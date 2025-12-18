Ft
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nézőpont intézet tisza párt magyar péter fidesz

Új kutatás rázta meg a politikát: kiderült, mennyi esélye van a kormányváltásnak (VIDEÓ)

2025. december 18. 12:30

A Tisza Párt a gyenge nyár után ősszel sem tudott a napirendet meghatározó témával előállni.

2025. december 18. 12:30
null

Mint megírtuk: a Nézőpont Intézet hét elején készült közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel nyerne a 39 százalékos Tisza Párt előtt. Az elemzésben arra is rámutattak, hogy a Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával; sőt, a párt támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra). Az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan, hét százalékpontos a Fidesz (46 százalék) előnye a Tisza Párt (39 százalék) előtt.

Elmúlt fél év: a nyarat és az őszt is a Fidesz nyerte

Tavasz vége / nyár eleje óta rengeteg esemény történt a hazai politikában. Ami a Nézőpont Intézet elmúlt féléves közvélemény-kutatásaiból kitűnik: a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta. Magyar Péter sokadik országjárása és több, elöljáróban jelentősnek beharangozott beszéde sem maradt emlékezetes. 

Egy-egy tiszavirág-életű ígérete a szakértőket ijesztette meg, mások a demokratikus és szuverén állam híveit bizonytalanították el, az adóemelésről szóló tervek pedig további kockázatokat rejtenek magukban. A tavaszi aláírásgyűjtése óta ráadásul Magyar Péter az ukrán érdekek támogatójának tűnik sokak szemében, amely a magyar társadalomban tartósan kisebbségi álláspont. 

Ezek után nem meglepő, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát.

A legnagyobb ellenzéki erő a gyenge nyár után ősszel sem tudott a napirendet meghatározó témával előállni. A vele kapcsolatos hírek pedig továbbra is számára előnytelenek voltak: az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a „Tisza-adó” pedig a materiális szempontokra érzékeny választóit bizonytalanította el. 

Ezzel szemben az elmúlt fél év során a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek keretében meghirdette az Otthon Start-programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizetett és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is. 

A Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal való találkozók hírei is kedvezően hatottak a kormány megítélésére, hiszen mindkét egyeztetésen a Fidesz kulcstémái határozták meg a napirendet: 

a rezsicsökkentés védelme és az ukrajnai béke megteremtése. 

Mindez a kormányoldal enyhe növekedését eredményezte, augusztusról novemberre 46-ról 47 százalékra erősödött a kormánypárt a Nézőpont Intézet által rendszeresen bemutatott „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán. 

Nyári mérések (Forrás: Nézőpont)
Őszi mérések (Forrás: Nézőpont)

A harmadik erő

Mindig vannak olyan választók, akik nem kívánnak egyik oldalra sem szavazni. A harmadik erő szerepét némileg meglepően azonban nem egy mérsékelt, esetleg mindkét oldallal együttműködésre kész párt tölti be, 

hanem egyre inkább a Mi Hazánk Mozgalom. 

Toroczkai László pártját régóta küszöb felett méri a Nézőpont Intézet, legvalószínűbb listás eredménye november végén 7 százalék lenne.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

