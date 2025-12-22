Így került a 19 éves magyar Egerből a Maldív-szigetekre

a közelmúltban jelentős érdeklődés mutatkozott Farkas iránt, a négyszeres kupagyőztes Victory SC például már novemberben több teljes mérkőzésük felvételét is elkérte.

A fiatal labdarúgó az összes őszi tétmérkőzésükön kezdő volt, amelyeken két gólt szerzett, az idény elején ráadásul középhátvédként kellett helyt állnia. Új együttesében – amelynek vezetőedzője Geri Gergely, és a tabella ötödik helyén áll – a huszadik születésnapján, pénteken mutatkozhat be.

„Alapvetően nem terveztük, hogy Bence most télen eligazol, de mivel már novemberben több teljes mérkőzés felvételt bekértek tőlünk a Victory SC csapatától, amelynél meggyőződhettek a teljesítményéről, így nem ért minket teljesen váratlanul, hogy egy héttel ezelőtt nagyon felgyorsultak az események. Bence már meg is érkezett Maléba. Bízunk abban, hogy az átigazolási folyamattal is minden rendben lesz, és akkor már december 26-án, pénteken pályára is tud lépni bajnoki mérkőzésen, hiszen ott a bajnokság most is zajlik” – közölte Céró Bálint, az Eger sportigazgatója.

Urbányi, Kiss, Dzurják A Maldív-szigeteki nemzeti labdarúgó-válogatottnak korábban volt már magyar szövetségi kapitánya Urbányi István személyében, aki két alkalommal is irányította a csapatot (2009–2010 és 2011–2013 között). Edzőként Kiss László és Dzurják József is dolgozott az ázsiai országban – emlékeztet a Heves Megyei Hírportál, a Heol.hu.

Nyitókép: Mohamed Afrah / AFP