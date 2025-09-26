Ft
európa-liga viktoria plzen Plzen Fradi Ferencváros lapszemle FTC

FTC–Plzen: Csehországban sem értik, hogyan hibázhatott ekkorát a bíró

2025. szeptember 26. 06:03

A csehek bosszankodnak az utolsó percben kapott gól miatt. Lapszemle a Fradi Európa-liga-meccse után!

2025. szeptember 26. 06:03
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros idehaza 1–1-es döntetlent játszott a cseh Viktoria Plzennel a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában. A mérkőzés után a teljesség idénye nélkül megnéztük, hogyan vélekedett a cseh sajtó a találkozóról.

Hiába vezetett és került emberelőnybe a Plzen, a Fradi a legvégén egyenlíteni tudott
Hiába vezetett és került emberelőnybe a Plzen, a Fradi a legvégén egyenlíteni tudott / Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ez egy csapás a Viktoria számára, amely az utolsó percben engedte ki a kezéből a győzelmet”

– írja az isport.blesk.cz. A cikk szerzője megjegyzi, ez a döntetlen sokkal fájóbb a cseh csapatnak, mint a tavalyi első fordulóban elért 3–3 a Frankfurt ellen. Hozzáteszi, a mostani idényben már legalább harmadszor engedték ki a kezükből a győzelmet az utolsó pillanatokban.

A találkozóval kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a Plzen sokkal jobban kezdett, felülkerekedett a jól ismert Ferencvároson, vezetést szerzett és emberelőnybe került. Később megemlíti a gól előtti szabálytalanságot, ugyanis a bíró Cebrail Makreckis kiállítása előtt a vendégek gólszerzőjét, Rafiu Durosinmit is könnyűszerrel leküldhették volna a pályáról.

 

A holland játékvezető, Sander van der Eijk a sárga lapot húzta elő a zsebéből, pedig a cseh bajnokságban a hasonló belépőket gyakran piros lappal büntetik az ilyet”

– olvasható.

A tudósítás szerint a Fradi pocsék első félidőt produkált, Makreckis két felesleges sárga lapot gyűjtött be, és ezzel a hazaiak megkönnyítették a csehek dolgát. A vendégek azonban a szünet után mégis belassultak.

Az egy–egyes döntetlen egyértelműen egy vereséggel ér fel, a Plzen teljesen feleslegesen nehezítette meg a saját dolgát.”

Hasonlóan látta az összecsapást az idnes.cz is, amely azt írta, hogy a vendégek az utolsó pillanat engedték ki a kezükből a győzelmet.

„Az Európa-liga alapszakaszának nyitányán a Plzen játékosait csak másodpercek választották el a győzelemtől, ami a várakozásokhoz képest könnyebben jöhetett volna össze” – áll a beszámolóban, amely szerint a mérkőzés menete, valamint a sokáig gyengén játszó ellenfél miatt ez a döntetlen egy vereséggel ér fel.

A szerző alapvetően dicsérte a Plzent, és annak védőit, akik csak a legvégén adtak lehetőséget az ellenfélnek, de abból gól is lett. Megemlítette a gólszerzőt, aki: 

a szerencsének köszönheti, hogy negyedóra elteltével nem állították ki a Gartenmann-nal szemben elkövetett durva szabálytalansága miatt, mivel a VAR nem sokat foglalkozott az esettel.”

Makreckis piros lapját az amatőr jelzővel illette, és hozzáfűzte: ekkor ki gondolta volna, hogy a látogatók nem győztesen hagyják majd el a pályát. A Plzen szerinte jól játszott, a Fradi pedig gyengén, és semmi nem utalt arra, hogy a magyar csapat egyenlíteni fog. De végül így lett.

„Ezúttal nincs lehetőség javítani a visszavágón” – utalt ezzel arra, hogy legutóbb idén télen, amikor a két együttes a sorozat egyenes kieséses szakaszában találkozott, a budapesti 1–0 után a csehek a visszavágón 3–0-ra győztek, amivel továbbjutottak.


A plzensky.denik.cz szerint a Plzen teljesen elkerülhető helyzetben hullajtott el két pontot Budapesten, hiszen emberelőnyben a meccs utolsó akciójából kapta az egyenlítőgólt.

El kell ismerni, a vendégek a második félidőben szinte kérték azt az egyenlítőtalálatot.”

A sport.aktualne.cz sem látta másképpen a találkozót, a portál így foglalta össze a történteket:

Leforrázva a Plzen. Az utolsó másodpercekben bukta el a győzelmet, miközben a budapestiek tíz emberrel játszottak.”

Később a cikk Rafiu Durosinmi kapcsán annyit írt, hogy a gólja előtt egy perccel egy nagyon csúnya szabálytalanságért sárga lapot kapott.


A sport.ceskatelevize.cz cikke úgy fogalmazott, hogy a Plzen nem tudta megfelelően kezelni az emberelőnyét, és a hosszabbításban elbukta a győzelmet.

A Viktoria másodszor sem tudott kupamérkőzésen nyerni a Ferencváros stadionjában.”

Később ez a tudósítás is megemlítette Durosinmi gól előtti szabálytalanságát.

„A nigériai csatár, aki pont a gól előtt kapott sárga lapot egy kemény belépőért, a negyedik találatát jegyezte az elmúlt öt tétmérkőzésén.”

Összességében a cseh lapok gyengén teljesítő Ferencvárosról írnak, és a Plzent hibáztatják, amiért a gól- és emberelőny után megteremtette a Fradi számára a lehetőséget az egyenlítésre. Durosinmi belépőjéről szinte mindegyik összefoglalóban lehetett valamit olvasni, volt, amelyben csak a sárga lap tényét említették meg, míg egyes cikkek szerint ezért a játékost könnyen ki is állíthatták volna.

Nehéz meccsek várnak a Fradira

Az FTC legközelebb vasárnap lép pályára, az NB I-ben idegenbeli rangadó vár rá az ETO FC ellen. Jövő csütörtökön aztán ismét az Európa-ligában játszik, a sorozatot győzelemmel kezdő belga Genk vendége lesz. A Fradi nagy sorozatban van, hiszen e két meccs után

  • a Pakssal, 
  • az Újpesttel és 
  • a Salzburggal is megmérkőzik majd. 

Igaz, utóbbi két meccsre majd csak a válogatott szünet után kerül sor.

Európa-liga, ligaszakasz, 1. forduló
Ferencváros–Viktoria Plzen 1–1 (0–1)
Ferencváros: Dibusz – Gartenmann (Joseph 73.), Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A. (Pesics 84.), Ötvös (Levi 84.), N. Keita (Kanikovszki – a szünetben), O'Dowda – Gruber (Cadu – a szünetben), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Plzen: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra (Visinsky 70.) – Durosinmi (Zeljkovic 86.), Vydra (Prince 77.). Vezetőedző: Miroslav Koubek
Gól: Pesics (90+4.) ill., Durosinmi (16.)
Kiállítva: Makreckis (38.)

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

