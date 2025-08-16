Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hunyadi János Újlaki Miklós Hunyadi László magyar történelem Kapisztrán János Mátyás király

Ki volt valójában Hunyadi László, történelmünk tragikus alakja a Hunyadi-sorozatból?

2025. augusztus 16. 19:03

Hunyadi fia, Mátyás király bátyja katonaember volt, aki politikai profilt is kialakított magának, ám nem örökölte apja megalkuvást nem ismerő természetét. Közreműködött Cillei likvidálásában, majd őt is elérte a végzete, de a három lefejezési kísérlet legendának tűnik.

2025. augusztus 16. 19:03
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

A Hunyadi című filmsorozat véget ért, ideje hát megtudnunk, ki kicsoda volt valójában. Egy cikksorozat keretében 

sorra vesszük a főbb szereplőket

a kor legkiválóbb kutatóinak a segítségével.

Itt olvashatóak az eddigi cikkek: Hunyadi János, Kapisztrán János, Drakula és apja, Újlaki Miklós, III. Kallixtusz, Szilágyi Erzsébet, Brankovics Mara, Murád szultán, Mehmed szultán, III. Frigyes, Cillei Ulrik.

Ezúttal Hunyadi Lászlót mutatjuk be, interjúalanyunk Pálosfalvi Tamás történész.

*

Mit tudunk Hunyadi László gyerekkoráról?

Hunyadi László, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet idősebb fia 1431-ben vagy 1433-ban született, attól függően, hogy halála idejére nézve a 24 vagy 26 éves kort fogadjuk el – mindkettő szerepel a forrásokban, előbbi esetben apjának itáliai tartózkodása előtt, utóbbi esetben hazatérte után jött világra –, öccsénél, Mátyásnál legalább 10 évvel volt idősebb. László gyermekkoráról, neveltetéséről semmit nem tudunk. 

Az, hogy Zrednai (Vitéz) János nevelte volna, nem bizonyítható, az öccse, Mátyás esetében pedig kizárható.

 László gyermekkorát feltehetően Hunyadon töltötte, mely akkor családjának még az egyetlen birtoka volt.

Ezt is ajánljuk a témában

Milyen volt László kapcsolata híres nevezetes szüleivel az élete során?

1450-ig, vagyis csaknem 

20 éves koráig Hunyadi László szinte egyáltalán nem szerepel a forrásokban. 

1447–48 folyamán az apja, aki Alfonz aragóniai királlyal folytatott tárgyalásokat annak magyarországi uralmáról, állítólag Alfonz udvarába tervezte küldeni idősebb fiát. Lászlót 1448-ban akarták először eljegyezni Cillei Ulrik gróf leányával – Brankovics György szerb despota unokájával –, Erzsébettel, de ekkor ez csak terv maradt. A rigómezei csata után, amikor a menekülő Hunyadi Brankovics fogságába esett, László fiát kellett túszként hátrahagynia Szendrőn.

Ezt is ajánljuk a témában

Melyek voltak Hunyadi László legfontosabb tettei apja haláláig?

Ahogy említettük, rendszeresen 1450-től szerepel a forrásokban, eleinte mint „Hunyadi vajdafi László”, a német nyelvű városi forrásokban mint az „ifjabb kormányzó”. 

1451-ben már sereg élén vett részt apjának bosszúhadjáratában, 

amelyet a szerb despota ellen indított. 1452-ben Hunyadi János kormányzó pozsonyi ispánná nevezte ki, és az év végén 400 lovas élén az öreg Hunyadi nevében László fia ment V. László király üdvözlésére Bécsbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Ettől kezdve éveken keresztül apjának képviselője volt Északnyugat-Magyarországon, a székhelyét Nagyszombatban tartotta. 1453-tól apjával együtt ő is besztercei grófnak címezte magát, az erdélyi Beszterce után, amelyet a királytól kapott a Hunyadi család. Ugyanebben az évben Cillei Ulrikkal együtt dalmát-horvát bánnak is kinevezték, ettől azonban – talán Cillei Ulrik nyomására – hamarosan megvált.

1453 őszén 

V. László király a Szepességre törő zsoldoskompániák ellen küldte kapitányként, 

majd 1454-ben a lengyel Jan Długosz krónikája szerint Hunyadi László is a kíséret tagja volt, amelyik V. László király nővérét, Habsburg Erzsébetet Krakkóba kísérte – Erzsébet IV. Kázmér lengyel király felesége lett, ő a későbbi II. Ulászló magyar király édesanyja.

