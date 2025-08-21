Akkora bajban vannak Zelenszkijék, hogy már Sorosék sem tudják mentegetni őket

Az ukrán lakosság többsége elégedetlenségének adott hangot az újjáépítéssel kapcsolatban, miközben egyre erősebbek a félelmek a korrupció jelenlétével szemben – derül ki a Soros György hálózatához tartozó Transparency International legújabb felméréséből. A kutatást az Info Sapiens intézettel közösen készítették, immár harmadik alkalommal mérve fel a társadalmi véleményeket az ország háború utáni helyreállításáról – írta meg a zn.ua.

A 2025 júniusában gyűjtött adatok szerint

az ukránok 53 százaléka elégedetlen az állami újjáépítési folyamatokkal, míg 40 százalék pozitívan értékelte azokat, köztük 8 százalék teljes mértékben.

A felmérés arra is rávilágított, hogy a felnőtt lakosság harmada már találkozott kézzelfogható újjáépítési eredményekkel, amelyekkel többségük elégedett. Ezek leginkább Kijevben, valamint Kelet- és Dél-Ukrajnában érzékelhetők.