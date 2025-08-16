Orbán Viktor vasárnap reggel ismét levélben fordul a digitális polgári körök tagjaihoz

Folyamatosan nő a Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma – ennyin áll a számláló
Szentkirályi Alexandra is elindította saját DPK-ját.
Aki szeretne tenni a hazáért, még mindig csatlakozhat a közösséghez!
Mint arról korábban beszámoltunk, folyamatosan nő a Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma:
a számláló péntek délelőtt már 58 944-et mutatott.
Továbbá az is emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtöki Facebook-posztjában jelezte, hogy aznap
több mint 1200 DPK-alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettek,
így még tovább bővülhet a közösség.
Mint ismert, Orbán Viktor rendszeres kapcsolattartásra törekszik a tagokkal, minden héten levelet küld nekik, melyben exkluzív információkat szolgáltat a DPK-ról és a magyar közélet aktuális történéseiről.
Szerkesztőségünk úgy értesült, hogy
a következő ilyen levél augusztus 17-én, vasárnap érkezik majd a tagok digitális postaládájába.
Ugyancsak Orbán Viktor körleveléből derült ki nemrég, hogy
szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót,
más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. Ezen minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér – írta kedvcsinálóként a miniszterelnök.
A kezdeményezéshez továbbra is lehet csatlakozni a dpkor.hu oldalon.
Nyitóképen az első DPK tagjai. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala