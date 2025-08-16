Orbán Viktor vasárnap reggel ismét levélben fordul a digitális polgári körök tagjaihoz

Mint ismert, Orbán Viktor rendszeres kapcsolattartásra törekszik a tagokkal, minden héten levelet küld nekik, melyben exkluzív információkat szolgáltat a DPK-ról és a magyar közélet aktuális történéseiről.

Szerkesztőségünk úgy értesült, hogy

a következő ilyen levél augusztus 17-én, vasárnap érkezik majd a tagok digitális postaládájába.

Országos találkozóra készülnek

Ugyancsak Orbán Viktor körleveléből derült ki nemrég, hogy

szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót,

más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. Ezen minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér – írta kedvcsinálóként a miniszterelnök.

A kezdeményezéshez továbbra is lehet csatlakozni a dpkor.hu oldalon.

Nyitóképen az első DPK tagjai. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala