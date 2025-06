Aki a szultán háremében tündökölt – Ki volt valójában Brankovics Mara a Hunyadi-sorozatból?

A Hunyadi című filmsorozat véget ért, ideje hát megtudnunk, ki kicsoda volt valójában: melyik alak milyen szerepet játszott a történelemben, milyen volt a személyisége, hogyan sikerült a bemutatása filmvásznon.

Most a sorozat egyik kedvenc karakterét, a szultán háremében (is) tündöklő Brankovics Marát mutatjuk be. Interjúalanyunk Pálosfalvi Tamás történész.

A szerb uralkodó, Brankovics György egyik lánya Cillei Ulrik, a másik a török szultán felesége lett. Milyen gyökerekkel rendelkezett Mara és hogyan került a szultán udvarába?

Brankovics Mara az 1410-es évek végén született, édesapja Brankovics György szerb despota, édesanyja bizánci arisztokrata családból származott. Három fivére ismert, Gergely, István és Lázár, valamint egy nőtestvére, Brankovics Katalin, aki Cillei Ulrik gróf felesége lett.

Valóban, Marát

apja már 1428-ban II. Murád szultánnak ígérte feleségül,

de végül csak 1435-ben került a szultán udvarába, és 1436-ban lett Murád felesége.

Hogyan telhettek Mara napjai Murád szultán háremében? Mit lehet erről tudni, mire lehet következtetni?

Bár az oszmán szultánok és külföldi hercegnők közötti házasságok alapvetően az oszmánok diplomáciai céljait szolgálták – ebben is különböztek a keresztény uralkodócsaládok közötti házassági kapcsolatoktól, amelyek mindkét fél érdekeit figyelembe vették –, nem zárták el a feleséget egyszer s mindenkorra a korábbi életétől. Mara például

megtarthatta ortodox keresztény hitét, élete végéig támogatta az oszmán uralom alá került keresztény egyházakat,

és a családtagjaival is kapcsolatban maradt.

1444-ben György despota a lányán keresztül vette fel a kapcsolatot Murád szultánnal a tervezett békekötés ügyében. Azt ugyanakkor

Mara sem tudta megakadályozni, hogy férje megvakítsa, és ezáltal uralkodásra alkalmatlanná tegye a fivéreit,

Brankovics Gergelyt és Istvánt.