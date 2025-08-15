Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks Paksi FC Ukrajna Zsitomir Konferencia-liga lapszemle

A frászt hozták a magyarok az ukránokra – egy furcsa átok is szóba került

2025. augusztus 15. 06:03

Ukrajnában nem gondolták volna, hogy ekkora izgalmak lesznek.

2025. augusztus 15. 06:03
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Paksi FC ugyan hazai pályán 2–1-re legyőzte az ukrán Polisszja Zsitomirt, de az első meccsen elszenvedett 3–0-s vereség miatt így is kiesett a labdarúgó Konferencia-liga 3. selejtezőfordulójában. Megnéztük, hogy mit írt erről az ukrán sajtó.

Ezt is ajánljuk a témában

A Paks ugyan nem kezdte jól a találkozót, de vezetést szerzett, a második játékrész elején pedig a második gólját is megszerezte, amivel nyílttá tette a párharcot. Így egy szűk félidő maradt arra, hogy összesítésben egyenlítsen – amire Zeke Márió révén több lehetősége is volt (egyszer a kapufáról kifele pattant a labda) –, de nem sikerült újból betalálnia, a ráadás perceiben pedig a Zsitomir góljával végleg eldőlt a párharc sorsa.

A football.ua cikke is arra utalt, hogy ez sokkal szorosabb mérkőzés lett, mint amit az odavágó után várni lehetett.

A Polisszja alig tudta megőrizni a Fiorentina elleni párharcára szóló jegyét a Paks elleni küzdelemben”

– olvasható a címben. Lentebb aztán az állt, hogy a két kapott góllal és a rengeteg kihagyott helyzettel a gárda saját maga dolgát nehezítette meg. A szerző megjegyezte, hogy a múlt héten az ukrán együttesek közül egyedül a Zsitomir nyert, pályaválasztóként Eperjesen tudta 3–0-ra felülmúlni a Paksot, amivel nagy örömöt szerzett az ukrán futballdrukkereknek. Néhány nap alatt azonban nagyot fordult a csapattal a világ, ugyanis a három kupainduló közül csak a tartalékos Polisszja kapott ki a bajnokság legutóbbi fordulójában. Bognár Györgyék ellen azonban már a legjobbak játszottak, és jól is kezdtek, de kihagyták a helyzeteiket. Mindeközben a hazaiak játéka csupán annyiból állt, hogy minél több labdát íveljenek be középre – és az egyikből gól is lett. A szünet utáni gyors találat után pedig „elkezdődött egy olyan játék, amit a Polisszja minden körülmények között el akart kerülni.”

„A Paks nyomása egyre csak nőtt, és két hatalmas gólhelyzetet is kidolgozott” – írták, és hozzátették, ha valamelyikből gól született volna, akkor égett volna csak igazán a ház.

A football24.ua több cikkben is foglalkozott a mérkőzéssel. Az egyik címében az áll, hogy

A Polisszja kikapott, de továbbjutott – Rotan csapata majdnem hagyta visszajönni a Paksot.”

Megemlítésre került a következő ellenfél, az olasz Fiorentina is. Lentebb a mérkőzés összefoglalója során a szerző Zeke kapufájánál szerencsésnek nevezte a vendégeket, a találkozót pedig ukrán szempontból problémásnak látta, amelynek végén végül olyan eredmény született, ami számukra kielégítő.

A portál egy másik cikke egy nyilatkozatot közölt, amelyben Olekszandr Filippov, a vendégek támadója értékelt. Ebben a játékos elmondta, hogy úgy mentek fel a pályára, mintha nulla–nulla lenne, és ezzel a hozzáállással jól is tudtak kezdeni. A második kapott góljuk után viszont zavarodottá és idegessé váltak.

Külön foglalkoztak Ruszlan Rotan vezetőedző értékelésével is, aki szerint nem hétköznapi összecsapás volt a csütörtöki.

Felesleges idegeskedés, a Polisszja vereséget szenvedett a Paks elleni visszavágón”

– áll a sport.ua cikkének címében. Lentebb megjegyezték, hogy a gárda megtartotta az első mérkőzésen szerzett előnyét.

Az ua-football.com úgy fogalmazott, hogy idegőrlő meccs volt, és abszolút nem erre lehetett számítani, de végül természetesen továbbment a Zsitomir, ám ezért mennyit kellett izgulniuk az ukránoknak. A szerző érdekességként behozta, hogy 

ezzel a továbbjutással megszakadt a Pa-kezdőbetűjű csapatok átka, ugyanis a Partizan, a Pafosz és a Panathinaikosz is legyűrt már egy ukrán együttest a mostani selejtezősorozatokban.

A Paks ebben a kontextusban veszélyes ellenfélnek tűnt, de elbukott.”

Szurkolói reakciók

Hiába jutott tovább a Zsitomir, a szurkolói elégedetlenkedtek.


„Valaki el tudná magyarázni, mi történt? Az az érzésem, hogy a Polisszja játékosai a Dinamo meccséből inspirálódtak.”

„Egy ilyen mérkőzés után más felütésnek kellene lennie, minthogy ott vagyunk a rájátszásban.”

„Ezúttal mindenki birka volt.”

„Az első találkozó szórakoztatóbb volt. Mennyi kihagyott helyzet!”

„Mindenki gyengén játszott, de gratulálok a továbbjutáshoz!”

„Sürgősen kell egy csatár.”

„Hú, a meccsbe egy picit beleőszültem, de összességében szép munka! De mégis mennyi elszalasztott lehetőség.”

A Paks nagyot küzdött, visszahozta a reményeket, és ezt értékelték is a magyar futballrajongók.


„Tisztesen helytálltak.”

„Gratulálok a győzelemhez! Nagyon szorítottam, ha a csatár nem rúg a földbe, meglett volna a továbbjutás, amiben titkon reménykedtem... Amíg Böde bírta, sok labdát sikerült megtartania, volt veszély a támadásainkban, bár az is igaz, hogy a Zsitomir az elején eldönthette volna a visszavágót. Azért annak örültem, hogy az ellenfél edzőjének arcáról lefagyott a mosoly. Remélem, hogy a tulajdonos most nem fog pikáns viccet mesélni az öltözőben.”

„Kár a kinti meccsért... De legalább a becsület megvan.”

„Így ki lehet esni.”

„Nagy meccs. Nagy küzdelem. Le a kalappal akkor is.”

„Legalább tisztességes volt a búcsú!”

Osztályzatok

Fotó: sofascore.com

Labdarúgó Konferencia-liga
3. selejtezőforduló, visszavágó
Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (1–0)
Paks, Paksi FC Stadion, 2012 néző. Vezette: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Tobias Fritsch) – németek
Paks: Kovácsik – Szekszárdi M. (Lenzsér, 79.), Kinyik, Szabó J. – Hinora (Osváth, 87.), Windecker (Pető M., 79.), Vécsei, Zeke – Haraszti (Papp K., 69.) – Böde (Hahn, 69.), Tóth B. Vezetőedző: Bognár György
Zsitomir: Volinec – Kravcsenko, Szarapij, Beszkorovajnij (Csobotenko, 56.) Krusinszkij – Andrijevkszij (Talles Costa, 90+3.), Babenko, Ljedjnev (Joszefi, 56.) – Huculjak, Filippov (Hajducsik, 56.), Nazarenko (Goncalves, 88.). Vezetőedző: Ruszlan Rotan
Gólszerző: Szabó J. (39.), Tóth B. (49.), ill. Talles Costa (90+6.)
Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4–2-es összesítéssel

A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen
ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (Gavrics 34., Csongvai 60. – öngól)
Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!