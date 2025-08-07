Ft
08. 07.
csütörtök
08. 07.
csütörtök
Elszabadultak az indulatok Szombathelyen (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 11:03

Mindkét kispad teljes legénysége berohant a pályára, még a biztonságiak is próbáltak közbelépni. Ritkán látható tömegjelenet alakult ki a Haladás–Bicske NB III-as labdarúgó mérkőzésen.

2025. augusztus 07. 11:03
null

A labdarúgó NB III 2. fordulójában a hazai pályán játszó Haladás parázs meccsen 2–0-ra kikapott a Bicskétől szerdán az Észak-Nyugati csoportban. A Vas Vármegyei Hírportál, a Vaol beszámolója szerint az indulatok a 88. percben szabadultak el, amikor a vendégek egyik játékosa állítólag behúzott egyet az ellenfelének. 

Erre ritkán látható tömegjelenet alakult ki, mindkét kispad teljes legénysége berohant a pályára, még a biztonságiak is próbáltak közbelépni. Óriási lökdösődés kezdődött.

Az esetet követően a játékvezető a bicskei Harmat Zsombornak és a szombathelyi Jancsó Andrásnak is sárga lapot mutatott fel, de a Hungary Sport által készített felvételen jól látható, ahogy a bíró előbb az asszisztensével konzultál, majd próbálja megkeresni a balhéban részt vevő futballistákat. 

Néhány perccel később ráadásul mindkét vezetőedzőt is figyelmeztetni kellett.

A Bicskei TC ezzel a győzelmével fellépett a 9. helyre a csoportban, míg a Szombathelyi Haladás az első fordulóban szerzett egy pontjával a 13. jelenleg.

Márciusban mi is beszámoltunk róla a Mandineren, hogy akkoriban kritikussá vált a nagy múltú Szombathelyi Haladás VSE sportklub működése: csúsztak a fizetések, bizonytalanná vált a sportolók jövője, ezért a magyar kormány az egyesület a tavalyi működtetésére, sportszakmai feladatainak finanszírozására több mint 470 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el. Később ugyanakkor megjelent egy kormányhatározat, hogy

végelszámolással megszüntetik a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-t, és hét ingatlanja az állam tulajdonába kerül.

Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban az állam üzemelteti a sportkomplexum összes létesítményét, és ennek megfelelően szeptember elsejével sportcélú ingatlanná minősítik át a sportkomplexumot.

A végrehajtás a sportért felelős honvédelmi miniszter feladata, a Haladás Sportkomplexum 2026. évi üzemeltetésének finanszírozására november 30-ig kell javaslatot tennie. A mostani évre viszont az üzemeltetésre 226 millió forintot, ingatlanok fenntartása és üzemeltetése címén pedig 75 millió forintot a nemzetgazdasági miniszternek kell pótlólag előteremtenie.

Fotó: Nagy Jácint (Savaria Fórum)

