Újabb történelmi találkozó jöhet, a NATO is becsatlakozik a konfliktus rendezésébe
2025. augusztus 20. 08:32
A NATO vezetői is összeülnek szerdán, hogy megtárgyalják a biztonsági garanciák kérdését. Közben Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy már zajlik a Putyin-Zelenszkij találkozó szervezése.
Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót szerveznek a háború befejezéséről – írja a DW. Nagy kérdés, hogy az oroszok nyitottak-e a Putyin-Zelenszkij találkozóra.
Jön a Putyin-Zelenszkij találkozó?
Trump szerint Putyin és Zelenszkij „nehéz, nagyon rossz viszonyban vannak egymással”, és most az a kérdés, hogy „hogyan fogják megoldani”.
„A találkozó előkészítése folyamatban van”
– mondta Trump a „The Mark Levin Show” című rádióműsorban.
Trump hozzátette, hogy a háborúban „túl sok ember halt meg”, és ennek véget kell vetni.
Összeül a NATO
Mindenközben szerdán egy másik találkozóra is sor kerül: a NATO katonai vezetői szerdán tartandó online találkozójukon Ukrajnára és a további teendőkre fognak összpontosítani – számolt be a Reuters.
Alexus Grynkewich, az amerikai légierő tábornoka, aki egyben a NATO európai műveleteinek felügyelője is, tájékoztatja a védelmi minisztereket a múlt héten Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozójáról.
Trump kizárta annak lehetőségét, hogy Ukrajna csatalkozzon a NATO-hoz, azonban ígéretet tett biztonsági garanciákra.
A napokban az is felmerült, hogy az Egyesült Államok esetleg légi támogatással biztosíthatná, hogy Oroszország nem támadjon újra Ukrajnára.
