Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Oroszország

Kimondta a NATO-tagállam elnöke: „Ukrajnának területeket kell feladnia”

2025. augusztus 21. 12:17

Petr Pavel cseh államfő szerint a területfeladás a harctéri helyzetet tükrözné, és a kisebbik rosszat jelentené.

2025. augusztus 21. 12:17
null

Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket, bár ez a nemzetközi jog megsértését jelentené, így csak ideiglenes megállapodás lehetne – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő abban az interjújában, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra a CTK hírügynökség. Pavel szerint 

a területfeladás a harctéri helyzetet tükrözné, és a kisebbik rosszat jelentené, szemben a háború folytatásával, ami számos újabb áldozatot és anyagi veszteséget hozna.

Ha egy ilyen „ideiglenes” megállapodás értelmében békefenntartó erőket kellene vezényelni Ukrajnába, akkor abban Csehországnak is részt kellene vennie, mert kezdettől fogva a békefolyamat aktív részese – véli a cseh elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

„Szándékosan beszélek ideiglenes megállapodásról, mert semmiféle megállapodásnak nem szabadna jogilag megerősítenie Oroszország területi szerzeményeit. Azzal ugyanis megtagadnánk a területi integritás elvét, amely pedig része az ENSZ alapokmányának és a nemzetközi jognak” – szögezte le. 

„Ez többé-kevésbé a valóság tudomásul vétele volna, mert Oroszország néhány régiót szilárdan ellenőrzése alatt tart. Ha elismerjük, hogy ideiglenesen megszállás alatt vannak, akkor így is kellene őket neveznünk, nem pedig orosz területeknek” – tette hozzá Petr Pavel.

Az esetleges területi változásokkal kapcsolatos megállapodás a cseh államfő szerint kizárólag Ukrajna és Oroszország joga.

Nem merek véleményt mondani, hogyan kellene kinéznie a területekről szóló megállapodásnak, ez valóban csak Ukrajna és Oroszország dolga. Nem lenne jó tanácsokat adni, mit adjanak át, mit hagyjanak meg. Ez egyértelműen kívül esik a mi jogkörünkön és kompetenciánkon” – fejtette ki az elnök.

Pavel úgy látja: az Oroszország elleni nyugati szankcióknak már a kezdetekben határozottabbaknak és erősebbeknek kellett volna lenniük, ez elősegítette volna Ukrajna hatékonyabb védekezését, hogy kisebbek legyenek az emberi és az anyagi veszteségek. „Több ország viszont láthatóan tartott a konfliktus esetleges eszkalációjától” – jegyezte meg. Szerinte ha Ukrajna korábban hatékonyabb, nagyobb segítséget kapott volna, nem kizárt, hogy a harctéri helyzet ma másképpen nézne ki.

Pavel szerint Csehország esetleges részvétele a békefenntartásban a leendő megállapodás formájától függ.

Jana Cernochová cseh védelmi miniszter korábban kizártnak tartotta, hogy cseh katonák menjenek Ukrajnába. Az államfő pozitívnak nevezte, hogy a Nyugat és Ukrajna között megkezdődtek a tárgyalások az utóbbinak adandó biztonsági garanciákról. 

„Most mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tárgyalások folytatódjanak. Konstruktívan, kompromisszumkészen, de határozottan kell fellépnünk. Nem szabad megengedni, hogy a végén olyan helyzet alakuljon ki, amelyben az agresszor jutalmat kap, míg az áldozatot megbüntetik” – húzta alá a cseh elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2025. augusztus 21. 14:18
"...Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket, bár ez a nemzetközi jog megsértését jelentené," Szerintem ebben téved. Semmilyen országhatár nem sérthetetlen, és a nemzetközi jognak is megfelel, ha az valamennyi érintett ország hozzájárulásával történik. Ha az idézet igaz volna, a Trianoni békediktátum is is a nemzetközi jogot sértené sőt, kissé durván értelmezve, ez a kijelentése akár Szlovákia visszaköveteléseként is lehetne értelmezni.
Válasz erre
1
0
Wolfram004
2025. augusztus 21. 14:13
"Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket, bár ez a nemzetközi jog megsértését jelentené, így csak ideiglenes megállapodás lehetne " Ez jó hír Trianonra nézve...
Válasz erre
0
0
NewWorldOrder
2025. augusztus 21. 14:09
Szerintem Zeleskijnek egész ukrajnát fel kéne adnia, így nem kéne biztonsági garancia sem. Oroszországnak nem érdeke egy olyan kontinensen háborúzni amelyik már kinyírta önmagát. Szerintem hagyná a csudába, elüzletelgetne Európával ímmel-ámmal, és még jó is lenne az iszlám kelet felé terjedésének elrettentésére.
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. augusztus 21. 13:42
Komcsi sunnyogó.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!