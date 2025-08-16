Szimbolikus választás: kijevi csirkemellet szolgáltak fel Putyinnak az orosz kormánygépen

Íme, a történelmi csúcstalálkozó legemlékezetesebb pillanatai (GALÉRIA)
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyaltak.
Az ukrán sajtó szerint ez nyílt utalás Ukrajna „elfogyasztására”.
Az alaszkai Trump–Putyin-csúcson az orosz delegáció több szimbolikus, provokatív gesztussal jelezte álláspontját. Szergej Lavrov külügyminiszter egy „CCCP” (Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság) feliratú pulóverben jelent meg,
ami a szovjet múlt felidézésével Moszkva területi igényeinek és történelmi narratíváinak üzenetértékű kifejezése lehetett.
Ukrán részről a legnagyobb felháborodást azonban az váltotta ki, hogy
az orosz kormánygépen a küldöttségnek kijevi csirkemellet szolgáltak fel.
Ez a választás a Kyiv Independent szerint nyílt utalás Ukrajna „elfogyasztására”, amely egyben azt is jelezte: az orosz fél a tárgyalásokat nem békekezdeményezésként, hanem politikai demonstrációként kezelte.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint nagyrabecsülés illeti a két elnököt.
