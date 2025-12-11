Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
UEFA Európa Liga Rangers FC Varga Barnabás tizenegyes Ferencváros FTC

Varga Barnabás kétszer hibázott, ezért most már nem ő dönt

2025. december 11. 10:59

Egyelőre nem tudni, csütörtök este ki lesz a Ferencváros első számú tizenegyesrúgója. Az biztos, hogy az utóbbi időben kétszer is rontó Varga Barnabás átadja másnak a lehetőséget.

2025. december 11. 10:59
null

Ha a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön tizenegyest kap a Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen, szinte biztosan nem Varga Barnabás végzi majd el – erről maga a válogatott csatár beszélt az M4 Sportnak adott interjújában. Ennek előzménye, hogy Varga az elmúlt időszakban két büntetőt is kihagyott, ezért már az FTC múlt heti, Kisvárda elleni bajnoki találkozóin (1–0, 3–0) sem ő rúgta a csapat javára megítélt tizenegyeseket, hanem Ötvös Bence.

VARGA Barnabás
Varga Barnabásnak mostanság jobban megy a gólszerzés fejjel, mint tizenegyesből (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

Vargától az M4 Sport azt kérdezte, a Rangers ellen ki áll majd oda a labda mögé, ha a Fradi büntetőhöz jut.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Nem tudom, majd az edző úr kijelöli. Valószínűleg nem én

– felelte a középcsatár, aki a Transfermarkt adatbázisa szerint profi pályafutása eddigi 40 tizenegyeséből 30-at lőtt be és 10-et hibázott el. – Mondjuk azt nem mondta, hogy én ne rúgjam, igazából magamtól döntöttem el, hogy átadom a lehetőséget másoknak, és hála istennek azóta élnek is vele. Én ugye kihagytam kettőt egymás után az Európa-ligában (a Genk és a Salzburg elleni győztes meccsek alkalmával – a szerk.), ettől függetlenül egyébként odaállhatnék, de most átadtam a lehetőséget másoknak.”

 

A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel a hatodik az Európa-liga tabelláján, csütörtöki ellenfele, a Rangers nyeretlenül, egy ponttal csupán a 33. helyen áll. A mérkőzés 18.45 órakor kezdődik a Groupama Arénában.

Nyitókép: fradi.hu

A Ferencváros két hete döntetlent ért el idegenben a Fenerbahce ellen

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. december 11. 11:43
Ha szigorúan nézzük, a büntető minden csapatsportok legszigorúbb ítélete. Ez egy 78%-os valószínűségű gólszerzési lehetőség egy csapatnak egy olyan játékban, ahol az egész meccsen 1 szerzett góllal nyerni lehet, sőt az egyik leggyakoribb győzelem az 1 gólos. Tehát óriási luxus elhibázni egyet is. Az más kérdés, hogy a Fradi amúgy mindkét meccset megnyerte. Talán még jó előjel is lehetne...:)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!