vlagyimir putyin béke orosz-ukrán háború egyesült államok donald trump budapest

Ukrán értesülés: Budapest helyett itt ülhet le tárgyalni Trump és Putyin

2025. december 18. 13:23

A parlamenti képviselő Telegramon írta meg a pletykát.

2025. december 18. 13:23
null

Az ukrán parlament egyik képviselője úgy értesült, hogy bár Donald Trump korábban maga jelentette be, hogy Budapesten találkozik majd Vlagyimir Putyinnal, már másik helyszíne lehet a csúcstalálkozónak – írta az Index.

Alekszandr Dubinszkij a Telegram-csatornáján közölte, 

egyre inkább úgy tűnik, hogy Trump és Putyin találkozójára Minszkben kerül sor”.

Az ukrán képviselő szerint az Egyesült Államok Belaruszra nehezedő szankciós nyomásának enyhítése indokolja a minszki helyszínt. Továbbá azt is kiemelte, hogy véleménye szerint Alekszandr Lukasenko belarusz elnök az amerikaiak számára sokkal megfelelőbb tárgyalópartner, mint az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij.

A cikkben felidézték, hogy december 13-án az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, John Cole Belaruszban bejelentette, hogy az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumra vonatkozó szankciókat. „Ez nagyon jó lépés az Egyesült Államok részéről. A kapcsolatok normalizálódásával egyre több szankciót fognak feloldani” – fogalmazott Cole az orosz Lenta portál szerint.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Olesya KURPYAYEVA / AFP

