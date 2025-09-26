FTC–Plzen: Csehországban sem értik, hogyan hibázhatott ekkorát a bíró

A tudósítás szerint a Fradi pocsék első félidőt produkált, Makreckis két felesleges sárga lapot gyűjtött be, és ezzel a hazaiak megkönnyítették a csehek dolgát. A vendégek azonban a szünet után mégis belassultak.

Az egy–egyes döntetlen egyértelműen egy vereséggel ér fel, a Plzen teljesen feleslegesen nehezítette meg a saját dolgát.”

Hasonlóan látta az összecsapást az idnes.cz is, amely azt írta, hogy a vendégek az utolsó pillanat engedték ki a kezükből a győzelmet.

„Az Európa-liga alapszakaszának nyitányán a Plzen játékosait csak másodpercek választották el a győzelemtől, ami a várakozásokhoz képest könnyebben jöhetett volna össze” – áll a beszámolóban, amely szerint a mérkőzés menete, valamint a sokáig gyengén játszó ellenfél miatt ez a döntetlen egy vereséggel ér fel.

A szerző alapvetően dicsérte a Plzent, és annak védőit, akik csak a legvégén adtak lehetőséget az ellenfélnek, de abból gól is lett. Megemlítette a gólszerzőt, aki: