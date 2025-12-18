Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nato Ukrajna orosz-ukrán háború

Leizzadtak az ukránok, Zelenszkij eljátszotta a lehetőséget: már csak egyre gyengébb ajánlatokat kaphatnak

2025. december 18. 12:51

Az ukrán sajtó arról cikkezik, hogy az új javaslat egy „NATO nélküli 5. cikkelyre” nem fogja megvédeni az országot egy újabb támadástól.

2025. december 18. 12:51
null

A Kyiv Independent angol nyelvű ukrán oldal szerint Ukrajna feladta a reményt, hogy hamarosan csatlakozhat a NATO-hoz, a következő legjobb alternatívát keresi: a szövetség 5. cikkelyén alapuló biztonsági garanciákat. Az ukrán tisztviselők attól tartanak, hogy megismétlődhet a Budapest Memorandum.

A berlini legutóbbi találkozók után, amelyeken Ukrajna, az Egyesült Államok és európai tisztviselők vettek részt, Washington nyitottnak tűnik az úgynevezett „5. cikkelyhez hasonló” biztonsági garanciák nyújtására.

Hogy a „5. cikkhez hasonló” biztonsági garanciák a gyakorlatban hogyan fogják kinézni, még nem dőlt el, az európai és ukrán tisztviselők magánbeszélgetésekben elismerték, hogy maguk sem tudjál ez mit jelent. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A nyugati és ukrán megfigyelők azonban úgy vélik, hogy ha a Nyugat nem küld harckészültségben lévő csapatokat a helyszínre, a garanciák nem fogják visszatartani Oroszországot.

Moszkva kizárta, hogy elfogadjon olyan békeajánlatot, amelyben NATO-csapatok állomásoznának Ukrajnában.

Mit jelentene az új biztonsági garancia? 

A berlini nyilatkozat alapján egy európai vezetésű, amerikai támogatású erőt telepítenének Ukrajna hátországába, hogy segítsék az ukrán hadsereg újjáépítését, valamint a tengerek és a légtér biztonságát. Az Egyesült Államok a tűzszünet betartásának ellenőrzésében is segítséget nyújtana.

A koalíció már régóta keresi az Egyesült Államok „támogatását” az Ukrajnába irányuló „biztonsági erő” számára, például hírszerzési vagy légi támogatás formájában.

Mindez a partnerek „jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalásában” lenne rögzítve, amely szerint „fegyveres erő, hírszerzési és logisztikai segítségnyújtás, gazdasági és diplomáciai intézkedések” révén „helyreállítják a békét és a biztonságot” egy jövőbeli támadás esetén.

Az ukrán oldalnak nyilatkozó ukrán szakértő szerint egy ilyen garancia csak akkor működhetne Ukrajna esetében, ha az Ukrajna elleni támadást az Egyesült Államok elleni támadásnak tekintené – tükrözve az 5. cikk egy másik kulcsfontosságú részét.

„Mert ellenkező esetben megpróbálhatnak minket ismét becsapni jogilag érvénytelen, üres ígéretekkel, mint a Budapesti Memorandum esetében”

 – mondta egy szakértő a lapnak.

Európai katonák?

Friedrich Merz német kancellár azt is javasolta, hogy a békefenntartók figyeljék a javasolt „demilitarizált zónát”, és esetleg „lépjenek fel az orosz behatolások és támadások ellen”. 

Mathieu Boulegue eurázsiai szakértő, 

az 5. cikkhez való hasonlítást „téves megnevezésnek” nevezte, megjegyezve, hogy a szövetség nem volt egyértelmű a garanciák jelentését illetően a katonai beavatkozás tekintetében.

Dan Hamilton amerikai külpolitikai szakértő szerint a kongresszus megerősítheti a garanciákat a Tajvani Kapcsolatok Törvényéből merítve ihletet, amely konkrétabb védelmi támogatást ígér, mint a NATO 5. cikkelye.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2025. december 18. 14:02
Kérdezze meg Boris Johnsont, mi a véleménye, nyomjuk tovább bulit????
Válasz erre
2
0
borsos-2
2025. december 18. 13:54
A nácik boldogan bele mennének ebbe naton kívüli védelembe. Pont azt szeretik, hogy nem kell fizetni, de mindent megkapnak. Nos lófaszt a seggükbe!!
Válasz erre
1
0
uranvaros
2025. december 18. 13:48
Ha újabb támadástól félnek, akkor van még vesztenivalójuk, úgymint Volhínia, Kárpátalja, Odessza stb.
Válasz erre
1
0
alenka
2025. december 18. 13:42
Cunci recippppp: átvetted a "hatalmat"...?... Putin, előre!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!