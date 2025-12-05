Négyszeresére nőne a gázszámla, 900 forintos benzin jöhet – a Tisza Párt mégis megszavazta a brutális adót

Az intézkedés jól illeszkedik Brüsszel baloldali törekvéseihez, ugyanis az új karbonadó központi bevételi forrást biztosítana az Ukrajna finanszírozása miatt pénzhiánnyal küzdő uniós intézményrendszer számára

– hangsúlyozták a kutatásban. Hozzáteszik: tanulságos, hogy a Tisza Párt képviselői a brüsszeli karbonadó mögé álltak annak ellenére, hogy az ellentétes Magyarország érdekeivel és a választóik jelentős részének elvárásaival.

A Századvég friss kutatása rámutat, hogy a magyarok elsöprő többsége nem támogatja a brüsszeli kezdeményezést. Az új karbonadó lakossági pillérét 73 százalék, a gazdákra vonatkozó pillérét pedig 75 százalék ellenzi.

Az intézkedéssel szembeni elutasítás pártokon átívelő: még a Tisza Párt szimpatizánsainak többsége (52 és 53 százaléka) sem ért egyet a tervezettel (a Fidesz–KDNP szavazók körében az arány mindkét kérdésnél 98 százalék).

A kutatásból az is kiderül, hogy a válaszadók 60 százaléka elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza Párt beállt Brüsszel mögé, és támogatta a karbonadó bevezetését.