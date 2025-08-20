Újabb történelmi találkozó jöhet, a NATO is becsatlakozik a konfliktus rendezésébe

Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót szerveznek a háború befejezéséről – írja a DW. Nagy kérdés, hogy az oroszok nyitottak-e a Putyin-Zelenszkij találkozóra.

Az ukrán elnök Mark Rutte NATO főtitkárral beszélget Washingtonban. A következő lépés a Putyin-Zelenszkij találkozó lehet.

Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

Jön a Putyin-Zelenszkij találkozó?

Trump szerint Putyin és Zelenszkij „nehéz, nagyon rossz viszonyban vannak egymással”, és most az a kérdés, hogy „hogyan fogják megoldani”.

„A találkozó előkészítése folyamatban van”

– mondta Trump a „The Mark Levin Show” című rádióműsorban.

Trump hozzátette, hogy a háborúban „túl sok ember halt meg”, és ennek véget kell vetni.

Összeül a NATO

Mindenközben szerdán egy másik találkozóra is sor kerül: a NATO katonai vezetői szerdán tartandó online találkozójukon Ukrajnára és a további teendőkre fognak összpontosítani – számolt be a Reuters.

Alexus Grynkewich, az amerikai légierő tábornoka, aki egyben a NATO európai műveleteinek felügyelője is, tájékoztatja a védelmi minisztereket a múlt héten Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozójáról.

Trump kizárta annak lehetőségét, hogy Ukrajna csatalkozzon a NATO-hoz, azonban ígéretet tett biztonsági garanciákra.

A napokban az is felmerült, hogy az Egyesült Államok esetleg légi támogatással biztosíthatná, hogy Oroszország nem támadjon újra Ukrajnára.

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP