Már a németeknek is feltűnt: Magyar Péter hallgat Ukrajna ügyében

Bajnai árnyékában: így talált egymásra Nagy Ervin és Magyar Péter
Nagy Ervin az „unalmas” Bajnai-korszakot siratja, azt az időszakot, amikor családok százezrei szenvedtek megszorításoktól. Jövőre Magyar Péterrel ugyanez térne vissza.
A Berliner Zeitung szerint Orbán határozottan képviseli saját politikáját kül- és belpolitikában egyaránt, addig Magyar Péter több érzékeny kérdésben – például Ukrajna vagy LMBTQ-jogok – „stratégiai hallgatással” operál.
Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, ahol Orbán Viktor miniszterelnök pozícióját Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője veszélyezteti – írja a német Berliner Zeitung. A szerző szerint „Magyar sikeresen tematizálta a kormányt érintő botrányokat, így komoly kihívóvá vált”.
A cikk kiemeli: míg Orbán határozottan képviseli saját politikáját kül- és belpolitikában egyaránt, addig Magyar Péter több érzékeny kérdésben – például Ukrajna vagy LGBTQ-jogok – stratégiai hallgatással operál. „Az ország mélyen megosztott; nyitott kérdés marad, hogy Magyar képes lesz-e valódi fordulatot hozni” – fogalmaz a szerző.
Ismert, a VOKS2025 alkalmával több mint kétmillió magyar szavazott nemmel Ukrajna uniós csatlakozására – ezért is lehet kellemetlen Magyar Péternek ez a téma. Arról is írtunk, hogy a kérdést a Tisza is megszavaztatta a saját, leendő kormányprogramjának gerincét adó konzultációjában, és
a Tisza híveinek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.
Az ukránok is Magyar Pétert támogatják. Valerij Luncsenko, a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős csoport társelnöke úgy nyilatkozott: „a Fidesz retorikájához képest a magyar ellenzék sokkal nagyobb mértékben támogatja Ukrajna EU-tagságát, álláspontja ukránbarát.
Meggyőződése, hogy ha az ellenzéki erők hatalomra kerülnek 2026-ban, Magyarország részéről nem lesznek további akadályok a kijevi csatlakozás kapcsán.
Orbán Viktor győzelmére készülve egy B-tervet is felvillantottak.
