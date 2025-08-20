Ft
Péter intézkedik

2025. augusztus 20. 17:22

Így megy ez odaát.

2025. augusztus 20. 17:22
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Kiderült, hogy Washington tényleg Budapestet nézte ki a csúcstalálkozó helyszínéül, ráadásul, mint szintén kiderült, a washingtoni csúcs után Trump Orbánt hívta fel, hogy vele egyeztessen.

Valószínű, hogy a kis pöcs még ma ki fog tenni egy Facebook-bejegyzést – mellékelve hozzá egy fényképet, na kiről, hát saját magáról –, amelyben majd kifejti, hogy felhívta Trumpot, Putyint és Zelenszkijt, és meggyőzte őket, legyen Budapesten a következő csúcstalálkozó.

A 24.hu meg a 444, továbbá a HVG és még inkább a Magyarpéter Hang azonnal tálalja a kis pöcs bejegyzését elalélt körítéssel, miszerint ezt is a Péter intézte.”

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

csulak
2025. augusztus 20. 18:31
Péter azt mondta, hogy nem lesz politikus. Péter azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Péter azt mondta, hogy nem bántotta Juditot. Péter azt mondta, hogy nem készített hangfelvételt a gyerekei anyjáról. Péter azt mondta, hogy nem jelentette fel a volt feleségét. Péter azt mondta, hogy nem fosott be. Péter azt mondta, hogy nem dobta a Dunába a telefont. Péter azt mondta, hogy nem kell neki a mentelmi jog. Péter azt mondta, hogy nincs testőre. Péter most azt mondja, hogy nem kúrta meg Márkot…
Válasz erre
0
0
Vitez_Laszlo
2025. augusztus 20. 18:28
Én másképpen hallottam Zsolt. Úgy tudom, hogy Tramp amikor kiment telefonálni, nem is Putyint hívta, hanem a selyemmajmot, hogy megkérdezze tőle, lehetne-e Budapesten a találkozó....mit gondol erről a diktafon messiás?.... Csak a selyemmajom éppen Toroczkaival vitázott Dorogon, utána meg sörözni ment, így nem ért rá beszélni Tramp-al. Ezért nem tudják még megmondani, hogy hol lesz a találkozó.
Válasz erre
0
0
mihint
2025. augusztus 20. 17:54
Arra kárhoztattunk, hogy határozott fellépésünk elmaradása miatt szélesvásznon végignézhessük az elmebetegek parádéját. Nem az elmaradt akasztásra gondolok, Zsolt.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 20. 17:48
Olyan ez, mint amikor Brüsszelben a pöcs odaosont Orbán mögé, hogy valahogy képbe kerüljön, és ott a pöcsét igazgatta, hogy jelezze, mekkora fasz.
Válasz erre
4
0
