Elszabadult a cseh olimpiai bajnok: „Orbán a háborús bűnösöket segíti”

Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint az ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában
A miniszterelnök szerint amit vállaltak, azt megcsinálják, lépésről lépésre, ellenszélben is.
Dominik Hašek nem finomkodott.
Dominik Hašek, olimpiai bajnok cseh jégkorongozó élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajnával kapcsolatos kijelentését az X-en, miszerint „nem világos, ki támadott meg kit”. Hašek szerint az ilyen nyilatkozatok a háborús bűnösök céljait segítik.
„Azt hiszik, erkölcsileg milyen helyes dolog, hogy egy kis országot, amit megtámadtak – persze, nem is annyira kicsi, meg nem is világos, ki támadott meg kit, mindenesetre egy erőszak alá vont országot – most mi megsegítünk” – fogalmazott korábban Orbán Viktor a nyugat-európai támogatókról és Ukrajnáról.
„Ez olyan, mintha egy magas rangú politikus azt mondaná, hogy a második világháborúban nem volt egyértelmű, hogy a zsidók támadták-e meg előbb Hitlert, vagy fordítva” – reagált a cseh olimpiai bajnok. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország érdeke Ukrajna fennmaradása, de minden nap háború gyengíti azt; Budapest jelentős energiaellátással támogatja Kijevet – jegyezte meg.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály