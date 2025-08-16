Ft
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz kormánygép Putyin csirkemell

Szimbolikus választás: kijevi csirkemellet szolgáltak fel Putyinnak az orosz kormánygépen

2025. augusztus 16. 08:13

Az ukrán sajtó szerint ez nyílt utalás Ukrajna „elfogyasztására”.

2025. augusztus 16. 08:13
null

Az alaszkai Trump–Putyin-csúcson az orosz delegáció több szimbolikus, provokatív gesztussal jelezte álláspontját. Szergej Lavrov külügyminiszter egy „CCCP” (Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság) feliratú pulóverben jelent meg,  

ami a szovjet múlt felidézésével Moszkva területi igényeinek és történelmi narratíváinak üzenetértékű kifejezése lehetett.

Ukrán részről a legnagyobb felháborodást azonban az váltotta ki, hogy 

az orosz kormánygépen a küldöttségnek kijevi csirkemellet szolgáltak fel.

Ez a választás a Kyiv Independent szerint nyílt utalás Ukrajna „elfogyasztására”, amely egyben azt is jelezte: az orosz fél a tárgyalásokat nem békekezdeményezésként, hanem politikai demonstrációként kezelte.

Nyitókép: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

***

 

lendvaiildiko
2025. augusztus 16. 09:36
Ugyanaz a liberál-bolseviki gondolkodás, mely letiltott orosz művészeket németországban, nem engedélyezte a Diótörőt. Német alapossággal tovább fejlesztve a módszer, betiltották a bliccelőkre használt SCHWARZFAHRER szót és több városban körülírták azt. Érdemes végignézni az Oscar-díjas rövidfilmet, melynek címe: Schwarzfahrer... Bár szülőhazájában ez haladó film (antirasszista felirat is díszeleg a feliratban, de Magyarországról nézve én a néger (óh, bocsánat) utassal azonosítom magam, közép-Európában a film tartalma gellert kap. A film egy időutazás.... youtube.com/watch?v=cfwpkeZRO1s
Silcon
2025. augusztus 16. 09:32
Engem az érdekelne, hogy megette mindet vagy hagyott belőle valamennyit? :)
haxima
2025. augusztus 16. 09:23
A kijevi lúdmell ott van Zselé hasa felett, azt mégsem ehették meg. Egyébként ezt az egészet mégis honnan tudta volna meg a Kijiv Independent? Lavrov elmondta nekik direktben?
sanya55-2
2025. augusztus 16. 09:20
Jól èrtelmezik !
