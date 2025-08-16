Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
információ Digitális Polgári Kör körlevél Közösség Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor vasárnap reggel ismét levélben fordul a digitális polgári körök tagjaihoz

2025. augusztus 16. 18:40

Aki szeretne tenni a hazáért, még mindig csatlakozhat a közösséghez!

2025. augusztus 16. 18:40
null

Mint arról korábban beszámoltunk, folyamatosan nő a Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma:

a számláló péntek délelőtt már 58 944-et mutatott. 

Továbbá az is emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtöki Facebook-posztjában jelezte, hogy aznap 

több mint 1200 DPK-alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettek,

így még tovább bővülhet a közösség.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert, Orbán Viktor rendszeres kapcsolattartásra törekszik a tagokkal, minden héten levelet küld nekik, melyben exkluzív információkat szolgáltat a DPK-ról és a magyar közélet aktuális történéseiről.

Szerkesztőségünk úgy értesült, hogy 

a következő ilyen levél augusztus 17-én, vasárnap érkezik majd a tagok digitális postaládájába.

Országos találkozóra készülnek

Ugyancsak Orbán Viktor körleveléből derült ki nemrég, hogy 

szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót, 

más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. Ezen minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér – írta kedvcsinálóként a miniszterelnök.

A kezdeményezéshez továbbra is lehet csatlakozni a dpkor.hu oldalon.

Nyitóképen az első DPK tagjai. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
turulminator2
2025. augusztus 16. 19:41
levelben....erzi a modern dolgokat a doktorminiszter seriously?
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. augusztus 16. 19:02
Hajrá!
Válasz erre
1
0
tengereszek111
2025. augusztus 16. 19:01
A mandinál ez a -1 lajk hungarikum.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. augusztus 16. 18:54
Helló! Egy perccel ezelőtt léptem be. Mészáros Nóra kedvencem mellé! Üdvözlettel /MJK ®/
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!