Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz Vaszil Bodnar Ukrajna

„Mi tudjuk, hogy kell oroszokat ölni” – az ukrán nagykövet nem kertelt

2025. augusztus 21. 11:20

A NATO-csatlakozás kérdése kapcsán beszélt Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete arról, mi az ukránok értéke.

2025. augusztus 21. 11:20
null

Ukrajna lengyelországi nagykövete Vaszil Bodnar, úgy véli, hogy Ukrajnának végül a NATO tagjává kellene válnia, mivel értékes a szövetség számára – írta meg a Hromadske ukrán független portál. 

Hogy miben áll Ukrajna értékessége, afelől sem hagyott kétséget:

ők tudják hogy kell oroszokat ölni, ellentétben a NATO-országokkal”

– nyilatkozta kérdésre a Polsat Newsnak.

Bodnar hangsúlyozta, hogy Ukrajna most nem magát a NATO-tagságot kéri, hanem meghívást a tagságra.

Azért, hogy Ukrajna tudja, „hogy a háború után nem hagyják magára”.

Kifejtette, hogy Ukrajna hozzáadott értéket képvisel a NATO számára, mivel jelenleg az oroszok ellen védekezik. Véleménye szerint egy esetleges orosz támadás esetén a NATO-nak nehezebb lesz a dolga, ha Ukrajna nincs az oldalán.

Ekkor hangzott el az ominózus mondat:

Mert Ukrajna háborúban áll, és tudja, hogyan kell oroszokat ölni, de önök még nem”

– mondta a nagykövet.

Hozzátette azt is, hogy az ukránok „minden faluban” NATO-bázisok létrehozására törekszenek „a politikai biztonság garanciájaként”.

A lap megjegyzi, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke többször is kijelentette, hogy Ukrajna nem fog csatlakozni a NATO-hoz. Úgy véli, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának oka Kijev azon vágya volt, hogy csatlakozzon az Észak-atlanti Szövetséghez. Aztán volt némi diplomáciai csiki-csuki arról, hogy akkor most az oroszok hogy látják a kérdést.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI-archív

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2025. augusztus 21. 12:02
Hát elég gyengén muzsikáltok a hírek szerint, te náci féreg! Az oroszok sokkal jobban tudnak ukrant ölni… nem kell félni! Az FSzB meg fog találni, de ha lengyeleknek van egy csepp eszük, maguk tesznek jégre!
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. augusztus 21. 12:02
Meg azt is tudjátok, hogyan kell lengyeleket, zsidókat. Ez utóbbiakról szemérmesen hallgat a nagykövet úr. Aki meg neki parírozik lengyelként, az milyen ember?
Válasz erre
0
0
falusi22
2025. augusztus 21. 11:44
A lelki és erkölcsi morál csúcsa ha ez a általános felfogás az ukrán vezetésben akkor sokan fognak még meghalni értelmetlenül
Válasz erre
7
0
papalimapapa
2025. augusztus 21. 11:43
A NATO és az EU közelébe sem szabad engedni ezt a hohol csürhét! Az ukrán a szlávnak is a legalja! Soviniszta, náci bagázs, csinált állam, létjogosultsága konvergál a nullához. Kárpátalját fel kell szabadítani, visszacsatolni Magyarországhoz!
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!