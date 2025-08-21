Ukrajna lengyelországi nagykövete Vaszil Bodnar, úgy véli, hogy Ukrajnának végül a NATO tagjává kellene válnia, mivel értékes a szövetség számára – írta meg a Hromadske ukrán független portál.

Hogy miben áll Ukrajna értékessége, afelől sem hagyott kétséget:

ők tudják hogy kell oroszokat ölni, ellentétben a NATO-országokkal”

– nyilatkozta kérdésre a Polsat Newsnak.

Bodnar hangsúlyozta, hogy Ukrajna most nem magát a NATO-tagságot kéri, hanem meghívást a tagságra.

Azért, hogy Ukrajna tudja, „hogy a háború után nem hagyják magára”.

Kifejtette, hogy Ukrajna hozzáadott értéket képvisel a NATO számára, mivel jelenleg az oroszok ellen védekezik. Véleménye szerint egy esetleges orosz támadás esetén a NATO-nak nehezebb lesz a dolga, ha Ukrajna nincs az oldalán.

Ekkor hangzott el az ominózus mondat:

Mert Ukrajna háborúban áll, és tudja, hogyan kell oroszokat ölni, de önök még nem”

– mondta a nagykövet.

Hozzátette azt is, hogy az ukránok „minden faluban” NATO-bázisok létrehozására törekszenek „a politikai biztonság garanciájaként”.

A lap megjegyzi, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke többször is kijelentette, hogy Ukrajna nem fog csatlakozni a NATO-hoz. Úgy véli, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának oka Kijev azon vágya volt, hogy csatlakozzon az Észak-atlanti Szövetséghez. Aztán volt némi diplomáciai csiki-csuki arról, hogy akkor most az oroszok hogy látják a kérdést.