A frászt hozták a magyarok az ukránokra – egy furcsa átok is szóba került

A Paks ugyan nem kezdte jól a találkozót, de vezetést szerzett, a második játékrész elején pedig a második gólját is megszerezte, amivel nyílttá tette a párharcot. Így egy szűk félidő maradt arra, hogy összesítésben egyenlítsen – amire Zeke Márió révén több lehetősége is volt (egyszer a kapufáról kifele pattant a labda) –, de nem sikerült újból betalálnia, a ráadás perceiben pedig a Zsitomir góljával végleg eldőlt a párharc sorsa.

A football.ua cikke is arra utalt, hogy ez sokkal szorosabb mérkőzés lett, mint amit az odavágó után várni lehetett.

A Polisszja alig tudta megőrizni a Fiorentina elleni párharcára szóló jegyét a Paks elleni küzdelemben”

– olvasható a címben. Lentebb aztán az állt, hogy a két kapott góllal és a rengeteg kihagyott helyzettel a gárda saját maga dolgát nehezítette meg. A szerző megjegyezte, hogy a múlt héten az ukrán együttesek közül egyedül a Zsitomir nyert, pályaválasztóként Eperjesen tudta 3–0-ra felülmúlni a Paksot, amivel nagy örömöt szerzett az ukrán futballdrukkereknek. Néhány nap alatt azonban nagyot fordult a csapattal a világ, ugyanis a három kupainduló közül csak a tartalékos Polisszja kapott ki a bajnokság legutóbbi fordulójában. Bognár Györgyék ellen azonban már a legjobbak játszottak, és jól is kezdtek, de kihagyták a helyzeteiket. Mindeközben a hazaiak játéka csupán annyiból állt, hogy minél több labdát íveljenek be középre – és az egyikből gól is lett. A szünet utáni gyors találat után pedig „elkezdődött egy olyan játék, amit a Polisszja minden körülmények között el akart kerülni.”

„A Paks nyomása egyre csak nőtt, és két hatalmas gólhelyzetet is kidolgozott” – írták, és hozzátették, ha valamelyikből gól született volna, akkor égett volna csak igazán a ház.

A football24.ua több cikkben is foglalkozott a mérkőzéssel. Az egyik címében az áll, hogy

A Polisszja kikapott, de továbbjutott – Rotan csapata majdnem hagyta visszajönni a Paksot.”

Megemlítésre került a következő ellenfél, az olasz Fiorentina is. Lentebb a mérkőzés összefoglalója során a szerző Zeke kapufájánál szerencsésnek nevezte a vendégeket, a találkozót pedig ukrán szempontból problémásnak látta, amelynek végén végül olyan eredmény született, ami számukra kielégítő.

A portál egy másik cikke egy nyilatkozatot közölt, amelyben Olekszandr Filippov, a vendégek támadója értékelt. Ebben a játékos elmondta, hogy úgy mentek fel a pályára, mintha nulla–nulla lenne, és ezzel a hozzáállással jól is tudtak kezdeni. A második kapott góljuk után viszont zavarodottá és idegessé váltak.

Külön foglalkoztak Ruszlan Rotan vezetőedző értékelésével is, aki szerint nem hétköznapi összecsapás volt a csütörtöki.

Felesleges idegeskedés, a Polisszja vereséget szenvedett a Paks elleni visszavágón”

– áll a sport.ua cikkének címében. Lentebb megjegyezték, hogy a gárda megtartotta az első mérkőzésen szerzett előnyét.

Az ua-football.com úgy fogalmazott, hogy idegőrlő meccs volt, és abszolút nem erre lehetett számítani, de végül természetesen továbbment a Zsitomir, ám ezért mennyit kellett izgulniuk az ukránoknak. A szerző érdekességként behozta, hogy

ezzel a továbbjutással megszakadt a Pa-kezdőbetűjű csapatok átka, ugyanis a Partizan, a Pafosz és a Panathinaikosz is legyűrt már egy ukrán együttest a mostani selejtezősorozatokban.

A Paks ebben a kontextusban veszélyes ellenfélnek tűnt, de elbukott.”

Szurkolói reakciók

Hiába jutott tovább a Zsitomir, a szurkolói elégedetlenkedtek.



„Valaki el tudná magyarázni, mi történt? Az az érzésem, hogy a Polisszja játékosai a Dinamo meccséből inspirálódtak.”

„Egy ilyen mérkőzés után más felütésnek kellene lennie, minthogy ott vagyunk a rájátszásban.”

„Ezúttal mindenki birka volt.”

„Az első találkozó szórakoztatóbb volt. Mennyi kihagyott helyzet!”

„Mindenki gyengén játszott, de gratulálok a továbbjutáshoz!”

„Sürgősen kell egy csatár.”

„Hú, a meccsbe egy picit beleőszültem, de összességében szép munka! De mégis mennyi elszalasztott lehetőség.”

A Paks nagyot küzdött, visszahozta a reményeket, és ezt értékelték is a magyar futballrajongók.



„Tisztesen helytálltak.”

„Gratulálok a győzelemhez! Nagyon szorítottam, ha a csatár nem rúg a földbe, meglett volna a továbbjutás, amiben titkon reménykedtem... Amíg Böde bírta, sok labdát sikerült megtartania, volt veszély a támadásainkban, bár az is igaz, hogy a Zsitomir az elején eldönthette volna a visszavágót. Azért annak örültem, hogy az ellenfél edzőjének arcáról lefagyott a mosoly. Remélem, hogy a tulajdonos most nem fog pikáns viccet mesélni az öltözőben.”

„Kár a kinti meccsért... De legalább a becsület megvan.”

„Így ki lehet esni.”

„Nagy meccs. Nagy küzdelem. Le a kalappal akkor is.”

„Legalább tisztességes volt a búcsú!”

Osztályzatok

Labdarúgó Konferencia-liga

3. selejtezőforduló, visszavágó

Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 2012 néző. Vezette: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Tobias Fritsch) – németek

Paks: Kovácsik – Szekszárdi M. (Lenzsér, 79.), Kinyik, Szabó J. – Hinora (Osváth, 87.), Windecker (Pető M., 79.), Vécsei, Zeke – Haraszti (Papp K., 69.) – Böde (Hahn, 69.), Tóth B. Vezetőedző: Bognár György

Zsitomir: Volinec – Kravcsenko, Szarapij, Beszkorovajnij (Csobotenko, 56.) Krusinszkij – Andrijevkszij (Talles Costa, 90+3.), Babenko, Ljedjnev (Joszefi, 56.) – Huculjak, Filippov (Hajducsik, 56.), Nazarenko (Goncalves, 88.). Vezetőedző: Ruszlan Rotan

Gólszerző: Szabó J. (39.), Tóth B. (49.), ill. Talles Costa (90+6.)

Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4–2-es összesítéssel

A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen

ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (Gavrics 34., Csongvai 60. – öngól)

Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel