„Rónai Egon Húzós című műsorának volt a vendége Nagy Zsolt. Az RTL felkapott színésze sok mindenről beszélt a műsorban, természetesen szóba került a közélet is. A nyíltan baloldali, kormányellenes színész, a legkülönfélébb tüntetések állandó résztvevője a Hunyadi-sorozat kapcsán is elmondta nem túl kedvező véleményét.

Nagy Zsolt úgy fogalmazott, hogy ő is szerepelt volna a sorozatban, de meggondolta magát: »Kiléptem, mondtam, hogy nagyon büdös nekem ez az egész. Amikor nézni kezdtem, lelombozódtam: vékonykának tűnt. Nem elég jók a párbeszédek, nem kidolgozottak a jelenetek. Látszik, hogy rengeteg pénz van benne, de attól még nem lesz jó valami. Én ettől nem térdelek le, fölöslegesen kidobtak egy rakás pénzt.«

Az utóbbi évtizedek legsikeresebb sorozatát csak úgy otthagyni… nagyon kemény és erkölcsös figura ez a Nagy Zsolt. Ez olyan, mintha e sorok írója fellengzősen azt mondaná, hogy mehetett volna a Real Madridba focizni, de gyanús volt, hogy ilyen népszerű ez a klub, és az is, hogy 15-ször nyert BL-t, így kútba esett az üzlet.

Úgyhogy kicsit sántít a színművész úr sztorija, de ez legyen az ő dolga.

Itt azonban nem állt meg keményebben is beszólt a kormánynak:

»De az elmúlt 16 évben miért is adott volna nekem bármit ez a kormány, mikor vastagon ellene megyek, amit ők gondolnak? Nézd meg, kik kapnak díjakat mostanában. Egy rezsim, egy diktatúra mindig ilyen.«

Persze, persze...

Nagy Zsolt korábban szerepelt a Társaság a Szabadságjogokért által készített kormánylejárató propagandavideóban is, amelyben egy ütött-kopott raktárépületben szomorúan mondta fel a szokásos ballib mantrát a gonosz kormányról: megbélyegzés, kirekesztés, gyűlöletkeltés s a többi. Végül eljutott a csodálatos liberális konklúzióig: egy olyan országot szeretne, ahol mindenkinek helye van, ahol a különbségek helyett fontosabb az, ami közös bennünk.

De a lánglekű, elnyomott színész Marie Claire-nek adott interjúját is érdemes felidézni, ahol a balos kommentelők szerint nagyon keményen beolvasott Orbán Viktornak és a kormánynak. Lássuk csak, mit mondott:

»Hogy hogy lopják és becstelenítik meg ezt az országot. Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem.«

A baloldali színész rendszerint valamennyi megszólalásával visszaböfögi a baloldali narratívát, illetve demagóg, általánosító szövegeket nyom.”