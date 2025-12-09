Szörnyű sérülés: leszakadt a retinája a magyar focistának, veszélybe került a pályafutása

A 22 éves Tarján Patrik a Lurkó UFC-ből indulva az Illés Akadémiáról került a Szombathelyi Haladáshoz. A korábbi U18-as válogatott labdarúgó a Dabas ellen játszotta az első tétmeccsét a zöld-fehéreknél, az NB II-ben pedig a 2022. januári bemutatkozása után összesen 13 mérkőzésen lépett pályára. Egyike volt annak a négy játékosnak Jancsó András, Horváth Arnold és Szakály Attila mellett, aki a Haladás NB II-es ellehetetlenülésekor Szombathelyen maradt.

A mostani idényben Tarján a vasi együttes első kilenc találkozóján kezdőként szerepelt a harmadosztályban, azóta viszont sérülés miatt nem játszhatott, és kérdéses, hogy valaha folytathatja-e a futballt. Minderről ő maga mesélt a szombathelyiek Facebook-oldalán.