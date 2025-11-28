„Tiszta Szovjetunió!” – Sokkoló módon cenzúrázzák az igazságot Nagy-Britanniában, Magyarország maradt az utolsó menedék?

Ezt senki sem látta előre: Orbánnak nyílt követője akadt, megszületett a haditerv a migráció megállítására
Görögországban már egyértelműen a magyar kormány példáját követik.
Rod Dreher döbbenetes tapasztalatról számolt be: Londonban a kormány egyszerűen letiltotta az oldalát, mert a migráció veszélyeiről írt.
Rod Dreher online naplójában a brit nyilvánosság és közfelfogás állapotáról, valamint arról írt, mi vezette őt Magyarországra:
„Egy londoni barátom ezt írta tegnap este: »Az országom nem engedi, hogy olvassam a Substack-oldaladat. Tiszta Szovjetunió!«
Megnéztem a brit kormány linkjét, amely az Online Biztonsági Törvényt ismerteti, hogy lássam, mit tehetett ez a hírlevél, ami átlépte a határt:
»A törvény előírja minden vállalat számára, hogy határozottan lépjen fel az illegális tartalmak és tevékenységek ellen. A platformoknak mostantól intézkedéseket kell végrehajtaniuk annak kockázatának csökkentésére, hogy szolgáltatásaikat illegális cselekményekre használják. Emellett rendszereket kell bevezetniük az illegális tartalom eltávolítására, amint az megjelenik. A keresőszolgáltatásoknak új kötelezettségeik is vannak: lépéseket kell tenniük annak kockázatának csökkentésére, hogy a felhasználók illegális tartalommal találkozzanak a szolgáltatásaikon keresztül.
A törvény felsorolja a kiemelt bűncselekményeket. Ezek a legsúlyosabb és legelterjedtebb illegális tartalmakat és tevékenységeket tükrözik, amelyek ellen a vállalatoknak proaktív intézkedéseket kell tenniük.
A platformoknak minden más illegális tartalmat is el kell távolítaniuk, ha van egyéni áldozat (tényleges vagy szándékolt), ha a felhasználók jelzik számukra, vagy ha bármilyen más módon tudomást szereznek róla.
Az illegális tartalommal kapcsolatos kötelezettségek nemcsak a meglévő illegális tartalom eltávolításáról szólnak, hanem arról is, hogy megakadályozzák annak egyáltalán történő megjelenését. A platformoknak át kell gondolniuk, hogyan tervezik meg webhelyeiket, hogy csökkentsék annak valószínűségét, hogy bűncselekményekre használják azokat.
A törvény meghatározza azokat az illegális tartalmakat és tevékenységeket, amelyekkel szemben a platformoknak védeniük kell a felhasználókat. Ezek többek között az alábbiakra vonatkozó tartalmak:
– gyermekek szexuális bántalmazása,
– ellenőrző vagy kényszerítő viselkedés,
– szélsőséges szexuális erőszak,
– szélsőséges pornográfia,
– csalás,
– faji vagy vallási okokból súlyosbított közrendi szabálysértések,
– erőszakra való felbujtás,
– illegális bevándorlás és embercsempészet,
– öngyilkosság elősegítése vagy ösztönzése,
– intim képekkel való visszaélés,
– illegális kábítószerek vagy fegyverek értékesítése,
– szexuális kizsákmányolás,
– terrorizmus.«
Nos, tessék: nem buzdítok erőszakra, nem buzdítok öngyilkosságra, nem bántalmazok másokat szexuálisan, nem bántalmazok gyermekeket, és soha semmi ilyesmit nem teszek.
Amit teszek, az az illegális migráció és a muszlim zaklatások kritizálása az Egyesült Királyságban, és ezt nem hergelő módon teszem. Emellett azt is állítottam, hogy az Egyesült Királyság vezetése kegyetlenül és ostobán nem törődik azzal, mit gondolnak a hétköznapi britek.
Ezért a britek nem olvashatják az online naplómat (feltételezem, hogy az Egyesült Királyságbeli előfizetők továbbra is megkapják e-mailben). Azon tűnődöm, hogy az Online Biztonsági Törvény tiltása általános-e, vagy csak bizonyos bejegyzésekre vonatkozik. Brit olvasók: ti mit láttok?
Nigel Farage »disztópiával határosnak« nevezte az Online Biztonsági Törvényt, és megígérte, hogy hatályon kívül helyezi, ha a Reform párt hatalomra kerül. Jó.
