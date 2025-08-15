Ön, ostoba tulok, eddig nem tudta, hogy a mi Európánk 1150 és 1850 között, hétszáz gyönyörű esztendőn keresztül valójában az iszlámnak és a Koránnak köszönhette a legtöbbet. Az európai kultúra, civilizáció, szellemi hagyaték vastag és megkerülhetetlen részét képezi az iszlám és a Korán.

Ennek a remek újmúltnak megírását finanszírozza most Brüsszel, csekély tízmillió euróval.