12. 18.
csütörtök
Dundee United Keresztes Krisztián Celtic Skócia

Skóciában rövid idő alatt másodszor tudják meg, mi az a magyar virtus (VIDEÓ)

2025. december 18. 11:51

A nyíregyházi kölcsönjátékos újabb fontos gólt rúgott.

2025. december 18. 11:51
null

Bravúrgyőzelmet aratott a skót labdarúgó-bajnokságban a Dundee United, amely a nagy múltú Celtic együttesét verte szerda este hazai pályán 2–1-re. A zöld-fehér vendégek kerültek előnybe, ám a szünet után jött a nyíregyházi kölcsönjátékos, Keresztes Krisztián, aki pontos lövéssel egyenlített, majd három perccel később a hazaiak a győztes gólt is megszerezték.

A három ponttal a 8. helyen tanyázó Dundee United lépett egyet a felsőház fölé, a hátrányuk jelenleg négy pont a hatodik helyhez képest. Keresztes másodszor volt eredményes a bajnokságban, októberben a Livingstone, decemberben a kelták ellen talált be.

A szurkolók érthetően alig akarták elhinni, hogy véghezvitték a bravúrt, 14 év után győzték le a Celticet, most pedig már a Rangersre fenik a fogukat.

A klub közösségi oldalán egymást érték a csapatot dicsérő kommentek.

„Miért nem tudunk mindig ilyen második félidőket játszani?”

„Köszönjük az előrehozott karácsonyi ajándékot!”

Legközelebb a Rangerst is le kell győznünk!”

Gazdag Dániel MLS-csapatától, a Columbus Crew-tól érkező Wilfried Nancyt december elején nevezték ki a zöld-fehér Celtic kispadjára, ám eddigi mérlege csalódást keltő: négy meccsen négy vereség. December 11-én Budapesten az El-ben a Rangers kapott verést a Fraditól, ezúttal a Celtic húzta a rövidebbet egy magyarnak is köszönhetően.

Fotó: Facebook/Dundee United Football Club

 

