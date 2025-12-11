Varga Barnabás kétszer hibázott, ezért most már nem ő dönt

Kaotikus helyzet a Fradi-meccs előtt: nagyon dühösek a Rangers-szurkolók
A Ferencváros megerősítheti helyét az élmezőnyben.
Egyelőre nem tudni, csütörtök este ki lesz a Ferencváros első számú tizenegyesrúgója. Az biztos, hogy az utóbbi időben kétszer is rontó Varga Barnabás átadja másnak a lehetőséget.
Ha a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön tizenegyest kap a Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen, szinte biztosan nem Varga Barnabás végzi majd el – erről maga a válogatott csatár beszélt az M4 Sportnak adott interjújában. Ennek előzménye, hogy Varga az elmúlt időszakban két büntetőt is kihagyott, ezért már az FTC múlt heti, Kisvárda elleni bajnoki találkozóin (1–0, 3–0) sem ő rúgta a csapat javára megítélt tizenegyeseket, hanem Ötvös Bence.
Vargától az M4 Sport azt kérdezte, a Rangers ellen ki áll majd oda a labda mögé, ha a Fradi büntetőhöz jut.
Nem tudom, majd az edző úr kijelöli. Valószínűleg nem én
– felelte a középcsatár, aki a Transfermarkt adatbázisa szerint profi pályafutása eddigi 40 tizenegyeséből 30-at lőtt be és 10-et hibázott el. – Mondjuk azt nem mondta, hogy én ne rúgjam, igazából magamtól döntöttem el, hogy átadom a lehetőséget másoknak, és hála istennek azóta élnek is vele. Én ugye kihagytam kettőt egymás után az Európa-ligában (a Genk és a Salzburg elleni győztes meccsek alkalmával – a szerk.), ettől függetlenül egyébként odaállhatnék, de most átadtam a lehetőséget másoknak.”
A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel a hatodik az Európa-liga tabelláján, csütörtöki ellenfele, a Rangers nyeretlenül, egy ponttal csupán a 33. helyen áll. A mérkőzés 18.45 órakor kezdődik a Groupama Arénában.
A Ferencváros két hete döntetlent ért el idegenben a Fenerbahce ellen