Jelentkezett Demjén Ferenc: friss hírek érkeztek az énekes állapotáról

Súlyos baleset érte Demjén Ferencet, imára kérik a rajongókat
A menedzsment tájékoztatása szerint műtéti beavatkozásra volt szükség.
Demjén Ferenc augusztus 13-án szenvedett súlyos sérülést otthonában.
Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámolunk, otthonában szenvedett felsőcombtörést Demjén Ferenc. A felépüléséről eddig annyit lehetett tudni, hogy több hetet fog igénybe venni, azonban az énekes friss Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy műtétje jól sikerült és
napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött.
A híresség megköszönte az imákat és a támogatást mindenkinek.
