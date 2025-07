És igen! Már megint segített a Transparency, hogy visszatartsák a Magyarországnak járó uniós pénzeket

Részlet a Nézőpont Intézet 2025 Jelentés a jogállamiság helyzetéről az EU intézményeiben című kiadványából.

„2022. február 17-én az EP követelte a Bizottságtól, hogy dolgozzon ki uniós szabályokat a korrupció elleni küzdelem jegyében – az ajánlást az EP részben a Transparency International Korrupció Érzékelési Indexére tekintettel tartotta elengedhetetlennek. A felhívásra reakcióként a Bizottság először egy tanulmányt készíttetett a korrupció helyzetéről az Unióban – a Bizottság jelentéstevői 3 NGO-val konzultáltak az anyag megírása során, ebből az egyik a Transparency International volt. Nem sokkal később az Európai Bizottság 2023. május 3-án javaslatot tett egy új, korrupció elleni küzdelemről szóló irányelvre, amit a Transparency még aznap üdvözölt, mondván, hogy a szervezet már 2020-ban is hasonló elvek bevezetése érdekében „harcolt” az EU intézményeiben. A közös kommunikáció, amely bejelentette a Bizottság javaslatát, már az első oldalán két utalást tartalmazott a Transparency-re. A javaslat bejelentésével a Bizottság létrehozta a EU network against corruptiont, amelyben a Transparency rögvest aktív munkát kezdett el végezni. A Transparency túlzott befolyását szemléltető folyamat soron következő lépéseként a Transparency 2023 augusztusában véleményezte a Bizottság tervezetét és javaslatokat is tett vele kapcsolatban. Az EP 2024 februárjában fogalmazott meg javaslatokat a csomaggal kapcsolatban, a jelentéstevő, Ramona Strugariu (Renew, Románia) pedig az Europol és az Európai Ügyészség (EPPO) mellett a Transparency Internationalt nevezte meg azoknak a szervezeteknek, akiktől információt kapott a módosítási javaslatok kidolgozása során. Az EP által végül elfogadott javaslatok a Transparency saját állítása szerint részben a szervezet által javasoltakat is figyelembe véve fejlesztett a Bizottság eredeti csomagján. Az EP után 2024 júniusában a Tanács is kiállította véleményét az új korrupció elleni küzdelemről szóló irányelvről, amelyet a Transparency is és Daniel Freund is kifogásolt. Legfrissebb fejleményként elmondható, hogy a jogszabályalkotási folyamat következő lépésére készülődve az European Parliamentary Research Service 2024 szeptemberében elkészített egy eligazítást az EP-nek a csomaggal kapcsolatban – az eligazítás mindössze 9 oldalas szövege fél oldalban foglalkozik a Transparency álláspontjával.”