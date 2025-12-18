Ahol kétszer is koccintanak az újévre – télen is várja vendégeit a Makói Hagymatikum (X)

Czirbus érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy

a Hagymatikum gyógyfürdő egész évben működik, így nemcsak nyáron, hanem az év bármely szakaszában várja a vendégeket.

„Sok látogató érkezik a határon túlról, elsősorban Romániából – Arad és Temes megyéből –, de szép számmal vannak vajdasági vendégeink is. A belföldi turizmusban is előkelő helyet foglalunk el, hiszen folyamatosan nő a magyar látogatók száma. Nem ritka, hogy osztrák, német vagy holland turistákkal is találkozunk a városban. A hozzánk érkező vendégeket minőségi szálláshelyek várják, a város ezen a téren is minden igényt ki tud elégíteni” – jegyezte meg.

A városvezetőtől megtudhattuk azt is, mire jó a marosi iszap. Elmondta, hogy elsősorban mozgásszervi megbetegedések esetén bizonyul kiválónak, és a

gyógyvizes medencékben is megtalálható. „Sokan éppen azért érkeznek hozzánk, mert a rendszeres kúrával gyors állapotjavulás érhető el” – tette hozzá.