Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Maldív-szigetek Eger NB III

Így került a 19 éves magyar Egerből a Maldív-szigetekre

2025. december 22. 13:14

Farkas Bence Balázs egy NB III-as magyar focicsapatból szerződött a Maldív-szigeteki élvonalba. A Vasas FC utánpótlásában nevelkedett fiatal középpályás a Gyirmót FC érintésével idén nyáron került az Egerhez, ahonnan most a Victory SC-hez igazolt.

2025. december 22. 13:14
null

Meglepő igazolást jelentett be az NB III-as Eger: a csapat egyik meghatározó futballistája, a 19 éves Farkas Bence Balázs a Maldív-szigeteki labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Victory SC-hez szerződött. 

Eger, Farkas Bence Balázs, Maldív-szigetek, Victory SC
Farkas Bence Balázs személyében meghatározó labdarúgóját veszítette el a harmadosztályú Eger

Egerből a Maldív-szigetekre

A Vasas FC utánpótlásában nevelkedett középpályás a Gyirmót FC érintésével idén nyáron került az egriekhez. A hevesi klub honlapjának beszámolója szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

a közelmúltban jelentős érdeklődés mutatkozott Farkas iránt, a négyszeres kupagyőztes Victory SC például már novemberben több teljes mérkőzésük felvételét is elkérte.

A fiatal labdarúgó az összes őszi tétmérkőzésükön kezdő volt, amelyeken két gólt szerzett, az idény elején ráadásul középhátvédként kellett helyt állnia. Új együttesében – amelynek vezetőedzője Geri Gergely, és a tabella ötödik helyén áll – a huszadik születésnapján, pénteken mutatkozhat be.

„Alapvetően nem terveztük, hogy Bence most télen eligazol, de mivel már novemberben több teljes mérkőzés felvételt bekértek tőlünk a Victory SC csapatától, amelynél meggyőződhettek a teljesítményéről, így nem ért minket teljesen váratlanul, hogy egy héttel ezelőtt nagyon felgyorsultak az események. Bence már meg is érkezett Maléba. Bízunk abban, hogy az átigazolási folyamattal is minden rendben lesz, és akkor már december 26-án, pénteken pályára is tud lépni bajnoki mérkőzésen, hiszen ott a bajnokság most is zajlik” – közölte Céró Bálint, az Eger sportigazgatója.

Urbányi, Kiss, Dzurják

A Maldív-szigeteki nemzeti labdarúgó-válogatottnak korábban volt már magyar szövetségi kapitánya Urbányi István személyében, aki két alkalommal is irányította a csapatot (2009–2010 és 2011–2013 között). Edzőként Kiss László és Dzurják József is dolgozott az ázsiai országban – emlékeztet a Heves Megyei Hírportál, a Heol.hu.

Nyitókép: Mohamed Afrah / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2025. december 22. 13:30
A vasas utánpótlásából nb3-as Eger, majd Maldív-szigetek......Ez az átigauolás totálisan mutatj a magyar "edzők" csődjét...
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 22. 13:16
Hát legalább nem fázik....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!