Váratlan fordulat: Svájcból dobtak mentőövet a patinás magyar klubnak

A közlemény hangsúlyozza, hogy az együttműködés lehetőséget biztosít a helyi gyökerekkel rendelkező szombathelyi utánpótlás-fejlesztés erősítésére, a cégcsoport más klubjaiban szerzett nemzetközi szakértelem és szinergiák bevonásával, valamint a klub és az Illés Akadémia közötti kapcsolat szorosabbá tételére.

A sajtótájékoztatón konkrét részletek is elhangzottak: az NB II-be történő feljutás esetén a DSM AG részesedése további 10 százalékkal nő, az NB I-be jutás esetén pedig plusz 6 százalékkal. A megállapodás alapvetően 5+5 éves időtartamra szól. A város, mint többségi tulajdonos, évente 100 millió forintot biztosít a klub működésére.

A svájci befektetők már olyan klubokban rendelkeznek részesedéssel, mint az FC Viktoria Plzen, a TSV Hartberg és az SV Lafnitz.

„Nagy reményeket fűzök a közös munkához az Invest AG-val. Személyesen vettem részt az intenzív tárgyalások többségén, így meggyőződéssel tudom mondani, hogy komoly sportszakmai befektető érkezett Szombathelyre. Olyan, akinek az elképzelései egybeesnek a város érdekeivel. Közös célunk, hogy tiszta viszonyokat teremtve, az önkormányzati, állami és magán erőforrásokat hatékonyan felhasználva elérjük, hogy minőségi futballt láthassanak a szombathelyiek. Ez a bejelentés egy hosszú út első lépése, de hiszem, hogy a tulajdonosok, a támogató sportszervezetek és a szurkolók segítségével együtt nagyon messzire jutunk, és a Haladás-család újra nagy és büszke lesz” – fogalmazott Nemény András polgármester.

„Amit a klub neve »Haladás« (németül Fortschritt) jelent, az tökéletesen tükrözi identitásunkat. A játékosok, edzők és klubok strukturált fejlesztésében szerzett tapasztalatainkkal hozzá szeretnénk járulni a Haladás ambiciózus útjának támogatásához. A hagyomány, az infrastruktúra és a nemzetközi szakértelmünk kombinációja szilárd alapot teremt a jövő számára” – mondta Martin Dellenbach, aki az elmúlt másfél évtizedben a Basel, az Ajax és a Red Bull Salzburg csapataiban dolgozott.