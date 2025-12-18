Ahol kétszer is koccintanak az újévre – télen is várja vendégeit a Makói Hagymatikum (X)

Ft
12. 18.
csütörtök
makó makovecz imre czirbus gábor hagymatikum turizmus fürdő vendég

Ahol kétszer is koccintanak az újévre – télen is várja vendégeit a Makói Hagymatikum

2025. december 18. 12:02

A fürdő látogatóinak száma évről évre emelkedik.

2025. december 18. 12:02
null

„A látogatók jelentős része a Hagymatikum Fürdő miatt érkezik Makóra. Van, aki a komplexum Makovecz Imre által megálmodott építészeti stílusára kíváncsi, hiszen egy magával ragadó fürdőépületről beszélünk. Másokat a gyógyvíz vagy a marosi iszap vonz, és olyan vendégek is akadnak, akik összekötik a kellemest a hasznossal: 

pihennek, rekreálódnak, miközben kulturális értékeinket is megismerik”

 – mondta el a Mandinernek Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere.

A fürdő látogatóinak száma évről évre emelkedik. „A Hagymatikum 2011-ben nyitotta meg kapuit, és 2024 tavaszán új szárnnyal bővült, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök adott át.”

„Az elmúlt években több nehéz időszakon is átmentünk. Ilyen volt a Covid-időszak, amikor a szabályoknak eleget téve a Hagymatikumnak is zárva kellett tartania, ami a 2019-es turisztikai csúcsév után nagy érvágást jelentett számunkra. Most azonban bízunk benne, hogy 2025 látogatószámban minden korábbi évet felülmúl. Hétköznapokon átlagosan 500–600 vendég vált belépőt, míg hétvégente ez a szám elérheti a 2–3 ezret is” – tette hozzá.

Czirbus érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy 

a Hagymatikum gyógyfürdő egész évben működik, így nemcsak nyáron, hanem az év bármely szakaszában várja a vendégeket. 

„Sok látogató érkezik a határon túlról, elsősorban Romániából – Arad és Temes megyéből –, de szép számmal vannak vajdasági vendégeink is. A belföldi turizmusban is előkelő helyet foglalunk el, hiszen folyamatosan nő a magyar látogatók száma. Nem ritka, hogy osztrák, német vagy holland turistákkal is találkozunk a városban. A hozzánk érkező vendégeket minőségi szálláshelyek várják, a város ezen a téren is minden igényt ki tud elégíteni” – jegyezte meg.

A városvezetőtől megtudhattuk azt is, mire jó a marosi iszap. Elmondta, hogy elsősorban mozgásszervi megbetegedések esetén bizonyul kiválónak, és a
gyógyvizes medencékben is megtalálható. „Sokan éppen azért érkeznek hozzánk, mert a rendszeres kúrával gyors állapotjavulás érhető el” – tette hozzá.

Fotó:

Kikapcsolódás az egész családnak télen-nyáron

Makó alpolgármestere hangsúlyozta, hogy lassan 15 éve hoztak létre egy olyan fürdőlétesítményt, ahol a legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenki
megtalálhatja a számára megfelelő programot vagy élményt. „A gyermekmedencék mellett három gyógymedencénk van – két kültéri és egy beltéri –, amelyek különböző vízhőmérsékletűek. A főépületben három élménymedence található; ezek egyikében sodrófolyosó működik az úgynevezett életfa körül. Az új családi és élményzónában két további medence várja a feltöltődni vágyókat. Természetesen gondoltunk az aktív kikapcsolódást kedvelőkre is, akiket csúszdapark vár” – sorolta.

Czirbus Gábor külön kiemelte, hogy 

a létesítmény tetején kapott helyet az egyedülálló fény- és hangtechnikával ellátott Atlantisz szoborvilág, amelyet szintén Makovecz Imre tervezett.

„Talán nem túlzás azt mondani, hogy az ország egyik legjobb szaunaparkja található a Hagymatikumban: finn szaunával – a hozzá tartozó merülőmedencével –, infraszaunával és gőzkabinokkal egyaránt rendelkezünk. Aki jegyet vált, és lemegy a fürdő mínusz egyes szintjére, különleges élményben részesül, amelyet a tematikus szaunaszeánszok tovább fokoznak” – emelte ki.

Szilveszterkor kétszer is koccintanak

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a komplexum udvarán élménymedence várja a vendégeket a nyári időszakban, továbbá egy külön épületben egy 25 méteres medencével rendelkező tanuszoda is működik. Jövő tavasszal kültéri kondiparkkal bővül a kínálat. A gasztronómiára is kiemelt figyelmet fordítanak: a fürdőn belül étterem és egy úgynevezett „Nyugibár” is működik.

Czirbus Gábortól azt is megtudtuk, hogy 

már készülnek a Hagymatikum-szilveszterre, amelyre a jegyek többsége már elkelt. 

A program különlegessége, hogy a DJ-k és a különleges világítás hangulatosabbá teszik az évbúcsúztatót, és kétszer is koccintanak: román vendégeiknél ugyanis egy órával korábban köszönt be az új év.

X

 

csulak
2025. december 18. 12:06
gyonyoru hely
