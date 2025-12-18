egyre inkább úgy tűnik, hogy Trump és Putyin találkozójára Minszkben kerül sor”.

Az ukrán képviselő szerint az Egyesült Államok Belaruszra nehezedő szankciós nyomásának enyhítése indokolja a minszki helyszínt. Továbbá azt is kiemelte, hogy véleménye szerint Alekszandr Lukasenko belarusz elnök az amerikaiak számára sokkal megfelelőbb tárgyalópartner, mint az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij.

A cikkben felidézték, hogy december 13-án az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, John Cole Belaruszban bejelentette, hogy az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumra vonatkozó szankciókat. „Ez nagyon jó lépés az Egyesült Államok részéről. A kapcsolatok normalizálódásával egyre több szankciót fognak feloldani” – fogalmazott Cole az orosz Lenta portál szerint.