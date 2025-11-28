„Tiszta Szovjetunió!” – Sokkoló módon cenzúrázzák az igazságot Nagy-Britanniában, Magyarország maradt az utolsó menedék?

Amit teszek, az az illegális migráció és a muszlim zaklatások kritizálása az Egyesült Királyságban, és ezt nem hergelő módon teszem. Emellett azt is állítottam, hogy az Egyesült Királyság vezetése kegyetlenül és ostobán nem törődik azzal, mit gondolnak a hétköznapi britek.

Ezért a britek nem olvashatják az online naplómat (feltételezem, hogy az Egyesült Királyságbeli előfizetők továbbra is megkapják e-mailben). Azon tűnődöm, hogy az Online Biztonsági Törvény tiltása általános-e, vagy csak bizonyos bejegyzésekre vonatkozik. Brit olvasók: ti mit láttok?

Nigel Farage »disztópiával határosnak« nevezte az Online Biztonsági Törvényt, és megígérte, hogy hatályon kívül helyezi, ha a Reform párt hatalomra kerül. Jó.

Nem vagyok biztos benne, melyik bejegyzésemhez próbált hozzáférni a londoni barátom, de lehet, hogy ahhoz, amelyben Konstantin Kisin kihagyhatatlan riportjára linkeltem egy vidéki angol faluból, ahová a kormány 600 fiatal férfi „menedékkérőt” küld a helyiek akarata ellenére. Ez volt a szerdai bejegyzés. A tegnapiban pedig ez szerepelt:

»Angliában az elmúlt napokban többször is találkoztam liberális, fehér angol emberekkel, akik egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy Nagy-Britanniának nagyon komoly muszlim problémája, és általánosabban migrációs problémája van. Elképesztő tapasztalat ezzel szembesülni. Egy liberális, világi, londoni zsidó újságíró megkérdezte tőlem, hogy ez a tweet, amelyet a műsorába menet tettem közzé, nem ugyanaz-e, mint Nick Fuentes gondolatai.