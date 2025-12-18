Új kutatás rázta meg a politikát: kiderült, mennyi esélye van a kormányváltásnak (VIDEÓ)

Mint megírtuk: a Nézőpont Intézet hét elején készült közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel nyerne a 39 százalékos Tisza Párt előtt. Az elemzésben arra is rámutattak, hogy a Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával; sőt, a párt támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra). Az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan, hét százalékpontos a Fidesz (46 százalék) előnye a Tisza Párt (39 százalék) előtt.

Elmúlt fél év: a nyarat és az őszt is a Fidesz nyerte

Tavasz vége / nyár eleje óta rengeteg esemény történt a hazai politikában. Ami a Nézőpont Intézet elmúlt féléves közvélemény-kutatásaiból kitűnik: a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta. Magyar Péter sokadik országjárása és több, elöljáróban jelentősnek beharangozott beszéde sem maradt emlékezetes.