09. 26.
péntek
Sosem lesz vége a kálváriának? Már megint meg kellett műteni a magyar válogatott játékost

2025. szeptember 26. 17:08

Ismét meg kellett műteni Kalmár Zsoltot. Könnyen lehet, hogy a 36-szoros magyar válogatott labdarúgó csak jövőre mutatkozhat be a harmadosztályú Gyirmótban.

2025. szeptember 26. 17:08
null

A másodosztályból az előző idény végén kieső Gyirmót FC Győr augusztus végén jelentette be, hogy szerződtette a 36-szoros magyar válogatott Kalmár Zsoltot. A klub akkor azt közölte, hogy a tapasztalt középpályás felépült a legutóbbi sérülése, műtétje után, és a szakmai stáb elégedett az edzéseken elvégzett munkájával, a bemutatkozása azonban azóta is várat magára.

Most kiderült, hogy a 30 éves futballistát ismét meg kellett műteni.

„A játékos lába továbbra is fájt, az orvosok ezért egy korrekciós műtét elvégzését javasolták – mondta Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója a Kisalföldnek.Napjainkban már a rehabilitációs munkát végzi, hogy legkésőbb a téli alapozáskor teljes intenzitással tudjon bekapcsolódni a csapat felkészülésébe. Bízunk benne, hogy Kalmár Zsolt lába bírja a terhelést, és jövőre a Gyirmót erősségeként tétmérkőzésen is magára öltheti csapatunk 13-as mezét. Hosszú távú megállapodás köti hozzánk, számítunk rá.”

A Gyirmót FC Győr nyolc forduló után százszázalékos teljesítménnyel, 24 ponttal vezeti az NB III Északnyugati csoportját.

Nyitókép: gyirmotfc.hu

