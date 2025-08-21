Akkora bajban vannak Zelenszkijék, hogy már Sorosék sem tudják mentegetni őket

Az ukrán lakosság többsége elégedetlenségének adott hangot az újjáépítéssel kapcsolatban, miközben egyre erősebbek a félelmek a korrupció jelenlétével szemben – derül ki a Soros György hálózatához tartozó Transparency International legújabb felméréséből. A kutatást az Info Sapiens intézettel közösen készítették, immár harmadik alkalommal mérve fel a társadalmi véleményeket az ország háború utáni helyreállításáról – írta meg a zn.ua.
A 2025 júniusában gyűjtött adatok szerint
az ukránok 53 százaléka elégedetlen az állami újjáépítési folyamatokkal, míg 40 százalék pozitívan értékelte azokat, köztük 8 százalék teljes mértékben.
A felmérés arra is rávilágított, hogy a felnőtt lakosság harmada már találkozott kézzelfogható újjáépítési eredményekkel, amelyekkel többségük elégedett. Ezek leginkább Kijevben, valamint Kelet- és Dél-Ukrajnában érzékelhetők.
A Soros György hálózatához tartozó Transparency International rendszeresen jelentet meg érdekvezérelt kutatásokat, többek között Magyarországot lejárató felméréseket. A módszertani problémáktól hemzsegő jelentések ráadásul alkalmasak arra, hogy hivatkozási pontot jelentsenek a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartására. A Nézőpont Intézet év elején olyan elemzést közölt, amely feltárta és részletesen bemutatta, milyen súlyos módszertani hibákkal dolgozik a TI, amikor összeállítja az indexét. Mindennek ellenére a Transparency indexe olyan hivatkozási pont lett, melyre mutogatva országokat elmarasztaló jelentések születnek az EU-ban, vagy akár kormánytagokat tesznek szankciós listára az Egyesült Államokban, de Mráz Ágoston szerint Magyar Péter is a Transparency munkásságának köszönheti, hogy Magyarországot rendre az EU legkorruptabb országaként jellemezheti. Az sem most először történt, hogy az EB a Transparency kétes indexére hivatkozva tartja vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat.