Kikockázták Mbappé megmozdulását – jogtalan tizenegyessel nyerhetett a Real Madrid (VIDEÓ)

A Real Madrid kedden 1–0-ra nyert az Osasuna ellen a spanyol bajnokságban. A győztes gólt szerző Kylian Mbappé nem mindenki szerint jogos tizenegyesből talált be.
A Real Madrid spanyol futballbajnoki rekordot döntött azzal, hogy a La Liga nyitó fordulójának kedd esti záró meccsén 1–0-ra legyőzte vendégét, az Osasunát.
Sikerével a királyi gárda ugyanis sorozatban a 17. szezonját kezdte úgy, hogy nem szenvedett vereséget az első meccsén.
A legutóbbi botlása a Realnak a 2008–2009-es idényben volt, amikor a nyitó fordulóban a Deportivo La Corunától kapott ki 2–1-re.
Az idényrajtot tekintve a korábbi rekordot is a blancók tartották: a fővárosi alakulatnak előzőleg az 1961–1962-es szezontól az 1976–1977-esig tartott a vesztes nyitó meccs nélküli sorozata.
Igen ám, de
az éles szeműek szerint nem feltétlenül volt jogos az a tizenegyes, melynek értékesítésével Kylian Mbappé megnyerte az Osasuna elleni találkozót a Realnak.
Bár az élő képen elsőre egyértelműnek tűnt az eset, az ESPN kikockázta, hogy azzal egy időben, amikor Juan Cruz, a vendégek balhátvédje kihúzta Mbappé lábát, akkor a francia támadó is rátaposott ellenfele lábszárára.
„Első meccs a szezonban, első tizenegyes. Vannak dolgok, amelyek sosem változnak” – adott hangot kételyeinek a büntető jogosságát illetően egy szurkoló. „Micsoda színészkedés volt Mbappétól, abszolút világklasszis” – kommentelte egy másik. „Tehát Mbappé megtaposta a védőt, és a Real kapott tizenegyest? Érdemes ebből tanulni” – olvasható egy újabb cinikus hozzászólásban.
A Real Madrid a következő fordulóban az újonc Real Oviedo vendége lesz majd.
A szituáció videón: