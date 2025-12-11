Orbán Viktor figyelmeztetett: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy csütörtök este a Széll Kálmán Alapítvány tagjait köszönthette, akik „sikeres emberek, nagy koponyák”.

Mint fogalmazott, ilyenkor nem lehet megúszni a komoly témákat. Elsőként az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát említette, amely az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma véleménye szerint. „Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten…” – írta a kormányfő.