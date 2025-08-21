Jelentkezett Demjén Ferenc: friss hírek érkeztek az énekes állapotáról

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámolunk, otthonában szenvedett felsőcombtörést Demjén Ferenc. A felépüléséről eddig annyit lehetett tudni, hogy több hetet fog igénybe venni, azonban az énekes friss Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy műtétje jól sikerült és

napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött.

A híresség megköszönte az imákat és a támogatást mindenkinek.