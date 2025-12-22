Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyarország ukrajna budapest orbán viktor

Elszabadult a cseh olimpiai bajnok: „Orbán a háborús bűnösöket segíti”

2025. december 22. 11:42

Dominik Hašek nem finomkodott.

2025. december 22. 11:42
null

Dominik Hašek, olimpiai bajnok cseh jégkorongozó élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajnával kapcsolatos kijelentését az X-en, miszerint „nem világos, ki támadott meg kit”. Hašek szerint az ilyen nyilatkozatok a háborús bűnösök céljait segítik.

„Azt hiszik, erkölcsileg milyen helyes dolog, hogy egy kis országot, amit megtámadtak – persze, nem is annyira kicsi, meg nem is világos, ki támadott meg kit, mindenesetre egy erőszak alá vont országot – most mi megsegítünk” – fogalmazott korábban Orbán Viktor a nyugat-európai támogatókról és Ukrajnáról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

„Ez olyan, mintha egy magas rangú politikus azt mondaná, hogy a második világháborúban nem volt egyértelmű, hogy a zsidók támadták-e meg előbb Hitlert, vagy fordítva” – reagált a cseh olimpiai bajnok. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország érdeke Ukrajna fennmaradása, de minden nap háború gyengíti azt; Budapest jelentős energiaellátással támogatja Kijevet – jegyezte meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. december 22. 13:30
Ez csak Hacsek. Hol marad Sajó????
Válasz erre
0
0
herbert
2025. december 22. 13:27
Tűpontos.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 22. 13:26
Ja jégkorongozó.... Látszik hogy a korong maradandó sérüléseket okozott, dacára a sisaknak...
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. december 22. 13:10
„Ez olyan, mintha egy magas rangú politikus azt mondaná, hogy a második világháborúban nem volt egyértelmű, hogy a zsidók támadták-e meg előbb Hitlert, vagy fordítva” .. jajj de egyszerű lény ez a Hasek! És igen véletlenül fején találta a szöget , a két állítás pontosan egyenértékű!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!