1455 őszén Újlaki Miklóssal együtt a Vas megyei Németújvárt ostromolta. 1455-ben eljegyezték Cillei Erzsébettel, akit végül feleségül is vett, miután az addig ortodox rítusban nevelkedett Erzsébet a győri országgyűlésen Kapisztrán János jelenlétében katolikusként konfirmált. Erzsébet grófnő végül Vajdahunyadon halt meg valamikor 1455–56 telén.

Ezt is ajánljuk a témában

Fennmaradtak érdekes „sztorik” is Hunyadi János fiáról?

1456-ban Bécsben egy lovagi tornán éles lándzsával vívott Habsburg Zsigmond herceggel, akit kitaszított a nyeregből: erről Veit Arnpeck osztrák krónikaíró tudósít, aki szemtanúja volt az eseménynek, hogy pontosan mikor, bizonytalan: talán júniusban, amikor Hunyadi László Pozsonyban volt.

Ezt is ajánljuk a témában

Milyen személyiséggel bírt Hunyadi János idősebb fia?

A kevés fennmaradt forrás alapján ennek megítélése nem könnyű feladat. Az jól látszik, hogy apja nyomán elsősorban katonaember volt, aki az 1450-es évekre saját politikai profilt is kialakított magának. Hogy milyen szerepet szánt neki az apja a saját halála után, megint csak bizonytalan.

1456–57 fordulóján folytatott politikája határozatlanságról árulkodik, ami talán annak a jele, hogy 

nem örökölte apjának megalkuvást nem ismerő természetét – ellentétben öccsével, Mátyás királyunkkal. 

Források hiányában ennél többet felelőtlenség volna mondani.

Ezt is ajánljuk a témában

Kivette a részét László a nándorfehérvári diadalból?

Hogy ott volt-e Nándorfehérvárott az ostrom idején, megint csak bizonytalan, de feltehető. Az bizonyos, hogy az ostrom – és apja halála – után mint főkapitány Futakon csatlakozott a sereg élén érkező V. László királyhoz. A táborban baráti szerződést kötött Cillei Ulrik gróffal, akit apjává fogadott és ígéretet tett a királyi várak átadására. 1456. november 9-én mégis közreműködött a Nándorfehérvárra érkező Cillei likvidálásában, ennek részletei azonban nem világosak.  A körülmények fényében elképzelhető, hogy Hunyadi László a nagybátyja, Szilágyi Mihály befolyása alatt állt, aki semmiben nem akart engedni a királynak.

Ezt is ajánljuk a témában

Hogyan tudjuk rekonstruálni a főbb eseményeket, amelyek végül László lefejezéséhez vezettek?

A gyilkosság után Hunyadi László gyakorlatilag fogolyként hurcolta a királyt Temesvárra, ahol V. László kénytelen volt büntetlenséget ígérni, de végül Budán visszanyerte szabadságát.  A kialakult patthelyzetet – az ország nagyobbik fele a királynak engedelmeskedett, a másik, kisebb, de katonailag nagyon erős része a Hunyadiaknak – 

Hunyadi László és Szilágyi egy királyellenes összeesküvéssel próbálta feloldani: 

állítólag lovasjátékok címén akarták kicsalni V. Lászlót a budai várból, hogy aztán őrizetbe vegyék. 

A tervet Újlaki Miklós árulta el a királynak, aki bemutatta az összeesküvők szövetséglevelét is. Ez alapján fogták el a Hunyadi fiúkat és szövetségeseiket, de csak Lászlót fejezték le 1457. március 16-án felségárulásért, Mátyást a király júniusban Bécsbe vitte magával, a többi foglyot pedig engedték megszökni.

Ezt is ajánljuk a témában

Igaz a három sikertelen lefejezési kísérlet legendája?

Több forrás is említi, az epizód hitelessége azonban legalábbis megkérdőjelezhető:

 kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki három, pallossal a nyakára mért ütés után fel tud állni. 

Hunyadi Lászlót a kivégzés után Budán temették el, királlyá választott öccse azonban később Gyulafehérvárra vitette a földi maradványait.

Nyitókép: képernyőmentés

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!