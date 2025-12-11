Orbán Viktor figyelmeztetett: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását

Tisztelt ellenzéki kollégák! Bemutatnám nektek Donald Trumpot
Úgy tűnik, hogy a magyar ellenzéki sajtó maradt az utolsó, aki nem érti, hogyan kommunikál az amerikai elnök. De az Istennek nem érti. Kohán Mátyás írása.
Ez sem fog tetszeni Ursula von der Leyenéknek.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy csütörtök este a Széll Kálmán Alapítvány tagjait köszönthette, akik „sikeres emberek, nagy koponyák”.
Mint fogalmazott, ilyenkor nem lehet megúszni a komoly témákat. Elsőként az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát említette, amely az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma véleménye szerint. „Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten…” – írta a kormányfő.
Orbán Viktor rámutatott a bejegyzésben, hogy
azt az amerikaiak is látják, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért.
Egy gyenge szövetséges pedig nem tudja megvédeni magát, de nem lehet rá támaszkodni nemzetközi ügyekben sem” – húzta alá.
A miniszterelnök azzal folytatta, hogy az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják. Azt, hogy Európában veszélyben vannak
– sorolta.
De azt is látják, hogy az európai liberálisok felégették az Oroszországgal kialakult hálót, ami hiba volt. Az USA döntéshozói szerint stratégiai szinten újra kell építeni az európai–orosz viszonyrendszer – hívta fel a figyelmet a kormányfő.
Orbán Viktor posztját azzal zárta,
Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását.
Azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon 15 éve küzdünk. És végre nem egyedül!”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy tűnik, hogy a magyar ellenzéki sajtó maradt az utolsó, aki nem érti, hogyan kommunikál az amerikai elnök. De az Istennek nem érti. Kohán Mátyás írása.