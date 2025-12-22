Így került a 19 éves magyar Egerből a Maldív-szigetekre

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége
Farkas Bence Balázs egy NB III-as magyar focicsapatból szerződött a Maldív-szigeteki élvonalba. A Vasas FC utánpótlásában nevelkedett fiatal középpályás a Gyirmót FC érintésével idén nyáron került az Egerhez, ahonnan most a Victory SC-hez igazolt.
Meglepő igazolást jelentett be az NB III-as Eger: a csapat egyik meghatározó futballistája, a 19 éves Farkas Bence Balázs a Maldív-szigeteki labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Victory SC-hez szerződött.
A Vasas FC utánpótlásában nevelkedett középpályás a Gyirmót FC érintésével idén nyáron került az egriekhez. A hevesi klub honlapjának beszámolója szerint
a közelmúltban jelentős érdeklődés mutatkozott Farkas iránt, a négyszeres kupagyőztes Victory SC például már novemberben több teljes mérkőzésük felvételét is elkérte.
A fiatal labdarúgó az összes őszi tétmérkőzésükön kezdő volt, amelyeken két gólt szerzett, az idény elején ráadásul középhátvédként kellett helyt állnia. Új együttesében – amelynek vezetőedzője Geri Gergely, és a tabella ötödik helyén áll – a huszadik születésnapján, pénteken mutatkozhat be.
„Alapvetően nem terveztük, hogy Bence most télen eligazol, de mivel már novemberben több teljes mérkőzés felvételt bekértek tőlünk a Victory SC csapatától, amelynél meggyőződhettek a teljesítményéről, így nem ért minket teljesen váratlanul, hogy egy héttel ezelőtt nagyon felgyorsultak az események. Bence már meg is érkezett Maléba. Bízunk abban, hogy az átigazolási folyamattal is minden rendben lesz, és akkor már december 26-án, pénteken pályára is tud lépni bajnoki mérkőzésen, hiszen ott a bajnokság most is zajlik” – közölte Céró Bálint, az Eger sportigazgatója.
A Maldív-szigeteki nemzeti labdarúgó-válogatottnak korábban volt már magyar szövetségi kapitánya Urbányi István személyében, aki két alkalommal is irányította a csapatot (2009–2010 és 2011–2013 között). Edzőként Kiss László és Dzurják József is dolgozott az ázsiai országban – emlékeztet a Heves Megyei Hírportál, a Heol.hu.
Nyitókép: Mohamed Afrah / AFP