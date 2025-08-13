Ft
08. 13.
szerda
felsőcombtörés zenész Demjén Ferenc menedzsment baleset

Súlyos baleset érte Demjén Ferencet, imára kérik a rajongókat

2025. augusztus 13. 11:58

A menedzsment tájékoztatása szerint műtéti beavatkozásra volt szükség.

2025. augusztus 13. 11:58
Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége – olvasható a zenész oldalán közzétett bejegyzésben.

Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!

– írja a menedzsment a posztban. 

Stop háború, meg kell állítani a vérontást!

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Upuaut
2025. augusztus 13. 13:51
Felsőcomb? Az meg mi a manó? Azt hittem olyan csak a csirkéknek van. Egy combtörést összehozni meg elég nagy mutatvány.
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. augusztus 13. 13:21
kevesebbet kéne inni.. akkor nem esel el otthon azt nem lesz combnyak törésed
Válasz erre
2
3
Tarhonya
2025. augusztus 13. 13:08
Hajrá Rózsi! Veled vagyunk! Gyógyulj meg mihamarább! 🙏
Válasz erre
1
0
The Loner
•••
2025. augusztus 13. 13:03 Szerkesztve
Rózsi a barátom hálás vagyok mindenkinek aki imádkozik érte. Minden érte mondott imát köszönök. Bízom benne, hogy hamarosan teljesen felépül. 🙏🙏🙏
Válasz erre
5
0
