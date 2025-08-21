Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kár folyamat lakos ukrán félelem

Akkora bajban vannak Zelenszkijék, hogy már Sorosék sem tudják mentegetni őket

2025. augusztus 21. 09:43

Egy friss felmérés szerint a lakosok több mint fele elégedetlen a háborús újjáépítéssel, és széles körű korrupciót sejt az állami folyamatokban.

2025. augusztus 21. 09:43
null

Az ukrán lakosság többsége elégedetlenségének adott hangot az újjáépítéssel kapcsolatban, miközben egyre erősebbek a félelmek a korrupció jelenlétével szemben – derül ki a Soros György hálózatához tartozó Transparency International legújabb felméréséből. A kutatást az Info Sapiens intézettel közösen készítették, immár harmadik alkalommal mérve fel a társadalmi véleményeket az ország háború utáni helyreállításáról – írta meg a zn.ua.

A 2025 júniusában gyűjtött adatok szerint

az ukránok 53 százaléka elégedetlen az állami újjáépítési folyamatokkal, míg 40 százalék pozitívan értékelte azokat, köztük 8 százalék teljes mértékben.

A felmérés arra is rávilágított, hogy a felnőtt lakosság harmada már találkozott kézzelfogható újjáépítési eredményekkel, amelyekkel többségük elégedett. Ezek leginkább Kijevben, valamint Kelet- és Dél-Ukrajnában érzékelhetők.

A Soros György hálózatához tartozó Transparency International rendszeresen jelentet meg érdekvezérelt kutatásokat, többek között Magyarországot lejárató felméréseket. A módszertani problémáktól hemzsegő jelentések ráadásul alkalmasak arra, hogy hivatkozási pontot jelentsenek a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartására. A Nézőpont Intézet év elején olyan elemzést közölt, amely feltárta és részletesen bemutatta, milyen súlyos módszertani hibákkal dolgozik a TI, amikor összeállítja az indexét. Mindennek ellenére a Transparency indexe olyan hivatkozási pont lett, melyre mutogatva országokat elmarasztaló jelentések születnek az EU-ban, vagy akár kormánytagokat tesznek szankciós listára az Egyesült Államokban, de Mráz Ágoston szerint Magyar Péter is a Transparency munkásságának köszönheti, hogy Magyarországot rendre az EU legkorruptabb országaként jellemezheti. Az sem most először történt, hogy az EB a Transparency kétes indexére hivatkozva tartja vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

A háború pusztítása jelentős: minden ötödik ukrán ingatlana megsérült

A legnagyobb károkat Kelet-Ukrajnában mérték, ahol a válaszadók 60 százaléka számolt be veszteségről, míg Nyugat-Ukrajnában ez az arány mindössze 7 százalék volt. Országos szinten 17 százalék mondta, hogy lakóingatlanát károk érték. Az érintettek többsége nem kért kártérítést az államtól, mondván, háború idején fontosabb gondokra kell összpontosítani. Azok közül, akik mégis éltek a lehetőséggel, minden negyedik úgy vélekedett, nincs esély arra, hogy valóban hozzájusson a kompenzációhoz. A kérelmezők 40 százalékából 33 százalék már részesült valamilyen támogatásban.

Ezt is ajánljuk a témában

A korrupciótól való félelem meghatározó

A megkérdezettek 65 százaléka úgy gondolja, hogy az újjáépítési folyamatokat „nagyon” vagy „széles körben” áthatja a korrupció. A lakosság szerint a leginkább veszélyeztetett területek a nemzetközi és hazai források elosztása (65 százalék), az elszámolás és ellenőrzés rendszere (63 százalék), valamint a közbeszerzési pályázatok (61 százalék). Sokan attól tartanak, hogy nincs megfelelő ellenőrzés (62 százalék), illetve hogy a korábbi korrupciós mechanizmusok újraéledhetnek (61 százalék). A válaszadók több mint fele (56 százalék) emellett a biztonsági garanciák hiányát és a harcok kiújulásának veszélyét is komoly fenyegetésnek tartja az újjáépítés szempontjából. A baj tehát akkora, hogy már a TI sem tudta figyelmen kívül hagyni.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. augusztus 21. 11:19
40 % dolgozik (vagy a dolgozók rokona) az újjá építésen, kapnak fizetést. 8% nyúlja le a pénz nagy részét.
Válasz erre
1
0
angie1
2025. augusztus 21. 11:19
Csak nem észrevették már az ottlakók is, ami már a holdról is látszott egyértelműen?!
Válasz erre
1
0
bagira004
2025. augusztus 21. 11:18
Ukrajna kaputt , eus háborúpártiak még egy kis vérontásra vágynak addig tart még a dollárkommunisták támogatják.
Válasz erre
1
0
optimista-2
2025. augusztus 21. 10:50
Szenegal, Benin, Ruanda, Namíbia, Botswana 37. és ezek mind előttünk vannak, ahol Magyarország a 70. a listán - na ez a Transparency International. Elég "hiteles". Nem ?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!