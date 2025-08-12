Tarol a Hunyadi: meghódítja Kanadát is a magyar legenda

Miután a televízióban és a moziban egyaránt elvarázsolta a magyar nézőket, a Hunyadi elindult meghódítani a világot. A sorozatot eddig nagy sikerrel vetítették Horvátországban, Németországban, Szlovákiában, Svájcban, Izraelben és Csehországban, jövőre pedig Olaszországban láthatja a közönség.

Hamarosan Észak-Amerikát is beveszi a grandiózus széria,

ami a rangos Torontói Nemzetköi Filmfesztiválon mutatkozik be szeptember első felében, a kanadai közönség nem sokkal később, szeptember 19-től a CBC streamingcsatornán láthatja a Hunyadi Jánost a középpontba állító szóló alkotást – áll a Nemzeti Filmintézet közleményében.

A hírt már korábban az esztergomi MCC Feszten is bejelentették a szereplők és alkotók társaságában.