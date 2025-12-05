Négyszeresére nőne a gázszámla, 900 forintos benzin jöhet – a Tisza Párt mégis megszavazta a brutális adót

Megszületett a nagy mesterterv Brüsszel füstös szobáiban: évente 575 ezer forintot vennének el minden magyartól
Senkit sem kímélne az Európai Parlament.
Kiderült a feketeleves: Brüsszel új klímaadója évi 575 ezer forintos plusz terhet rakna minden magyar családra, csak hogy legyen pénz Ukrajnára. A Századvég felmérése szerint még Magyar Péter szavazóinak többsége is ellenzi az őrült sarcot, a párt EP-képviselői mégis beálltak a javaslat mögé – mutatjuk a döbbenetes számokat.
A magyarok háromnegyede elutasítja a karbonadót, és többségük elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza Párt támogatja az intézkedést – írja a Századvég legújabb kutatásában.
Mint ismert: novemberben megszavazta az Európai Parlament az új klímarendeletet, amely az EU iparvállalatokra alkalmazott karbonadórendszerét kiterjesztené a lakossági fűtésre, hűtésre, a közlekedésre, valamint a mezőgazdasági tevékenységre.
Az intézkedés elhanyagolható környezetvédelmi haszonnal járna, ugyanakkor súlyos terhet róna a háztartásokra és a gazdákra. A bevezetés évében a benzin és a gázolaj literenkénti ára 872 és 886 forint közé emelkedne, a lakossági áram- és gázszámlák pedig a jelenlegi összeg csaknem négyszeresére nőnének. Ez utóbbi mintegy 575 ezer forintos többletköltséget jelentene egy átlagos magyar háztartásnak.
Az intézkedés jól illeszkedik Brüsszel baloldali törekvéseihez, ugyanis az új karbonadó központi bevételi forrást biztosítana az Ukrajna finanszírozása miatt pénzhiánnyal küzdő uniós intézményrendszer számára
– hangsúlyozták a kutatásban. Hozzáteszik: tanulságos, hogy a Tisza Párt képviselői a brüsszeli karbonadó mögé álltak annak ellenére, hogy az ellentétes Magyarország érdekeivel és a választóik jelentős részének elvárásaival.
A Századvég friss kutatása rámutat, hogy a magyarok elsöprő többsége nem támogatja a brüsszeli kezdeményezést. Az új karbonadó lakossági pillérét 73 százalék, a gazdákra vonatkozó pillérét pedig 75 százalék ellenzi.
Az intézkedéssel szembeni elutasítás pártokon átívelő: még a Tisza Párt szimpatizánsainak többsége (52 és 53 százaléka) sem ért egyet a tervezettel (a Fidesz–KDNP szavazók körében az arány mindkét kérdésnél 98 százalék).
A kutatásból az is kiderül, hogy a válaszadók 60 százaléka elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza Párt beállt Brüsszel mögé, és támogatta a karbonadó bevezetését.
A pártpreferencia szerinti bontás árnyaltabb képet mutat: míg a Fidesz–KDNP szimpatizánsainak 98 százaléka – az intézkedéshez hasonlóan – Magyar Péterék állásfoglalását is negatívan értékeli, addig a Tisza Párt támogatóinak többsége (54 százaléka) pozitívan látja a brüsszeli javaslat melletti kiállást. A kutatás megjegyzi: a Tisza szimpatizánsainak egy része ugyan elutasítja a karbonadót, mégis elfogadhatónak tartja, hogy pártja támogatja az intézkedést.
