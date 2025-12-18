Skóciában rövid idő alatt másodszor tudják meg, mi az a magyar virtus (VIDEÓ)

Bravúrgyőzelmet aratott a skót labdarúgó-bajnokságban a Dundee United, amely a nagy múltú Celtic együttesét verte szerda este hazai pályán 2–1-re. A zöld-fehér vendégek kerültek előnybe, ám a szünet után jött a nyíregyházi kölcsönjátékos, Keresztes Krisztián, aki pontos lövéssel egyenlített, majd három perccel később a hazaiak a győztes gólt is megszerezték.

A három ponttal a 8. helyen tanyázó Dundee United lépett egyet a felsőház fölé, a hátrányuk jelenleg négy pont a hatodik helyhez képest. Keresztes másodszor volt eredményes a bajnokságban, októberben a Livingstone, decemberben a kelták ellen talált be.