Friss kutatás: a magyar dohányosok nyitottak az ártalomcsökkentésre (X)

A Századvég friss kutatása szerint átrendeződés zajlik a magyar nikotinfogyasztási szokásokban: egyre több felnőtt vált ártalomcsökkentett alternatívára.

Négy év alatt közel 20 százalékkal csökkent a hagyományos cigarettát elsődlegesen használók aránya, miközben a nikotinfogyasztók 31 százaléka inkább hevítéses terméket, e-cigarettát vagy nikotinpárnát választ.

A nikotinfogyasztók háromnegyede szerint fontos lenne a több információ az alternatívákról, ami tovább erősítené az ártalomcsökkentés iránti igényt.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss, reprezentatív kutatása* szerint látványos az átalakulás a dohányzási szokások terén Magyarországon: bár a nikotinfogyasztók körében továbbra is a hagyományos cigaretta dominál, de egyre nagyobb teret nyernek az ártalomcsökkentett alternatívák. Az elmúlt négy évben közel 20 százalékos csökkenés figyelhető meg a hagyományos cigarettát használók körében, miközben a nikotinfogyasztók 31 százaléka elsődlegesen már hevítéses terméket, e-cigarettát vagy nikotinpárnát választ a klasszikus cigaretta helyett. Az ártalomcsökkentett termékeket elsődlegesen használók aránya mindhárom füst nélküli kategóriában csaknem megduplázódott 2021-hez képest.

„A nikotinfogyasztás aránya összességében nem változik, mégis valódi átrendeződésnek lehetünk szemtanúi: egyre több felnőtt választ olyan valós alternatívát a hagyományos cigaretta kiváltására, amelyeket kevésbé károsnak ítélnek meg a hagyományos termékeknél” – fogalmazott Dr. Pillók Péter, a Századvég társadalomtudományi kutatócsoportjának igazgatója. A 3000 fős, 18–65 éves lakosságot nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint is reprezentatív felmérés a 2021-es és 2023-as mérések folytatása, így jól kirajzolódnak a középtávú trendek.