08. 12.
kedd
Hunyadi János Torontói Nemzetköi Filmfesztivál sorozat Kanada

Tarol a Hunyadi: meghódítja Kanadát is a magyar legenda

2025. augusztus 12. 15:16

A nagy sikerű sorozat szeptemberben a torontói filmfesztiválon mutatkozik be, majd a CBC streamingcsatorna tűzi műsorára.

2025. augusztus 12. 15:16
null

Miután a televízióban és a moziban egyaránt elvarázsolta a magyar nézőket, a Hunyadi elindult meghódítani a világot. A sorozatot eddig nagy sikerrel vetítették Horvátországban, Németországban, Szlovákiában, Svájcban, Izraelben és Csehországban, jövőre pedig Olaszországban láthatja a közönség.

Hamarosan Észak-Amerikát is beveszi a grandiózus széria, 

ami a rangos Torontói Nemzetköi Filmfesztiválon mutatkozik be szeptember első felében, a kanadai közönség nem sokkal később, szeptember 19-től a CBC streamingcsatornán láthatja a Hunyadi Jánost a középpontba állító szóló alkotást – áll a Nemzeti Filmintézet közleményében.

A hírt már korábban az esztergomi MCC Feszten is bejelentették a szereplők és alkotók társaságában.

Nyitókép: Hunyadi

philon-2
2025. augusztus 12. 16:08
Helyesbítenék: geokódolás. Semjén nem oldotta meg.
philon-2
2025. augusztus 12. 16:02
Lehet h Fehérvárott vetítették a fejeseknek emelve az elit presztizsét, nyilván jó borsos áron elkelő belépőkkel. Mégha online is akartam volna nézni az állami csatornákon, a szerzői jogkorlátozások nem tették volna lehetővé. Mint amikor a focit akarod nézni, de blokkolva van az adás.
philon-2
•••
2025. augusztus 12. 15:51 Szerkesztve
Sajnos nem láttam a filmet, mert nem vetítették a környéken ( nyilván mert nincs sok fidesz szavazó). TV-m nincs. Sebaj, majd torrent...
