Tarol a Hunyadi: meghódítja Kanadát is a magyar legenda

Óriási bejelentés: megkezdi tengerentúli hódító útját a Hunyadi-sorozat
Eddig nem hallott részleteket és kulisszatitkokat is elárultak a Hunyadi-sorozat szereplői és az alkotói az érdeklődőknek az esztergomi MCC Feszten.
A nagy sikerű sorozat szeptemberben a torontói filmfesztiválon mutatkozik be, majd a CBC streamingcsatorna tűzi műsorára.
Miután a televízióban és a moziban egyaránt elvarázsolta a magyar nézőket, a Hunyadi elindult meghódítani a világot. A sorozatot eddig nagy sikerrel vetítették Horvátországban, Németországban, Szlovákiában, Svájcban, Izraelben és Csehországban, jövőre pedig Olaszországban láthatja a közönség.
Hamarosan Észak-Amerikát is beveszi a grandiózus széria,
ami a rangos Torontói Nemzetköi Filmfesztiválon mutatkozik be szeptember első felében, a kanadai közönség nem sokkal később, szeptember 19-től a CBC streamingcsatornán láthatja a Hunyadi Jánost a középpontba állító szóló alkotást – áll a Nemzeti Filmintézet közleményében.
A hírt már korábban az esztergomi MCC Feszten is bejelentették a szereplők és alkotók társaságában.
