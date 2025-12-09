Szörnyű sérülés: leszakadt a retinája a magyar focistának, veszélybe került a pályafutása

Elszabadultak az indulatok Szombathelyen (VIDEÓ)
Lehet, hogy Tarján Patriknak be kell fejeznie a pályafutását. Az ifjú futballista masszőrként folytathatja a munkát a Haladásnál.
A 22 éves Tarján Patrik a Lurkó UFC-ből indulva az Illés Akadémiáról került a Szombathelyi Haladáshoz. A korábbi U18-as válogatott labdarúgó a Dabas ellen játszotta az első tétmeccsét a zöld-fehéreknél, az NB II-ben pedig a 2022. januári bemutatkozása után összesen 13 mérkőzésen lépett pályára. Egyike volt annak a négy játékosnak Jancsó András, Horváth Arnold és Szakály Attila mellett, aki a Haladás NB II-es ellehetetlenülésekor Szombathelyen maradt.
A mostani idényben Tarján a vasi együttes első kilenc találkozóján kezdőként szerepelt a harmadosztályban, azóta viszont sérülés miatt nem játszhatott, és kérdéses, hogy valaha folytathatja-e a futballt. Minderről ő maga mesélt a szombathelyiek Facebook-oldalán.
A 2024-es februári idénynyitón, a BVSC elleni hazai meccsen két kisebbnek tűnő baleset is történt velem: előbb az ellenfél játékosa nyúlt bele véletlenül a szemembe, majd a Rácz Barnabás találata utáni gólörömnél az egyik csapattársam. Később derült ki, a kettő együtt olyan hatást ért el, hogy leszakadt a retinám. Az orvosi vizsgálat azonnali műtétet írt elő
– újságolta Tarján.
A fiatal játékos ezt követően újabb két beavatkozáson esett át. Ezután a 2024–2025-ös idényt szinte végigjátszotta a Haladásban, majd januárban újabb retinaműtétet hajtottak végre rajta.
„Idén októbertől kezdve két héten át homályos látással ébredtem, és érezhető volt a bal szemem térlátásának vesztése – folytatta Tarján. – Egyeztetve az orvossal, az edzéseken a párharcokat és a meccsjátékokat kihagytam, ezért sem játszottam már többet.
Most a távolra látás kivételével nincsen panaszom, ezért sem szeretnék egyelőre újabb beavatkozást, hiszen kiderült, most, hogy nincsen terhelés, a mindennapokban jól vagyok. December közepén megyek újabb kontrollra, akkor kapok választ arra, hogy folytathatom-e egyáltalán valamikor a futballt.”
A történtek ellenére Tarján a csapat mellett maradhat, a januári felkészüléstől kezdődően masszőrként segítheti (korábbi) játékostársait.
„Az érettségi mellett svédmasszőri és sportmasszőri bizonyítványokat is kaptam, és tavaly február óta egy konditeremben dolgozom.
Nehéz ennyi idősen erről nyilatkozni, de tény, az orvosi egyeztetést követően már arra készültem, hogy végleg vagy egy bizonyos ideig abba kell hagynom a focit, de mellette tudnám csinálni a masszőrködést itt a Halinál.
(…) A Bicske elleni novemberi meccs előtt és után a masszőr feladatkörébe tartozó teendőket már én láttam el, és a januári felkészülés kezdetétől mindez élesben is folytatódik. Amennyiben az orvosok hozzájárulnak ahhoz, hogy ismét megpróbálhatom a futballt, akkor majd állok elébe, és igyekszem játékosként is helyt állni, addig pedig a stáb tagjaként szeretnék tenni azért, hogy minél magasabb szintre juthasson el a Haladás” – nyilatkozta Tarján.
A Haladás a 12. helyen tölti a téli szünetet az NB III Északnyugati csoportjában.
