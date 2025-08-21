Kimondta a NATO-tagállam elnöke: „Ukrajnának területeket kell feladnia”

„Szándékosan beszélek ideiglenes megállapodásról, mert semmiféle megállapodásnak nem szabadna jogilag megerősítenie Oroszország területi szerzeményeit. Azzal ugyanis megtagadnánk a területi integritás elvét, amely pedig része az ENSZ alapokmányának és a nemzetközi jognak” – szögezte le.

„Ez többé-kevésbé a valóság tudomásul vétele volna, mert Oroszország néhány régiót szilárdan ellenőrzése alatt tart. Ha elismerjük, hogy ideiglenesen megszállás alatt vannak, akkor így is kellene őket neveznünk, nem pedig orosz területeknek” – tette hozzá Petr Pavel.

Az esetleges területi változásokkal kapcsolatos megállapodás a cseh államfő szerint kizárólag Ukrajna és Oroszország joga.

„Nem merek véleményt mondani, hogyan kellene kinéznie a területekről szóló megállapodásnak, ez valóban csak Ukrajna és Oroszország dolga. Nem lenne jó tanácsokat adni, mit adjanak át, mit hagyjanak meg. Ez egyértelműen kívül esik a mi jogkörünkön és kompetenciánkon” – fejtette ki az elnök.

Pavel úgy látja: az Oroszország elleni nyugati szankcióknak már a kezdetekben határozottabbaknak és erősebbeknek kellett volna lenniük, ez elősegítette volna Ukrajna hatékonyabb védekezését, hogy kisebbek legyenek az emberi és az anyagi veszteségek. „Több ország viszont láthatóan tartott a konfliktus esetleges eszkalációjától” – jegyezte meg. Szerinte ha Ukrajna korábban hatékonyabb, nagyobb segítséget kapott volna, nem kizárt, hogy a harctéri helyzet ma másképpen nézne ki.

Pavel szerint Csehország esetleges részvétele a békefenntartásban a leendő megállapodás formájától függ.

Jana Cernochová cseh védelmi miniszter korábban kizártnak tartotta, hogy cseh katonák menjenek Ukrajnába. Az államfő pozitívnak nevezte, hogy a Nyugat és Ukrajna között megkezdődtek a tárgyalások az utóbbinak adandó biztonsági garanciákról.

„Most mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tárgyalások folytatódjanak. Konstruktívan, kompromisszumkészen, de határozottan kell fellépnünk. Nem szabad megengedni, hogy a végén olyan helyzet alakuljon ki, amelyben az agresszor jutalmat kap, míg az áldozatot megbüntetik” – húzta alá a cseh elnök.