Nem vagyok biztos benne, melyik bejegyzésemhez próbált hozzáférni a londoni barátom, de lehet, hogy ahhoz, amelyben Konstantin Kisin kihagyhatatlan riportjára linkeltem egy vidéki angol faluból, ahová a kormány 600 fiatal férfi „menedékkérőt” küld a helyiek akarata ellenére. Ez volt a szerdai bejegyzés. A tegnapiban pedig ez szerepelt:
»Angliában az elmúlt napokban többször is találkoztam liberális, fehér angol emberekkel, akik egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy Nagy-Britanniának nagyon komoly muszlim problémája, és általánosabban migrációs problémája van. Elképesztő tapasztalat ezzel szembesülni. Egy liberális, világi, londoni zsidó újságíró megkérdezte tőlem, hogy ez a tweet, amelyet a műsorába menet tettem közzé, nem ugyanaz-e, mint Nick Fuentes gondolatai.
Azt mondtam neki az adásban, hogy ha továbbra is »fasisztáknak« nevezik azokat az embereket, akik kedvelik saját történelmi civilizációjukat, annak hagyományait és műtárgyait (mint például a fenti Westminster-apátságot), akkor valódi fasisztákat fognak létrehozni.
Amikor »fasiszta« dolog lesz szeretni az országodat és civilizációdat, és meg akarod azt őrizni, akkor sok normális ember fogja magát fasisztának gondolni.«
Talán ezért nem engedi a brit kormány, hogy az emberei láthassák az írásomat.
Egy feliratkozó (nem az, aki a fenti képet küldte) ezt írta:
»Szia Rod, Angliában élek és Londonban dolgozom. Nap mint nap a saját szememmel látom a tömeges migráció és a multikulturalizmus által okozott hatalmas problémákat. A legutóbbi bejegyzésedben arról írsz, mennyire megdöbbentő, hogy a liberálisok nem tudják elképzelni: az övékétől eltérő nézetek nem feltétlenül bigottságon alapulnak. Engem is megdöbbent ez. A szándékos vakságuk hihetetlen. Nem lehet úgy végigsétálni Londonban, hogy ne látnád, mennyire gyökeresen megváltozott, különösen a muszlim etnikai enklávékban, és ne gondolnád azt, hogy a multikulturalizmus jó dolog — hacsak nem vakít el teljesen az ideológia. Egyszerűen mindig ez a mondat jut eszembe: »Senki sem olyan vak, mint az, aki nem akar látni.«
Angliáról alkotott értékelésed aggasztóan pontos. Bárcsak ne így lenne, de így van. Ez az ország a katasztrófa felé rohan. Ha valaki liberális Angliában, akkor valószínűleg Londonban vagy Anglia túlnyomórészt fehér területein él, és nem találkozik nap mint nap a valósággal.
Legutóbbi londoni látogatásom során észrevettem, hogy amikor Budapestet védtem mint a legbiztonságosabb helyet mind a zsidók, mind a nők számára — 100 százalékban azért, mert az Orbán-kormány szigorúan ellenőrzi a határokat, és kevés muszlimot enged letelepedni —, egyesek láthatóan megdöbbentek és meg is sértődtek.
Hinniük kell abban, hogy Magyarország rossz, hogy Orbán fasiszta, és hogy az erőszakos bűncselekményeknek semmi köze a tömeges migrációhoz.
A narratívát nem lehet megsérteni — függetlenül a tényektől.
Arra jutottam, hogy Magyarországot a liberálisoknak (beleértve a jobboldali liberálisokat is, például az Egyesült Királyság toryjait) bűnbakként kell kezelniük a politikában, a médiában és a társadalomban ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyhassák azokat a tényeket, amelyeket kellemetlennek találnak a modern európai valósággal kapcsolatban; és hogy a politikai döntéshozóknak ne legyen lelkiismeret-furdalása amiatt, hogy hagyták: országaik rossz helyzetbe kerültek saját ideológiai vakságuk és szentimentális humanizmusuk miatt.
Határozottan így gondolom. Hálás vagyok Magyarországnak, hogy lehetőséget adott a fiamnak és nekem, hogy itt telepedjünk le, miután a feleségem beadta a válókeresetet, és olyan körülmények miatt (kérlek, ne kérdezd), amelyek rajtunk kívül álltak, el kellett hagynunk Baton Rouge-ot. Nyilvánvalóan nem volt kötelező Európába költöznünk, de volt lehetőségünk arra, hogy a legjobbat hozzuk ki egy szörnyű, rajtunk kívül álló helyzetből, és ezt meg is tettük. Magyarország nagyon jó volt hozzánk, és lojális vagyok ehhez az országhoz és népéhez — azokhoz, akikkel Európa más részein sokan méltatlanul bánnak, miközben nem tudják, miről beszélnek, és tudni sem akarnak.«”
