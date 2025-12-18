Leizzadtak az ukránok, Zelenszkij eljátszotta a lehetőséget: már csak egyre gyengébb ajánlatokat kaphatnak

A Kyiv Independent angol nyelvű ukrán oldal szerint Ukrajna feladta a reményt, hogy hamarosan csatlakozhat a NATO-hoz, a következő legjobb alternatívát keresi: a szövetség 5. cikkelyén alapuló biztonsági garanciákat. Az ukrán tisztviselők attól tartanak, hogy megismétlődhet a Budapest Memorandum.

A berlini legutóbbi találkozók után, amelyeken Ukrajna, az Egyesült Államok és európai tisztviselők vettek részt, Washington nyitottnak tűnik az úgynevezett „5. cikkelyhez hasonló” biztonsági garanciák nyújtására.

Hogy a „5. cikkhez hasonló” biztonsági garanciák a gyakorlatban hogyan fogják kinézni, még nem dőlt el, az európai és ukrán tisztviselők magánbeszélgetésekben elismerték, hogy maguk sem tudjál ez mit jelent.