felsőcombtörés műtét énekes rehabilitáció Demjén Ferenc állapot

Jelentkezett Demjén Ferenc: friss hírek érkeztek az énekes állapotáról

2025. augusztus 21. 10:53

Demjén Ferenc augusztus 13-án szenvedett súlyos sérülést otthonában.

2025. augusztus 21. 10:53
null

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámolunk, otthonában szenvedett felsőcombtörést Demjén Ferenc. A felépüléséről eddig annyit lehetett tudni, hogy több hetet fog igénybe venni, azonban az énekes friss Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy műtétje jól sikerült és 

napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött.

A híresség megköszönte az imákat és a támogatást mindenkinek.

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

***

 

