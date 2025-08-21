Ft
08. 21.
csütörtök
Osasuna spanyol bajnokság Primera División Kylian Mbappé Real Madrid tizenegyes

Kikockázták Mbappé megmozdulását – jogtalan tizenegyessel nyerhetett a Real Madrid (VIDEÓ)

2025. augusztus 21. 10:16

A Real Madrid kedden 1–0-ra nyert az Osasuna ellen a spanyol bajnokságban. A győztes gólt szerző Kylian Mbappé nem mindenki szerint jogos tizenegyesből talált be.

2025. augusztus 21. 10:16
null

A Real Madrid spanyol futballbajnoki rekordot döntött azzal, hogy a La Liga nyitó fordulójának kedd esti záró meccsén 1–0-ra legyőzte vendégét, az Osasunát. 

Sikerével a királyi gárda ugyanis sorozatban a 17. szezonját kezdte úgy, hogy nem szenvedett vereséget az első meccsén.

A legutóbbi botlása a Realnak a 2008–2009-es idényben volt, amikor a nyitó fordulóban a Deportivo La Corunától kapott ki 2–1-re.

Az idényrajtot tekintve a korábbi rekordot is a blancók tartották: a fővárosi alakulatnak előzőleg az 1961–1962-es szezontól az 1976–1977-esig tartott a vesztes nyitó meccs nélküli sorozata.

Igen ám, de 

az éles szeműek szerint nem feltétlenül volt jogos az a tizenegyes, melynek értékesítésével Kylian Mbappé megnyerte az Osasuna elleni találkozót a Realnak.

Bár az élő képen elsőre egyértelműnek tűnt az eset, az ESPN kikockázta, hogy azzal egy időben, amikor Juan Cruz, a vendégek balhátvédje kihúzta Mbappé lábát, akkor a francia támadó is rátaposott ellenfele lábszárára.

„Első meccs a szezonban, első tizenegyes. Vannak dolgok, amelyek sosem változnak” – adott hangot kételyeinek a büntető jogosságát illetően egy szurkoló. „Micsoda színészkedés volt Mbappétól, abszolút világklasszis” – kommentelte egy másik. „Tehát Mbappé megtaposta a védőt, és a Real kapott tizenegyest? Érdemes ebből tanulni” – olvasható egy újabb cinikus hozzászólásban.

A Real Madrid a következő fordulóban az újonc Real Oviedo vendége lesz majd.

Nyitókép: THOMAS COEX / AFP 

A szituáció videón:

 

