08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 15.
péntek
Hunyadi János II Lajos Zrínyi civilizáció

Tényleg közel az idő…

2025. augusztus 15. 16:43

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

2025. augusztus 15. 16:43
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

Ön, ostoba tulok, eddig nem tudta, hogy a mi Európánk 1150 és 1850 között, hétszáz gyönyörű esztendőn keresztül valójában az iszlámnak és a Koránnak köszönhette a legtöbbet. Az európai kultúra, civilizáció, szellemi hagyaték vastag és megkerülhetetlen részét képezi az iszlám és a Korán.

Ennek a remek újmúltnak megírását finanszírozza most Brüsszel, csekély tízmillió euróval.

Ha kérhetem, feltétlenül kérdezzék meg a témában I. Ulászlót, Hunyadi Jánost, II. Lajost, Zrínyit, Szondit, Dobót, a végvári vitézeket, esetleg még Savoyai Jenőt, ők sok hasznos adalékkal fognak szolgálni a hiánypótló munkához.

Aztán majd ha kész, tessék szólni, nagyon szeretnénk elolvasni!

Az a helyzet, hogy tényleg közel az idő, amikor ezeket el kell majd takarítani. Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

Nyitókép forrása: Mandiner/Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 26 komment

domdodom-3
2025. augusztus 15. 18:45
Most épp nem a muzulmán pöffeszkedik a Várban és hízik a magyarok adóján, hanem te, Bayer. Loptál egy lakást, amit nem fizettél ki. A magyarok vérét nem a török szívja, hanem a feleséged, aki eladja jó pénzért. Nyugi, lesz takarítás. Csak a rossz végén leszel.
Válasz erre
1
1
Vata Aripeit
2025. augusztus 15. 18:28
Na itt a tisza agyhalott muszlimtagozata, hunyadi pl mit csinált , vagy dobó...amikor az iszlám kultúralizálta volna európát?. Koránt lapozgattak? Bayer igaza az igaz.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. augusztus 15. 18:25
massivement-2 . Kaptál szót ???? pofád befogod.. !!!! majd a választások után találkozunk a piacon ahol : . NARANCSOT .. fogsz árulni... hacsak .. !!!!! mert hogy a Magyar Nép nem felejt..
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. augusztus 15. 17:48
Több muzulmán több terror
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!