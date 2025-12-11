Ft
Orbán Viktor figyelmeztetett: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását

2025. december 11. 07:25

Ez sem fog tetszeni Ursula von der Leyenéknek.

2025. december 11. 07:25
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy csütörtök este a Széll Kálmán Alapítvány tagjait köszönthette, akik „sikeres emberek, nagy koponyák”.

Mint fogalmazott, ilyenkor nem lehet megúszni a komoly témákat. Elsőként az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát említette, amely az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma véleménye szerint. „Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten…” – írta a kormányfő.

Orbán Viktor rámutatott a bejegyzésben, hogy 

azt az amerikaiak is látják, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért.

Egy gyenge szövetséges pedig nem tudja megvédeni magát, de nem lehet rá támaszkodni nemzetközi ügyekben sem” – húzta alá.

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják. Azt, hogy Európában veszélyben vannak 

  • a civilizációs értékek,
  • a demokrácia
  • és a szabad piac

 – sorolta.

De azt is látják, hogy az európai liberálisok felégették az Oroszországgal kialakult hálót, ami hiba volt. Az USA döntéshozói szerint stratégiai szinten újra kell építeni az európai–orosz viszonyrendszer – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Orbán Viktor posztját azzal zárta, 

Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását.

 Azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon 15 éve küzdünk. És végre nem egyedül!”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

