától. Gratulálok a csapatnak, tényleg megtett mindent. (…) Mindkét félidőre kidolgoztunk egy forgatókönyvet, alapvetően ült a csapatjáték, sajnálom, hogy csak két gólt rúgtunk.”

A szakembertől a hivatalos sajtótájékoztatón megkérdezték, mi hiányzott a továbbjutáshoz a Zsitomir ellen.

Az, hogy Ötvös (Bence) beadja a labdát, Varga (Barnabás) befejelje, de hát ők most a Fradiban vannak

– utalt Bognár a Ferencváros első góljára a Ludogorec ellen, emlékeztetve mindenkit arra, hogy e két játékos az ő kezei alatt korábban Pakson futballozott.

 

A Tolnai vármegyei együttes számára vasárnap a Zalaegerszeg elleni hazai bajnoki meccsel folytatódik az idény. A Zsitomir a Konferencia-liga playoffkörében a sorozat kétszeres (2023, 2024) döntősével, az olasz bajnokság előző kiírásában hatodik helyen végző Fiorentinával találkozik majd.

Labdarúgó Konferencia-liga
3. selejtezőkör, visszavágó
Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (Szabó J. 39., Tóth B. 48., ill. Goncalves 90+6.)
Továbbjutott: a Zsitomir, 4–2-es összesítéssel

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

A Paks–Zsitomir mérkőzés összefoglalója

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Levinya
2025. augusztus 15. 11:05
A paksnak elég ez a híg fos (nb1) mint a puskásnak, az ETO előtt, le a Kalappal.
Poldi bácsi
2025. augusztus 15. 10:35
Ez legalább humoros! Szerintem... :)
berzerk
2025. augusztus 15. 10:31
Fárasztó már ez az állandó proletárkodás. Kezdj el a szar selejt csapatoddal foglalkozni, sikkasztó szarházi. Mintha egy kisfröccsös kocsmai okoskodót kellene hallgatni a sajtótájékoztatón mindig.
spajder-necc
2025. augusztus 15. 10:23
Hülye kérdésre hülye válasz.
