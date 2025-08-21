Ft
Rutte bejelentette: megvan a NATO-csúcs helyszíne – itt dőlhet el Ukrajna jövője

2025. augusztus 21. 10:58

Nem ismeretlen az ország a NATO-csúcsok tekintetében.

2025. augusztus 21. 10:58
null

Mark Rutte, a NATO főtitkára bejelentette, hogy a 2026-os NATO-csúcsot július 7–8-án Törökország fővárosában, Ankarában rendezik meg. Rutte köszönetet mondott Törökországnak, amely több mint 70 éve stabil és megbízható szövetségesként járul hozzá a NATO közös biztonságához. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a következő csúcson a szövetséges vezetők a NATO

megerősítésén, igazságosabbá tételén és gyorsabb reagáló képességének növelésén

dolgoznak majd a kritikus biztonsági kihívások fényében. Ez lesz a második alkalom, hogy Törökország NATO-csúcsot rendez, az első 2004-ben, Isztambulban zajlott. A csúcstalálkozók célja, hogy a szövetséges államok vezetői közösen dönthessenek a NATO előtt álló stratégiai kérdésekről.

Nyitókép: Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

