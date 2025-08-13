Súlyos baleset érte Demjén Ferencet, imára kérik a rajongókat

Tragédia Sopronban: negyedik emeletről zuhant ki egy fiú, életét vesztette
A fiú 16 éves volt.
A menedzsment tájékoztatása szerint műtéti beavatkozásra volt szükség.
Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége – olvasható a zenész oldalán közzétett bejegyzésben.
Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!
– írja a menedzsment a posztban.
Nyitókép: Földházi Árpád