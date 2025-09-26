Sosem lesz vége a kálváriának? Már megint meg kellett műteni a magyar válogatott játékost

Most kiderült, hogy a 30 éves futballistát ismét meg kellett műteni.

„A játékos lába továbbra is fájt, az orvosok ezért egy korrekciós műtét elvégzését javasolták – mondta Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója a Kisalföldnek. – Napjainkban már a rehabilitációs munkát végzi, hogy legkésőbb a téli alapozáskor teljes intenzitással tudjon bekapcsolódni a csapat felkészülésébe. Bízunk benne, hogy Kalmár Zsolt lába bírja a terhelést, és jövőre a Gyirmót erősségeként tétmérkőzésen is magára öltheti csapatunk 13-as mezét. Hosszú távú megállapodás köti hozzánk, számítunk rá.”

A Gyirmót FC Győr nyolc forduló után százszázalékos teljesítménnyel, 24 ponttal vezeti az NB III Északnyugati csoportját.