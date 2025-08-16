Ki volt valójában Hunyadi László, történelmünk tragikus alakja a Hunyadi-sorozatból?

A Hunyadi című filmsorozat véget ért, ideje hát megtudnunk, ki kicsoda volt valójában. Egy cikksorozat keretében

sorra vesszük a főbb szereplőket

a kor legkiválóbb kutatóinak a segítségével.

Itt olvashatóak az eddigi cikkek: Hunyadi János, Kapisztrán János, Drakula és apja, Újlaki Miklós, III. Kallixtusz, Szilágyi Erzsébet, Brankovics Mara, Murád szultán, Mehmed szultán, III. Frigyes, Cillei Ulrik.

Ezúttal Hunyadi Lászlót mutatjuk be, interjúalanyunk Pálosfalvi Tamás történész.

Mit tudunk Hunyadi László gyerekkoráról?

Hunyadi László, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet idősebb fia 1431-ben vagy 1433-ban született, attól függően, hogy halála idejére nézve a 24 vagy 26 éves kort fogadjuk el – mindkettő szerepel a forrásokban, előbbi esetben apjának itáliai tartózkodása előtt, utóbbi esetben hazatérte után jött világra –, öccsénél, Mátyásnál legalább 10 évvel volt idősebb. László gyermekkoráról, neveltetéséről semmit nem tudunk.

Az, hogy Zrednai (Vitéz) János nevelte volna, nem bizonyítható, az öccse, Mátyás esetében pedig kizárható.

László gyermekkorát feltehetően Hunyadon töltötte, mely akkor családjának még az egyetlen birtoka volt.