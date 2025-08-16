Szimbolikus választás: kijevi csirkemellet szolgáltak fel Putyinnak az orosz kormánygépen

Az alaszkai Trump–Putyin-csúcson az orosz delegáció több szimbolikus, provokatív gesztussal jelezte álláspontját. Szergej Lavrov külügyminiszter egy „CCCP” (Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság) feliratú pulóverben jelent meg,

ami a szovjet múlt felidézésével Moszkva területi igényeinek és történelmi narratíváinak üzenetértékű kifejezése lehetett.

Ukrán részről a legnagyobb felháborodást azonban az váltotta ki, hogy

az orosz kormánygépen a küldöttségnek kijevi csirkemellet szolgáltak fel.

Ez a választás a Kyiv Independent szerint nyílt utalás Ukrajna „elfogyasztására”, amely egyben azt is jelezte: az orosz fél a tárgyalásokat nem békekezdeményezésként, hanem politikai demonstrációként kezelte.