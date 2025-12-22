Elszabadult a cseh olimpiai bajnok: „Orbán a háborús bűnösöket segíti”

Dominik Hašek, olimpiai bajnok cseh jégkorongozó élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajnával kapcsolatos kijelentését az X-en, miszerint „nem világos, ki támadott meg kit”. Hašek szerint az ilyen nyilatkozatok a háborús bűnösök céljait segítik.

„Azt hiszik, erkölcsileg milyen helyes dolog, hogy egy kis országot, amit megtámadtak – persze, nem is annyira kicsi, meg nem is világos, ki támadott meg kit, mindenesetre egy erőszak alá vont országot – most mi megsegítünk” – fogalmazott korábban Orbán Viktor a nyugat-európai támogatókról és Ukrajnáról.