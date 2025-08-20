Ft
Ukrajna NATO Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Mark Rutte

Újabb történelmi találkozó jöhet, a NATO is becsatlakozik a konfliktus rendezésébe

2025. augusztus 20. 08:32

A NATO vezetői is összeülnek szerdán, hogy megtárgyalják a biztonsági garanciák kérdését. Közben Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy már zajlik a Putyin-Zelenszkij találkozó szervezése.

2025. augusztus 20. 08:32
Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót szerveznek a háború befejezéséről – írja a DW. Nagy kérdés, hogy az oroszok nyitottak-e a Putyin-Zelenszkij találkozóra. 

Az ukrán elnök Mark Rutte NATO főtitkárral beszélget Washingtonban. A következő lépés a Putyin-Zelenszkij találkozó lehet. Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP
Az ukrán elnök Mark Rutte NATO főtitkárral beszélget Washingtonban. A következő lépés a Putyin-Zelenszkij találkozó lehet. 
Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

Jön a Putyin-Zelenszkij találkozó?

Trump szerint Putyin és Zelenszkij „nehéz, nagyon rossz viszonyban vannak egymással”, és most az a kérdés, hogy „hogyan fogják megoldani”.

„A találkozó előkészítése folyamatban van”

 – mondta Trump a „The Mark Levin Show” című rádióműsorban.

Trump hozzátette, hogy a háborúban „túl sok ember halt meg”, és ennek véget kell vetni. 

Összeül a NATO

Mindenközben szerdán egy másik találkozóra is sor kerül: a NATO katonai vezetői szerdán tartandó online találkozójukon Ukrajnára és a további teendőkre fognak összpontosítani – számolt be a Reuters.

Alexus Grynkewich, az amerikai légierő tábornoka, aki egyben a NATO európai műveleteinek felügyelője is, tájékoztatja a védelmi minisztereket a múlt héten Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozójáról.

Trump kizárta annak lehetőségét, hogy Ukrajna csatalkozzon a NATO-hoz, azonban ígéretet tett biztonsági garanciákra. 

A napokban az is felmerült, hogy az Egyesült Államok esetleg légi támogatással biztosíthatná, hogy Oroszország nem támadjon újra Ukrajnára. 

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. augusztus 20. 10:31 Szerkesztve
milyen légi támogatás???? csak nem vadász gépeket akar küldeni ez a félnótás trump? miért nem bombázza mindjárt Moszkvát, ahogy Iránnal is tette -- ezekkel nem lehet megállapodni -- mindig hozzátesznek még valamit ennek a háborúnak akkor lesz vége ha ukrajna hamuvá égett pusztaság lesz ... mindjárt meg lesz oldva a GMO is vagy ha az összes rohadt FED-es rothschild - wartburg-fugger- fattyú ki lesz irtva
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. augusztus 20. 09:58 Szerkesztve
A NATO-bán vannak tagállamok akik irreális feltételeket támasztanának .1 nem. NATO tagország idézőjeles garanciára. Ukrajnának eddig se sok beleszólása volt mert fogott és elkötelezett Nyugatnak minden szempontból adós.
Válasz erre
2
0
auditorium
2025. augusztus 20. 09:58
Javasolnánk Tr-nak: Cipővel odaverni az asztalra, mert "ezek" csak igy értenek szót.
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 20. 09:20 Szerkesztve
A nyugatiak túldimenzionálják magukat. A NATO az USA nélkül életképtelen, Trump pedig nem akar amerikai csapatokat ukrajnában. A NATO nem hivatalosan amúgy ott van, ritkítják is rendesen az oroszok a NATO tiszteket. A libsi-bolsik az EU-t már elkúrták, ahogy a NATO-t is. Ukrajnát az oroszok már megnyerték, már csak az a kérdés, mennyire. Trump is lassan felfogja, a BRICS az USA számára fontosabb mint az EU. 10 éven belül mi is vagy BRICS tagok leszünk, vagy valamiféle együttműködésben leszünk velük együtt. Ha az EU libsi-bolsi vezetése marad, talán hamarabb is. Ha az oroszok leuralják ukrajnát, ez számunkra egyenesen létkérdés is lesz, hiszen a kínaival hazánkban együttműködő német ipar kitörési lehetősége csak arra van
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!