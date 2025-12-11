Varga Barnabás kétszer hibázott, ezért most már nem ő dönt

Ha a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön tizenegyest kap a Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen, szinte biztosan nem Varga Barnabás végzi majd el – erről maga a válogatott csatár beszélt az M4 Sportnak adott interjújában. Ennek előzménye, hogy Varga az elmúlt időszakban két büntetőt is kihagyott, ezért már az FTC múlt heti, Kisvárda elleni bajnoki találkozóin (1–0, 3–0) sem ő rúgta a csapat javára megítélt tizenegyeseket, hanem Ötvös Bence.

Varga Barnabásnak mostanság jobban megy a gólszerzés fejjel, mint tizenegyesből (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

Vargától az M4 Sport azt kérdezte, a Rangers ellen ki áll majd oda a labda mögé, ha a Fradi büntetőhöz jut.