Friss kutatás: a magyar dohányosok nyitottak az ártalomcsökkentésre (X)

2025. december 18. 12:36

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss, reprezentatív kutatása szerint látványos az átalakulás a dohányzási szokások terén Magyarországon.

2025. december 18. 12:36
null
  • A Századvég friss kutatása szerint átrendeződés zajlik a magyar nikotinfogyasztási szokásokban: egyre több felnőtt vált ártalomcsökkentett alternatívára.
  • Négy év alatt közel 20 százalékkal csökkent a hagyományos cigarettát elsődlegesen használók aránya, miközben a nikotinfogyasztók 31 százaléka inkább hevítéses terméket, e-cigarettát vagy nikotinpárnát választ.
  • A nikotinfogyasztók háromnegyede szerint fontos lenne a több információ az alternatívákról, ami tovább erősítené az ártalomcsökkentés iránti igényt.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss, reprezentatív kutatása* szerint látványos az átalakulás a dohányzási szokások terén Magyarországon: bár a nikotinfogyasztók körében továbbra is a hagyományos cigaretta dominál, de egyre nagyobb teret nyernek az ártalomcsökkentett alternatívák. Az elmúlt négy évben közel 20 százalékos csökkenés figyelhető meg a hagyományos cigarettát használók körében, miközben a nikotinfogyasztók 31 százaléka elsődlegesen már hevítéses terméket, e-cigarettát vagy nikotinpárnát választ a klasszikus cigaretta helyett. Az ártalomcsökkentett termékeket elsődlegesen használók aránya mindhárom füst nélküli kategóriában csaknem megduplázódott 2021-hez képest.

„A nikotinfogyasztás aránya összességében nem változik, mégis valódi átrendeződésnek lehetünk szemtanúi: egyre több felnőtt választ olyan valós alternatívát a hagyományos cigaretta kiváltására, amelyeket kevésbé károsnak ítélnek meg a hagyományos termékeknél” – fogalmazott Dr. Pillók Péter, a Századvég társadalomtudományi kutatócsoportjának igazgatója. A 3000 fős, 18–65 éves lakosságot nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint is reprezentatív felmérés a 2021-es és 2023-as mérések folytatása, így jól kirajzolódnak a középtávú trendek.

A dohányzás új alternatívái közül továbbra is az e-cigarettát ismerik a legtöbben (69%), de a hevítéses termékek ismertsége is jelentősen nőtt az elmúlt években (50%-ról 61%-ra). A nikotinpárna ismertsége lassabban, de stabilan emelkedik: míg két évvel ezelőtt a megkérdezettek 33 százaléka hallott már erről a lehetőségről, addig mára ez az arány 39 százalékra nőtt. A válaszadók az ártalomcsökkentett termékekre kevésbé káros alternatívaként tekintenek a hagyományos cigarettához képest.

Az ártalomcsökkentés szemlélete egyre inkább beépül a dohányzással kapcsolatos gondolkodásba. A fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői a hevítéses termékek, az e-cigaretta és a nikotinpárna esetében is kiemelték a füstmentességet, a kevesebb szagot, a nikotinpárna esetében pedig még a diszkrét használhatóságot, illetve azt, hogy több helyzetben – például zárt térben vagy társaságban – kevésbé zavarják a környezetüket, mint a hagyományos cigaretta.

A kutatás alapján a magyar dohányosok körében az igény is egyre növekszik az ártalomcsökkentésre, a megkérdezettek háromnegyede szerint fontos lenne, hogy több információt kapjanak az alternatív dohányipari termékekről. A nikotinfogyasztók közel fele szerint a füst nélküli termékek valós alternatívát jelentenek a cigaretta helyettesítésére, míg ez az arány már csaknem 70% az ezeket az új típusú termékeket már fogyasztók körében.

* A kutatás a BAT Hungary megbízásából készült.

A cikk társadalmi célú tájékoztatás, mely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. További információkért, kérjük, látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.

X

 

