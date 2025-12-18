Zelenszkij kifakadt Brüsszelben: Nem tarthatják bizonytalanságban Ukrajnát

Mivel Belgiumban található a zárolt orosz vagyon nagy része, az ukrán elnök kitért a Bart de Wever belga szövetségi miniszterelnökkel folytatott tárgyalásaira is. Elmondta: jó és őszinte megbeszélést folytattak, és kölcsönösen megértették egymás álláspontját. Zelenszkij szerint a belga kormányfő felhívta a figyelmét azokra a kockázatokra, amelyek a finanszírozási döntésekkel járnak, ugyanakkor az ukrán elnök hangsúlyozta: hazája ennél nagyobb kockázatokkal néz szembe, hisz háborúban áll. Kiemelte: fontos és pozitív jelzésnek tartja, hogy a belga miniszterelnök is tudja, a pénzügyi kérdést még most vagy a következő napokban rendezni kell, nehogy Ukrajna támogatás nélkül maradjon.

Zelenszkij Ukrajna lehetséges NATO-tagságával kapcsolatban közölte: Ukrajna nem mondott le a csatlakozási törekvéseiről, és ezt az irányt az ország alkotmánya is rögzíti. Hangsúlyozta, hogy az alkotmány módosításáról kizárólag az ukrán nép dönthet, és semmiképpen sem külső nyomás, különösen nem orosz követelések hatására. Felidézte, hogy a háború előtt és azt követően is többször felvetette a NATO-tagság kérdését az Egyesült Államok vezetésével folytatott tárgyalásokon, mert Ukrajna szerint ez jelentené a valódi és hosszú távú biztonsági garanciákat. De elismerte: az Egyesült Államok álláspontja szerint Ukrajna NATO-tagsága egyelőre nem reális. „Jelenleg nem tudnak elképzelni bennünket a NATO-ban. De az életben minden ideiglenes. Lehet, hogy változik ez az álláspont, lehet hogy valaki felismeri majd: egy erős ukrán hadsereg erősíti a NATO-t, nem pedig fordítva. A politikusok is cserélődnek, élnek, meghalnak, ilyen az élet” – jelentette ki.

Washington szerepvállalásával kapcsolatban az ukrán elnök kijelentette: az amerikai döntéshozók képesek valóban megállítani Vlagyimir Putyin orosz elnököt. „Én számítok erre, vagyis az Egyesült Államok általi nyomásgyakorlásra. Az amerikaiak egyelőre inkább közvetítő szerepet vállalnak, de én nagyon szeretném, ha sokkal többet tennének Oroszország nyomás alá helyezésére” – hangoztatta.