12. 18.
csütörtök
Már a németeknek is feltűnt: Magyar Péter hallgat Ukrajna ügyében

2025. december 18. 12:08

A Berliner Zeitung szerint Orbán határozottan képviseli saját politikáját kül- és belpolitikában egyaránt, addig Magyar Péter több érzékeny kérdésben – például Ukrajna vagy LMBTQ-jogok – „stratégiai hallgatással” operál.

2025. december 18. 12:08
null

Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, ahol Orbán Viktor miniszterelnök pozícióját Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője veszélyezteti – írja a német Berliner Zeitung. A szerző szerint „Magyar sikeresen tematizálta a kormányt érintő botrányokat, így komoly kihívóvá vált”.

A cikk kiemeli: míg Orbán határozottan képviseli saját politikáját kül- és belpolitikában egyaránt, addig Magyar Péter több érzékeny kérdésben – például Ukrajna vagy LGBTQ-jogok – stratégiai hallgatással operál. „Az ország mélyen megosztott; nyitott kérdés marad, hogy Magyar képes lesz-e valódi fordulatot hozni” – fogalmaz a szerző.

Ismert, a VOKS2025 alkalmával több mint kétmillió magyar szavazott nemmel Ukrajna uniós csatlakozására – ezért is lehet kellemetlen Magyar Péternek ez a téma. Arról is írtunk, hogy a kérdést a Tisza is megszavaztatta a saját, leendő kormányprogramjának gerincét adó konzultációjában, és

a Tisza híveinek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. 

Az ukránok is Magyar Pétert támogatják. Valerij Luncsenko, a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős csoport társelnöke úgy nyilatkozott: „a Fidesz retorikájához képest a magyar ellenzék sokkal nagyobb mértékben támogatja Ukrajna EU-tagságát, álláspontja ukránbarát.

Meggyőződése, hogy ha az ellenzéki erők hatalomra kerülnek 2026-ban, Magyarország részéről nem lesznek további akadályok a kijevi csatlakozás kapcsán.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fogas paduc
2025. december 18. 14:18
A ti-szarizmus öl, butít és nyomorba dönt!
fogas paduc
2025. december 18. 14:12
Javasolnám, hogy 2026 január elsejétől ne járjon automatikusan a rezsicsökkentés, hanem igényelni kelljen. Rögvest kiderülne, hogy hány tiszás van valójában.
lemez
2025. december 18. 13:56
Bütyök beperelte a Borsot.Micsoda véletlen a regisztráló biró tárgyalja az ügyet.Ügyes.
zakar zoltán béla
2025. december 18. 13:28
Ez a POR Tré mindent megmutat eme bukébébiről.
